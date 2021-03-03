Proclamas - 03/03/2021
Proclamas - 03/03/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO BARRETO PYRRHO, natural de São Paulo-SP, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Atlântica, nº 445, Barramares, Vila Velha-ES e LOURDES BERLEZE, natural de Sao Gabriel da Palha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida Atlântica, nº 445, Barramares, Vila Velha-ES. 08716 2.: MAIKSON SANTOS LIMA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Avenida Muriaé, nº 864, Barramares, Vila Velha-ES e ANGELA DE QUEIROZ SANTA FÉ, natural de Una-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Avenida Muriaé, nº 804,, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08730 3.: CARLOS NORBERTO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 520, João Goulart, Vila Velha-ES e ELIANE DE JESUS DA SILVA, natural de Una-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, nº 520, João Goulart, Vila Velha-ES. 08731 4.: VINÍCIUS PEDRADA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de relacionamento, residente na Rua Santo Antônio, nº 1099, João Goulart, Vila Velha-ES e ANDRÉIA PACHECO BOLDT, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 1099, João Goulart, Vila Velha-ES. 08733 5.: MANOEL SANTOS SANTANA, natural de Jitauna-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Rua Crisantemo, 26, Jabaeté, Vila Velha-ES e JACINTA CAVALCANTE BARBOSA, natural de Mirandiba-PE, com 62 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Crisantemo, 26, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08738 6.: GUSTAVO SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Avenida França, 17, Jabaeté, Vila Velha-ES e KAMILA PENHA DA SILVA BRITO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida França, 17, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08740 7.: JEFFERSON JOAQUIM MENDONÇA PEIXOTO JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresas, residente na Rua da Uva, nº 24/201, Ponta da Frura, Vila Velha-ES e ELIENE NUNES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em edificações, residente na Rua da Uva, nº 24/201, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08742 8.: ROBSON RODRIGUES LIMA, natural de JACUNDA-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Doutor Orlando Souza Aruda, nº 25, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ALEXIA TELES ESTEVES, natural de Eunapolis-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Terapeuta, residente na Rua Doutor Orlando Souza Aruda, nº 25, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08743 9.: WALLACE DA SILVA, natural de Teresópolis-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Adolfho de Oliveira, nº 193, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e VANESSA SILVA GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Adolfho de Oliveira, nº 193, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08744 10.: JOSÉ SANTOS NETO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Avenida Campos, nº 184, Barramares, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA DOS SANTOS, natural de Governandor Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de apoio, residente na Avenida Campos, 184, Barramares, Vila Velha-ES. 08745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO MASSARUTI BIANCARDI, natural de Vargem Alta-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Peregrinos, N°366, Vila Palestina, Cariacica-ES e PRISCILA DE LIMA NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), sevidora pública, residente na Rua José Guilherme Neffa, nº 187, Jardim Camburi, Vitória-ES. 27564 2.: JULIANO SOUZA CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Castelo Branco, Nº 350, Bela Aurora, Cariacica-ES e ALESSANDRA RODRIGUES FIRME, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Castelo Branco, nº 350, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27602 3.: ODAIR BELLO, natural de Domingos Martins-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Quatro, nº 17, Maracanã, Cariacica-ES e ADEVÂNIA FALQUETO, natural de Venda Nova-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Quatro, nº 17, Maracanã, Cariacica-ES. 27604 4.: JOSÉ ANDRÉ PAQUIELA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Topázio, nº 35, São Geraldo, Cariacica-ES e MAOLLA RODRIGUES MIRANDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheira mecânica, residente na Rua Rio Tapajós, nº 34, Hélio Ferraz, Serra-ES. 27614 5.: DJEMYSON CARDOSO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Odônia da Costa Toledo, nº 311, Campina Grande, Cariacica-ES e TAIANE FERREIRA NOGUEIRA, natural de Ibicaraí-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Odônia da Costa Toledo, nº 311, Campina Grande, Cariacica-ES. 27616 6.: HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Encarregado operacional, residente na Rua Rui Barbosa, nº 08, Campo Grande, Cariacica-ES e RAFAELA CRISTINA GUIMARÃES CORREIA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Professor de ensino fundamental - séries iniciais, residente na Rua Bom Pastor, nº 41, Campo Grande, Cariacica-ES. 27619 7.: DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), controlador operacional, residente na Rua Evangélica, nº 68, Vila Isabel, Cariacica-ES e RAYANNE CAMPOS BARBOSA, natural de Manaus-AM, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de cobrança, residente na Rua Castelo Branco, S/nº, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27622 8.: GEOVANY SANTOS SILVA GOMES, natural de Ponte Nova-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Avenida Perimentral, Nº39, Vale Esperança, Cariacica-ES e BÁRBARA RAPHAELA PIMENTA SILVA, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Perimetral, nº 39, Vale Esperança, Cariacica-ES. 27624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO HENRIQUE DA SILVA, natural de Escada-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), zelador, residente na Rua Edna S Feregueti, Nº 92, Aviso, Linhares-ES e SILVANE DAMACENA PEREIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Edna S Feregueti, Nº 92, Aviso, Linhares-ES. 10789 2.: HELIO HONORIO RUY, natural de Guaraná-Aracruz--ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Rui Barbosa, Nº 988, Centro, Linhares-ES e ZELZENI MOREIRA COSTA, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Rui Barbosa, Nº 988, Centro, Linhares-ES. 10790 3.: MAX MORAES DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES e IVONETE DOS SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Londrina, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10791 4.: LÁZARO GIURIATTO ZANDOMING, natural de Marilândia-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 841, Interlagos, Linhares-ES e ERNANDIA ALMEIDA FIGUEREDO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 841, Interlagos, Linhares-ES. 10792 5.: JERÔNIMO DOS SANTOS BATISTA, natural de Queimadas-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua José Cândido Durão, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e LINDINALVA OLIVEIRA DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de máquina, residente na Rua José Cândido Durão, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 10793 6.: TIAGO FELIX BATISTA, natural de Jaguaré-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/nº, BL 03, AP 210 , São José, Linhares-ES e BEATRIZ FAVERO THOMAZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/nº, BL 03, AP 210 , São José, Linhares-ES. 10794 7.: BRUNO DE SOUSA GRAMELICH, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Acentamento Zezinho, S/n, Humaitá, Linhares-ES e NATÁLIA DE JESUS RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Acentamento Zezinho, S/n, Humaitá, Linhares-ES. 10795 8.: VILMAR OLIVEIRA ALVES JÚNIOR, natural de Montanha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida do Testa, nº 10, QD 31, CX 03, Nova Esperança, Linhares-ES e EVA VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida do Testa, nº 10, QD 31, CX 03, Nova Esperança, Linhares-ES. 10796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS RAMOS FARIAS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Pinheiro, nº 212, Vista da Serra I, Serra-ES e ESTEFANIA DE MATOS RODRIGUES, natural de Paraíba do Sul-RJ, com 27 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Pinheiros, nº 187, Vista da Serra I, Serra-ES. 10777 2.: APOLÔNIO AMORIM DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), autonomo, residente na Rua Americo Miranda, nº 282, São Marcos, Serra-ES e FABIANA PIUMBINI AZEVEDO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Americo Miranda, nº 282, São Marcos, Serra-ES. 10778 3.: GUTIERRE DE OLIVEIRA DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Pelicano, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES e CLAUDIA FREGONA O'REILLY, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Calandrina, nº 38, Serra Dourada II, Serra-ES. 10782 4.: DANIEL JOSÉ DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de WNET, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 467, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e JHENIFFER LIRIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Novo Horizonte, nº 68, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CAIRES VIEIRA JUNIOR, natural de Brumado-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 297, Apartamento 501-B, Jardim da Penha, Vitória-ES e DIONE DE SOUZA PIMENTEL, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 297, Apartamento 501-B, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24549 2.: MATHEUS FERREIRA DE MELO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Guarajás, nº 96, Soteco, Vila Velha-ES e BIANCA SIQUEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 135, Joana D'arc, Vitória-ES. 24550 3.: PEDRO COTA PASSOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 101, Enseada do Suá, Vitória-ES e NATHALIA BOZI TARDIN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 101, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24551 4.: ANDERSON MATIAS MARIN, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA EBERT DALAPÍCOLA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Milthor de Oliveira Fernandes, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO NERY TREVISAN, natural de Curitiba-PR, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50 - AN 8 Ao 1050, Apto 1001, Jardim Camburi, Vitória-ES e LEYSIANE BUSS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, nº 50 - AN 8 Ao 1050, Apto 1001, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24341 2.: HIGOR SCARDINI SANTANA, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Guacyra, nº 883, Jardim Atlântico, Serra-ES e MARIA VICTORIA SOUZA ZANOVELLO, natural de Guarani-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 90, Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24342 3.: VINICIUS BARBOSA DOS REIS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de redes, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 569, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA LIMA BODART, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), biomedica, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 569, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÓVIS OLIVEIRA SANTA ROSA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Maria Scheiffer, nº 46, Nova Brasília, Cariacica-ES e LORENA BRUM FORZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Maria Scheiffer, nº 46, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13528 2.: MARLON LEANDRO DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Nova Valverde, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES e SAMYRA GUILHERME GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nova Valverde, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CASSIO LORENCINI MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 29, Boa Vista I, Vila Velha-ES e TARYZZA SENA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Joaquim Manoel Macedo, nº 29, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18694 2.: ROBERTO RODRIGUES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e MARIA CRISTINA FUSARI GODINHO, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Assistente administrativo, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS CRUZ LIMA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JÉSSICA DOS SANTOS XAVIER, natural de Rondonia-RO, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07225 2.: ELIZEU MORAES DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua X, nº 06, Campo Verde, Viana-ES e LARISSA BARBOZA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua L. S/nº, Campo Verde, Viana-ES. 07228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON PEREIRA SEVERIANO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santo Passoni - até 122 - Lado Par, nº 24, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAIS DIAS FAZOLO COUTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Santo Passoni - até 122 - Lado Par, nº 24, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINICIUS GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), leiturista, residente na Rua Turmalina, S/n, André Carloni, Serra-ES e ELIANE RIBEIRO PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Turmalina Azul, S/n, André Carloni, Serra-ES. 31251 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial