Proclamas - 03/02/2022
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VÍTOR LOPES DE SOUZA, natural de Apiacá-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Praça Jacob Suaid, Mata da Praia, Vitória-ES e HUDSON GARRÔCHO BRANDIÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Praça Jacob Suaid, Mata da Praia, Vitória-ES. 25174 2.: SAMUEL DALAPICULA BRUNHARA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Professora Heloísa Abreu Judice de Mattos, nº 163, Maria Ortiz, Vitória-ES e NIVEA KEYSER SILVESTRE TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Professora Heloísa Abreu Judice de Mattos, nº 163, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25183 3.: JOÃO OLAVO BAIÃO DE VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Dulce Brito Espíndula, Jardim Camburi, Vitória-ES e ÁGNES BONFÁ DRAGO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Dulce Brito Espíndula, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25185 4.: THIAGO REGIS LIBÓRIO, natural de Salvador-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e LUCIA FRIGGI PAGÔTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 25187 5.: EDSON FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Policial Militar, residente na Rua Antônio Nobre Filho, Maria Ortiz, Vitória-ES e CRISTINA DA MOTA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), servidora publica, residente na Rua Antônio Nobre Filho, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25188 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL NUNES, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Caratinga, nº 218, Nova Carapina I, Serra-ES e EVELYN RAMOS DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Caratinga, nº 218, Nova Carapina I, Serra-ES. 11524 2.: GABRIEL MIRANDA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de mecânico de refrigeração, residente na Rua Major Pissara, nº S/n, Serra Centro, Serra-ES e EMILLY VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Osasco-SP, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de doc de identificação, residente na Rua Major Pissara, nº 240, Serra Centro, Serra-ES. 11525 3.: ROGÉRIO AMORIM FRAGA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), alimentador de linha de produção, residente na Rua Maurílio Miranda, nº 88, Serra Centro, Serra-ES e VERÔNICA DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar adminiostrativo, residente na Rua Jacarepagua, S/n. l 19, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11526 4.: CLEBER ERNANDES DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Santa Catarina, 276, Planalto Serrano, Bloco B, Serra-ES e ELIETE JESUS SANTOS, natural de Osasco-SP, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Santa Catarina, 276, Planalto Serrano, Bloco B, Serra-ES. 11532 5.: WESLEY DE AGUIAR, natural de Contagem-MG, com 42 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Tambu, 146, Vista da Serra II, Serra-ES e VANDERLEIA DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), jardineira, residente na Rua Tambu, 146, Vista da Serra II, Serra-ES. 11539 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO BATISTA TEYMENY, natural de Itanhém-BA, com 61 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Alfredo Chaves, Nº180, Bandeirantes, Cariacica-ES e ELIANE MOREIRA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alfredo Chaves, nº180, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28573 2.: HELIO JOSÉ LAVRA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 76 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Maria de Jesus, nº 55, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e NOEMI PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Arapuã-PR, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Maria de Jesus, N°55, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28577 3.: DELIRIO RIBEIRO DE SOUSA, natural de Mutum-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua dos Portuários, nº 257, Operário, Cariacica-ES e ELIENE BISPO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 55 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua dos Portuários, nº 257, Operário, Cariacica-ES. 28579 4.: RAIMUNDO DA CRUZ RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Pedro Nascimento, Nº 07, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Minas Nova-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pedro Nascimento, Nº 07, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO LUIZ CURTY, natural de Volta Redonda-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Antônio Miguel, nº 50, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARISSA HERNANDES DE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Mem de Sá, nº 25, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04984 2.: CARLEIR DE OLIVEIRA LAPPA JUNIOR, natural de Muqui-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Plinio Vieira Machado, 52, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA GOMES ALVES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Raimundo Fullin, nº 170, Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04985 3.: SAULO BARBOZA BORGES, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professor de educação física, residente na Rua Vicente Garambone, nº 61, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ADRIANA CREVELARI SARDINHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Vicente Garambone, nº 61, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYCON HENRIQUE GAT, natural de Guarulhos-SP, com 29 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua São Gonçalo, nº 1365, Vale Encantado, Vila Velha-ES e FLÁVIA AMORIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jaguaré, Nº300, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729587 2.: JOZIEL DE JESUS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Quatorze, nº 04, Vila Nova, Vila Velha-ES e ELIANE DE JESUS MIRANDA, natural de Itabela-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Quatorze, nº 04, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729588 3.: ELIAS ROGÉRIO CAMPI XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 157, Santa Rita, Vila Velha-ES e MILENA RIBEIRO VITURUGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 157, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TOBIAS REFFATTI, natural de Faxinal do Soturno-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 6, Três Barras, Linhares-ES e ESTHER PAGUNG HERBST, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 6, Três Barras, Linhares-ES. 11640 2.: EDGAR CAPELINI ALVES, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Tecnico manufatura, residente na Avenida Maria Helena Pereira, nº S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e ESTER FERREIRA ALVES, natural de Ataléia-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Maria Helena Pereira, S/N, Vila Izabel, Linhares-ES. 11641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR COSTA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Travessa José Veloso, Santo Antônio, Vitória-ES e LUCIA GRAZIELLY SEABRA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa José Veloso, Santo Antônio, Vitória-ES. 17699 2.: VANDERSON RODRIGUES FREIRES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Travessa Adelpho Poli Monjardim, nº 1685, Inhanguetá, Vitória-ES e KÉZIA LORRAINE DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Adelpho Poli Monjardim, nº 1685, Inhanguetá, Vitória-ES. 17700 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Avenida França, , Bloco 18, 202, 3ª Etapa, Jabaeté, Vila Velha-ES e BREENDA STEFFANY COSTA, natural de Mantenópolis-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Tiradentes, nº 6/B, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09242 2.: ARYONNE KLEBSON DE SOUZA SANTOS, natural de Floresta-PE, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Nestor Gomes, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TACIANA FREIRE DA SILVA, natural de Floresta-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nestor Gomes, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SADRAQUE FANTIN NUNES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), pastor, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES e MICHELLE REGINA MARQUES CARDOSO, natural de Osasco-SP, com 42 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São Luiz, nº 11, Aparecida, Cariacica-ES. 14302 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR LAPA VIANA, natural de Iconha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Eurico Sartorio, N° 10, Itaipava, Itapemirim-ES e EMELY ALVES RAPASO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), design de sobrancelha, residente na Rua Eurico Sartorio, N° 10, Itaipava, Itapemirim-ES. 01587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, N°190, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e MARCIA APARECIDA DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, N°190, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 02 de fevereiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO HENRIQUE DE CARVALHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Itapemirim, nº 155, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JESSICA ZANONI LEMOS, natural de Santa Teresa-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Maria Angélica Vervloet dos Santos, nº 820, Santa Teresa-ES. 19672 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID BERGAMI SOARES, natural de Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de automação, residente na Escadaria São Cosme, nº 62, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e DANIELE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Escadaria São Cosme, nº 62, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 25303 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FERNANDES MARTINS JÚNIOR, natural de Bom Jesus Do Iatabapoana-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Joaquim Prata, nº 244, Campo de Aviação, Alegre-ES e ESTHER DA SILVA BAPTISTA, natural de Gama-DF, com 33 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Joaquim Prata, nº 244, Campo de Aviação, Alegre-ES. 03546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 02 de fevereiro de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VERDAN RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Batista, nº 192, Argolas, Vila Velha-ES e RAISSA GOMES LEITE, natural de Caraguatatuba-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Pinheiro Júnior, nº 92, Argolas, Vila Velha-ES. 04397 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL CARLOS NETO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), analista de sistema, residente na Rua Governador Valadares, nº 09, Bairro Marcílio de Noronha,, Viana-ES e LORRAYNE DA SILVA ARARIBA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Governador Valadares, nº 09, Bairro Marcílio de Noronha,, Viana-ES. 07547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala