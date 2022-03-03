Proclamas - 03/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO LUIZ RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Boa Esperança, nº 08, Ataíde, Vila Velha-ES e GABRIELA FERREIRA NUNES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Boa Esperança, nº 08, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729628 2.: JULIANO SOARES PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vasco da Gama, nº 01, Dom João Batista, Vila Velha-ES e SILMA FERREIRA FERNANDES, natural de Padre Paraiso-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vasco da Gama, N° 01, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729629 3.: SAMUEL GUIMARÃES BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Beco Manoel Nascimento, nº 32, Ataíde, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA RIBEIRO ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Angelino Prattineto, nº 04, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 232729630 4.: JONAS DE ANDRADE SILVA, natural de Barroso-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 08, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e NAYLA MACHADO CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 08, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729631 5.: ADRIANO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Olíbia Moreira Rodrigues, nº 14, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ELIZANGELA GONÇALVES DIAS, natural de Jucuruçu-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Olíbia Moreira Rodrigues, nº 14, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729632 6.: ANGÊLA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Henrique Chaves, Sn, Torre 04, Apto 204, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e SAANE MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Angra dos Reis-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Henrique Chaves, Sn, Torre 04, Apto 204, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729633 7.: ARTUR TACIO DA SILVA PINHEIRO DE JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Darcy Vargas, N° 205, Santa Rita, Vila Velha-ES e THAIS DE JESUS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua Darcy Vargas, N° 205, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729634 8.: ANTONIO CARLOS DE JESUS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Valerio, nº 100, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ANDRÊSSA AMARO MACHADO, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Valerio, nº 100, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729635 9.: PAULO SÉRGIO BARBOSA DE SOUZA, natural de Manaus-AM, com 45 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Dacar, nº 45, Araçás, Vila Velha-ES e CINTHIA PIRES TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Dacar, N° 45, Araçás, Vila Velha-ES. 232729636 10.: JOSÉ DE PAULA, natural de São Manoel de Mutum-MG, com 65 anos de idade, solteiro(a), laminador, residente na Rua Belo Horizonte, nº 179, Ataíde, Vila Velha-ES e IVANIA MARIA FRAGA BORGES, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Belo Horizonte, nº 179, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729637 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO NUNES ALVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA FURINI LAWALL, natural de Palmeira das Missões-RS, com 31 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25212 2.: PHILIPE BRUNO FERREIRA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, nº 640, Mata da Praia, Vitória-ES e NAARA PEREIRA CORREA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, nº 640, Mata da Praia, Vitória-ES. 25239 3.: LUIZ AUGUSTO FERNANDES DA SILVA, natural de Timóteo-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro químico, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e VITÓRIA XAVIER AMARAL, natural de São João de Meriti-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25240 4.: DANIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO, natural de Salvador-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Luiz Alberto Carolino, Mata da Praia, Vitória-ES e BRUNNA PESSOTTI VENTURIN, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Luiz Alberto Carolino, Mata da Praia, Vitória-ES. 25241 5.: LEANDRO JANN ZAMPIROLI, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e LETICIA PORTUGAL MARCELINO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25242 6.: FLAVIO EDUARDO DE ANDRADE VITALE, natural de São Paulo-SP, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA MAURÍCIO DE MACEDO, natural de Petrópolis-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25243 7.: BERNARDO DE CASTRO FRANCISCHETTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e LÍVIA VAZ DA SILVA DÜRR AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Dora Vivacqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON SANTOS SILVA, natural de Itapetinga-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de soldador, residente na Alameda dos Beijos, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e JOCIFREIA MENDES DE SANTANA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alameda dos Beijos, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11702 2.: ESTEFANO DE CARLI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), TECNICO DE OPERAÇÃO, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 250, Novo Horizonte, Linhares-ES e FERNANDA DA SILVA MOGNATO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), TECNICA DE AUTOMAÇÃO, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 250, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11703 3.: GUERINO CASTELUBER NETO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Centaurea, S/n, São José, Linhares-ES e RAFAELLA LETÍCIA MARTINS SOUZA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar engenheira civil, residente na Rua Centaurea, S/n, São José, Linhares-ES. 11704 4.: LUCIANO CARDOSO DE SOUZA, natural de Una-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em arcondicionado, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, Qd 88/4, Planalto, Linhares-ES e ESTHER MIRIAN RUAS ANTÔNIO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, Qd 88/4, Planalto, Linhares-ES. 11705 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARNOR CRYSTEFER NETO DOS REIS, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Curitiba, nº 41, Canaã, Viana-ES e LUANA AMARO LOPES MENDES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua Curitiba, nº 41, Canaã, Viana-ES. 07570 2.: ARILTON PEREIRA DA SILVA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Osasco, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES e TARINE ALVES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Osasco, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07571 3.: JAIR EUFRÁSIO BALBINO NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 180, Areinha, Viana-ES e JULIA COMINOTI APOLINÁRIO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 180, Areinha, Viana-ES. 07572 4.: WALLACE JOSÉ DUTRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Gabriel, nº 21, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MAIMA JEMILLY SANTOS SILVA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Delice Barbosa Gomes, S/nº, Primavera, Viana-ES. 07574 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEOHARDSON VINICIUS BRASSEROSE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santos Rangel, nº 16, Rosa da Penha, Cariacica-ES e HELEN DE NARDI MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Santos Rangel, nº 16, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28644 2.: LUIZ ROBERTO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 70 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Henrique Alves, nº 70, Jardim América, Cariacica-ES e LAURITA DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Henrique Alves, nº 79, Jardim América, Cariacica-ES. 28646 3.: ANTONIO MIRANDA CAMPOS, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Honduras, nº 80, Jardim América, Cariacica-ES e LUISA DE FÁTIMA MARIANO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Honduras, nº 80, Jardim América, Cariacica-ES. 28648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO AMANCIO, natural de Sao Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), farmaceutico, residente na Rua da Jaca, nº 82, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JULIA GRACIELLE TRABACH, natural de São João de Meriti-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), telemarketing, residente na Rua da Jaca, nº 82, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09276 2.: RIVALDO DOS SANTOS SOUSA, natural de Guaralhus-SP, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Açougueiro, residente na Estrada Ayton Senna da Silva nº 890, João Goulart, Vila Velha-ES e VERÔNICA SANTOS DE ANDRADE, natural de Crato-CE, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Estrada Ayton Senna da Silva nº 890, João Goulart, Vila Velha-ES. 09278 3.: WESLEI ALMEIDA FERREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), faturista, residente na Rua Procelaria, 640, São Conrado, Vila Velha-ES e MARIA KAROLINA BOTTO RODRIGUES, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), assistente financeira, residente na Rua Procelaria, 640, São Conrado, Vila Velha-ES. 09279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR ZAGOTTO MANDATO, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), expeditor, residente na Rua Florêncio da Conceição, nº 105, Serra Centro, Serra-ES e DAYANE DE AZEREDO MORAES, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Florêncio da Conceição, nº 35, Serra Centro, Serra-ES. 11577 2.: JHONATHAN JÚNIO DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Vitória, nº 55, Serra Dourada I, Serra-ES e MARIA FRANCIELE DE PAULA SILVA, natural de Alvinópolis-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vitória, nº 55, Serra Dourada I, Serra-ES. 11580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZILTON CANDIDO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Beco Santa Clara I, nº 39, Conquista, Vitória-ES e CÉLIA MARIA DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Santa Clara I, nº 39, Conquista, Vitória-ES. 17720 2.: ALDAIR RIBEIRO GERALDO, natural de Mantenópolis-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua São José Pescador, nº 21, Redenção, Vitória-ES e CLAUDETE JUSTINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São José Pescador, nº 21, Redenção, Vitória-ES. 17721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VOLMAR VINICIUS RAPHASCKI ALVES MENEZES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bartender, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 343, Bairro Paul, Vila Velha-ES e CAMILA TEIXEIRA MILANI RODRIGUES, natural de Campinas-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sebastião Cândido do Nascimento, nº 13, Chácara do Conde, Vila Velha-ES. 04411 2.: MÁRCIO DAS MERCÊS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), inspetor de manutenção, residente na Rua Joaquim Bahiense, nº 117, Bairro Paul, Vila Velha-ES e FRANCIANNE PEREIRA D'AVILA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 357, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES. 04412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS CARREIRO ATAIDE, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Acabador de pedras, residente na Rua Santo Passoni - até 125, nº 83, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIA DAS NEVES DE JESUS, natural de Presidente Kennedy-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Ângela Maria Quinelato Sant' Anna, nº 16, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05011 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO LUCAS DOS SANTOS, natural de Felicina-MG, com 75 anos de idade, Viúvo(a), carregador, residente na Rua Quarenta e Nove, nº 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARCIA LIMA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quarenta e Nove, nº 15, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14359 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR COSTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Ana Pestana, nº 41, Ibes, Vila Velha-ES e THAÍS EMANUELLE CÂNDIDO RESENDE, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Maranhão, nº 175, Apartamento 1003, Edifício Castelo Di Venezia, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS MORAES COSTA FILHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assessor comercial, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70/806-Blc 1, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAINARA THOMES, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, nº 70/806Blc 1, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELKSANDER ALMEIDA VASSOLER, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua Projetada, S/nº, Grapuama, Zona Rural, Aracruz-ES e ELOINA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Grapuama, Zona Rural, Aracruz-ES. 13479 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 02 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MAKSUEL DE ALMEIDA VIEIRA, natural de Gentio do Ouro, BA, com 22 anos de idade, solteiro, operador de caixa, residente e domiciliado na Rua Alcides Meroto dos Santos, s/n, Brejaubinha, Brejetuba-ES e SARA AMORIM INACIO, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 20 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Alcides Meroto dos Santos, s/n, Brejaubinha, Brejetuba-ES - 001069. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de março de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã