Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 03/02/2021

Quarta-feira

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 70kb
Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL QUEIROZ DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Operador pontes, residente na Rua Luiz Armani, nº 39, Juparanã, Linhares-ES e ELIANE SARMENTO CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira, residente na Rua Pindaíba, Nova Esperança, Linhares-ES. 10712 2.: FRED TIBURCIO DE ARAÚJO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Olavo Bilac, nº 697, Interlagos, Linhares-ES e CAMILA SANTOS SILVA, natural de Camacan-BA, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Est Linhares X Povoação S/n, Area Rural, Linhares-ES. 10713 3.: DIEGO DE ALCANTARA RUFINO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 212, Aviso, Linhares-ES e LUANA ALVES DA TRINDADE, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 212, Aviso, Linhares-ES. 10714 4.: FRANCISCO CONTADINI, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Guaçuí, nº 895, Araçá, Linhares-ES e MARIA ADELIA CARNEIRO, natural de Marilândia-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Guaçuí, nº 895, Araçá, Linhares-ES. 10715 5.: MATEUS LEMOS GONÇALVES MARTINS, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Da Grama, Quadra 69/5, Nova Esperança, Linhares-ES e CÁSSIA SILVESTRE DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Da Grama, Quadra 69/5, Nova Esperança, Linhares-ES. 10716 6.: BRUNO GOMES COELHO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), desenhista industrial, residente na Travessa Professor Jones, S/n, Araçá, Linhares-ES e TYLARA LOPES FANTIN, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Travessa Professor Jones, S/n, Araçá, Linhares-ES. 10717 7.: RONNY GUZZO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 36, Quadra 21, Juparanã, Linhares-ES e JULIANA CERCHI GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica química, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº 882, Interlagos, Linhares-ES. 10718 8.: JOSÉ AUGUSTO MARTINS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Goiás, nº 288, Aviso, Linhares-ES e WALESKA CARLOS GUILHERME PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Mario Petri, Nº 91, Quadra 9/9, Res. Rio Doce, Linhares-ES. 10719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 02 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Eduvaldo Delabella, nº 90, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAMILLA DE ALMEIDA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Alcebíades José Sobreira, nº 86, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04535 2.: RAFAEL SCHERRER SENNA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Rita Rafael de Freitas, nº 81, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JAQUELINE MARCHIORI FARDIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Rita Rafael de Freitas, nº 81, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04554 3.: CLÉDSON COUTINHO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sebastião Lopes Santana, S/nº, Conduru, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA GONÇALVES FERREIRA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Carlos Fornazier, nº 11, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04555 4.: EDUARDO PAVANI SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Auditor, residente na Rua Jerônimo Ribeiro - de 461 Ao Fim - Lado Ímpar, nº 496, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA MANTUAN TEDOLDI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Jerônimo Ribeiro - de 461 Ao Fim - Lado Ímpar, nº 496, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04556 5.: EDSON DA SILVA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), instalador técnico, residente na Rua Estanislau Almeida de Souza, nº 63, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERINEIA DA SILVA BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro, residente na Rua Estanislau Almeida de Souza, nº 63, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILVIO ROBERTO LISBÔA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Praça Barbosa Leão, nº 14, Serra Centro, Serra-ES e ROSÂNGELA ZANON, natural de Domingos Martins-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora individual, residente na Rua Piuma, nº 30, Valparaíso, Serra-ES. 10686 2.: ESTEVÃO FERREIRA GARCIA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Acácia, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e DAYENE DA SILVA MOTA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Azaléia, 15, Centro da Serra, Serra-ES. 10717 3.: CELIO PIM, natural de Boa Esperança-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 19, Divinópolis, Serra-ES e LAURIVANIA RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 19, Divinópolis, Serra-ES. 10718 4.: PAULO GOMES DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua das Rosas, nº 251, Cascata, Serra-ES e SUYANE DOS SANTOS STORCH, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Rosas, nº 251, Cascata, Serra-ES. 10729 5.: FERNANDO PEREIRA DE NOVAIS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico montador III, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 75, Vista da Serra I, Serra-ES e ARIANE RAMIRO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), educadora física, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 75, Vista da Serra I, Serra-ES. 10732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), radialista, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES e SILVANA SARMENTO NETTO, natural de Belford Roxo-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 05992 2.: JONATHAN MARCOLINO DA PENHA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, N°7217, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES e KEREN HAPUK DE SOUZA PONTES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, N°7217, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES. 05993 3.: MAGNO LUIZ PEREIRA MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Sossêgo, nº 126, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES e ALINE NASCIMENTO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua do Sossêgo, nº 126, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES. 05994 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS EDUARDO MARTINS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Barão de Mauá, nº 285, Planeta, Cariacica-ES e CARLA SIQUEIRA SANTANA, natural de Mantenópolis-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Barão de Mauá, nº 285, Planeta, Cariacica-ES. 13452 2.: HEBERT CARREIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carregamento, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 27, Apartamento 204, Santana, Cariacica-ES e PRISCILA ROSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua André do Espírito Santo, S/nº, Santana, Cariacica-ES. 13474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CICERO DOS SANTOS, natural de Cairu-BA, com 54 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cuiabá, nº 13, Solar de Anchieta, Serra-ES e VALDETE DE SOUZA, natural de Cairu-BA, com 56 anos de idade, Solteira(o), cobradora, residente na Rua Cuiabá, nº 13, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31124 2.: JOILSON SOUZA DE MATOS, natural de Una-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de obra, residente na Rua Aloísio Sepulcri Júnior, nº 144, Guaraciaba, Serra-ES e JAQUELINE DOS SANTOS VESFAL, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Aloísio Sepulcri Júnior, nº 144, Guaraciaba, Serra-ES. 31137 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL CORREA AMORIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Salvador, nº 515, Cavalieri, Vila Velha-ES e MARIANA OLIVEIRA FIOROTTI, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Vereza, nº 81, Aribiri, Vila Velha-ES. 07955 2.: CLEBER SCHWAMBACH, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), despachante, residente na Rua Dom João VI, Nº361, Vila Velha-ES e ADRIANA DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de despachante, residente na Rua Dom João VI, Nº361, Vila Velha-ES. 07957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONI PANI STULZER, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), garçom, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA RIBEIRO DETONI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, nº 1141, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS AZEVEDO SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na CRC Área Rural, S/n, Córrego do Ouro, Itapemirim-ES e PRISCILA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), cabelereira, residente na CRC Área Rural, S/n, Córrego do Ouro, Itapemirim-ES. 14030 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 02 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAREZ RODRIGUES DE LIMA FILHO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Estrada Lavrinhas, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES e MILENE MORETO CALIMAN, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Estrada Lavrinhas, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES. 03202 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 02 de fevereiro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX GONÇALVES LIMA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LUCYANA COUTO ZAMBOM MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON FREITAS FERREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES e ISABELLA CAROLINE DOS SANTOS CORRÊA, natural de Lajinha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES. 08776 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 02 de fevereiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ELIABE PEREIRA MACEDO, natural de Itabirinha, MG, com 28 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Grande, zona rural, em Brejetuba-ES e RUTH CELIA ANDRADE LIMA, natural de Mantena, MG, com 25 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Grande, zona rural, em Brejetuba-ES – 000967 2.: WEMERSON DE OLIVEIRA ZUCCON, natural de Afonso Cláudio, ES, com 33 anos de idade, solteiro, agricultor, residente e domiciliado no Córrego do Café, zona rural, em Brejetuba-ES e BRUNA MATOS BARBOSA, natural de Muniz Freire, ES, com 30 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Café, zona rural, em Brejetuba-ES – 000968. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 02 de fevereiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIEL FERNANDES BARBOSA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua C, nº 12, Lt 6, QD 4, Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES e JOSIMARA OLIVEIRA SILVESTRE, natural de Guaçuí-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua C, nº 12, Lt 6, QD 4, Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00865 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 01 de fevereiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados