Proclamas - 02/12/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO GAMAS OLIVEIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Paraíba, nº 30, Itapemirim, Cariacica-ES e FLÁVIA CRISTINA LESSA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pinheiro, nº 30, Campo Belo, Cariacica-ES. 28062 2.: JOVENTINO CANDIDO MARTINS, natural de Côrrego da Boa Vista-MG, com 65 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua José do Patrocínio, S/nº, Sotelândia, Cariacica-ES e MARIZETE PIRES XAVIER, natural de Montanha-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua José do Patrocínio, S/nº, Sotelândia, Cariacica-ES. 28419 3.: MARIO RODRIGUES DE AGUIAR, natural de Cariacica-ES, com 85 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua José Antônio da Silva, nº 52, Vera Cruz, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DE MELO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 69, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28424 4.: ANTONIO CARLOS EMENES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Avenida Ministro Eurico Salles, nº 22, Campo Grande, Cariacica-ES e SANDRA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Ministro Eurico Salles, nº 22, Campo Grande, Cariacica-ES. 28425 5.: ELIAS DE AZEVEDO ETIENE, natural de Castelo-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Ceará, nº 36, São Geraldo II, Cariacica-ES e ADRIANA FARIA DE MATOS, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), cuidador social, residente na Rua Ceará, nº 36, São Geraldo II, Cariacica-ES. 28427 6.: VALDINEI MARTINS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Água Limpa, nº 16, Vale Encantado, Vila Velha-ES e DAIANE DE SOUZA TESCH, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28428 7.: MAYKON SANTOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ibiraçu, nº 52, Bandeirantes, Cariacica-ES e MILENA COSTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ibiraçu, nº 52, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28429 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO INACIO TESTTZLAFFE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 491, Ataíde, Vila Velha-ES e GABRIELA MAIA SENA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 491, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729479 2.: DANIEL DE CASTRO SOUZA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultor de empresas, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia,101, Apt 17, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELLE ZUCOLOTTO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiaria de pós graduação, residente na Rua Francisco Borges, nº 120, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729480 3.: GABRIEL SANTOS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de telemarketing, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 217, Santa Mônica, Vila Velha-ES e VIRGINIA DAYA CARDOSO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Vinte e Cinco, nº 217, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729481 4.: LIDERVAN SCARABELI, natural de Cacoal-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Lima, nº 99, Araçás, Vila Velha-ES e LUZIMÁRIA REIS DOS SANTOS, natural de Estância-SE, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Treze, nº 231, Cocal, Vila Velha-ES. 232729482 5.: ZEMAR ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Vinte e Dois, nº 85, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ROSANIA APARECIDA DA SILVA MANFRÉ, natural de Santa Barbara-MG, com 59 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Vinte e Dois, nº 85, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729483 6.: MAIKE DE OLIVEIRA QUADRA, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção a fraude, residente na Rua Conceição, nº 187, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e LETICIA AZEVEDO MENDES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Machado de Assis, nº 04, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729484 7.: RAIAN SOARES ESCARLATE FONSECA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), moto boy, residente na Rua Vinte e Um, Nº43, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e BRUNA MARIA MARCELINO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Um, nº 43, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNO ANTONIO DOS SANTOS SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Jardineiro, residente na Rua Maracajá, nº 100, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA EUFRASIO BULHÕES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maracajá, nº 100, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04912 2.: JONATAN SOUTO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Alfredo Levy, nº 42, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KIANE COSTA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Alfredo Levy, nº 42, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04921 3.: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Nilton Costa Barbosa, 08, Nossa Senhora Aparecida, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MIRIAN FERRETI DE ABREU, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manoel Domingues Monteiro, nº 05, Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04923 4.: GUILHERME ARAÚJO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de controle e automação, residente na Rua Washington Luiz, nº 35, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARISSA OLIVEIRA ALVES BARRETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Washington Luiz, nº 35, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04932 5.: LUAN DA SILVA MORAES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Floriano Fonseca, nº 42, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA DO NASCIMENTO BAIENSE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Floriano Fonseca, nº 42, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04933 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÂNDERSON PRATA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 116, Mata da Praia, Vitória-ES e VANESSA DE ASSIS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 116, Mata da Praia, Vitória-ES. 25049 2.: JOSÉ ALFREDO ALVES DO ESPIRITO SANTO, natural de Brasília-DF, com 60 anos de idade, divorciado(a), engenheiro aposentado, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUZIANE APARECIDA DOMINICINI, natural de Itaguaçu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 25052 3.: PEDRO OTÁVIO PENA, natural de Uberaba-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENDHA SMAYRA GIMENES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25054 4.: MARIO DELMAESTRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANDRESSA SIEGLE TRIGO GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25055 5.: JONAS SALINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Rua José de Almeida Rebouças, Mata da Praia, Vitória-ES e IVÂNIA DE SALES ALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua José de Almeida Rebouças, Mata da Praia, Vitória-ES. 25056 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO LUIZ BANDEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Hordalino Militão Machado, 72, Grande Vitória, Vitória-ES e VALDINETE OLIVEIRA COSTA, natural de Guaratinga-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Hordalino Militão Machado, 72, Grande Vitória, Vitória-ES. 17618 2.: RAFAEL ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Mário Rosendo, nº 19, Bela Vista, Vitória-ES e LILYAN KARLA CABRAL DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mário Rosendo, nº 19, Bela Vista, Vitória-ES. 17621 3.: ALEX NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Orlando Bonfim, S/nº, Ariovaldo Favalessa, Vitória-ES e KAROLAINE SIMOR BASTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Orlando Bonfim, /snº, Ariovaldo Favalessa, Vitória-ES. 17622 4.: ALEX DA SILVA PÉRES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua da Coragem, nº 392, Santo André, Vitória-ES e MARIA ENI PEREIRA DUTRA, natural de Ataléia-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Coragem, nº 392, Santo André, Vitória-ES. 17623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALTAMIRO FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), oficial de rede, residente na Rua Boa Esperança, nº 13, Central de Carapina, Serra-ES e ROSIMARA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Boa Esperança, nº 13, Central de Carapina, Serra-ES. 32767 2.: SANDRO OLAF AVELAR DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), controlador de patio, residente na Rua Alberto Barbosa, nº 163, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e EMILIN RUTE DOS SANTOS LACERDA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Presidente Dutra, nº 145, Jardim Carapina, Serra-ES. 32770 3.: FABRICIO LIRA PONCIDONIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na Rua Recife, nº 276, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MARIA TEREZA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Santo Estêvão-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua Recife, nº 276, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32772 4.: MATEUS SOUZA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), executor, residente na Rua Alcobaça, nº 49, Jardim Carapina, Serra-ES e LEIDIANE DOS ANJOS CONCEIÇÃO, natural de Montanha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Alcobaça, nº 49, Jardim Carapina, Serra-ES. 32773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS EMILIANO ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de eletricista, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 476, Itararé, Vitória-ES e MARIA EDUARDA MARTINS FARIAS VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 476, Itararé, Vitória-ES. 25185 2.: FABRICIO VICENTE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua Manoel da Silva,96, Tabuazeiro, Vitória-ES e NEIDE RIBEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Manoel da Silva,96, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25190 3.: VINICIUS TALLES DE SÁ VAGO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 277, Bonfim, Vitória-ES e SARA NAAMA MIGUEL LOPES, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Doutor Aluísio de Menezes, nº 277, Bonfim, Vitória-ES. 25192 4.: ELIVELTON SANTOS CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itaúna, nº 196, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUDMILA INÁCIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Leoni Souza Guedes, nº 340, Monte Belo, Vitória-ES. 25194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DEMÉTRIO CASULA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Manoel Luiz Selvatici, nº 01, Jequitibá, Aracruz-ES e ANA CLARA DE OLIVEIRA MOREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Narcizo Felizardo, nº 51, Guaxindiba, Aracruz-ES. 13397 2.: BRENO TORESANI CARNEIRO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Geny Gonçalves Suella, nº 790, Bairro Royal Garden, Aracruz-ES e ROBERTA DETTOGNI CANIÇALI, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Gabriel Pandolfi, S/nº, Distrito De Guaraná, Aracruz-ES. 13398 3.: JANDIR RODRIGUES LEPAUS, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), operador de ETAE, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 32, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e CLEIDE MARA DOS SANTOS SIMÕES, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedagogo, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 445, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de dezembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO MOTA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), ajudante de obras, residente na Rua João Ubaldo de Souza, S/n, Interlagos, Linhares-ES e EDINEIA DE CAMARGO DOMINGUES, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Rua Arthur Pinto Santana, nº 816, Interlagos, Linhares-ES. 11520 2.: ANTONIO CLEVIS BARROS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Climerio R. Pereira, Nº 17, Canivete, Linhares-ES e ALINA NERIS DA SILVA, natural de Douradiná-PR, com 44 anos de idade, divorciado(a), contabilista, residente na Rua Climeri Rodrigues Pereira, Nº17, Canivete, Linhares-ES. 11521 3.: WANDERSON FERNANDES SEPULCHRO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), maquinista, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 14, Linhares V, Linhares-ES e ANDRIELLE SOUZA DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 14, Linhares V, Linhares-ES. 11522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONE DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Francisco Nunes, 32, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ELIANE IZAÍAS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Nunes, 32, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11368 2.: CARLOS GABRIEL PINTO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), instrutor reparador de redes e cabos telefônicos, residente na Rua Jacarepaguá, nº 20, Jardim Guanabara, Serra-ES e YASMIN BORGES DE LÉLLIS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Jacarepaguá, nº 20, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11377 3.: THALLES CORRÊA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Sempre-Vivas, nº 1, São Marcos, Serra-ES e KARLA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicopedagoga, residente na Rua Elizio Miranda , 38, Nossa Senhora da Conceicao, Serra-ES. 11381 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: AIRES RIBEIRO DA SILVA FILHO, natural de Nilópolis-RJ, com 29 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Av. da Integração, s/nº, Itapemirim-ES e RUANA RANGEL DE OLIVEIRA CHACON, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Av. da Integração, s/nº, Itapemirim-ES. 14214 2.: RONER SILVA PASCOAL, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Gerson Viana, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES e FLÁVIA DE OLIVEIRA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Gerson Viana, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES. 14216 3.: ROBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e MARLENE BEATRIZ PEREIRA, natural de Juiz de Fora-MG, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14217 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL GUSMÃO DE ALMEIDA, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Agamalier Morais, 356, João Goulart, Vila Velha-ES e ANA ALICE TITO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Agamalier Morais, 356, João Goulart, Vila Velha-ES. 09164 2.: EVANDRO ANTONIO DOS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 52 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Botafogo, N° 800, Nobarramares, Vila Velha-ES e NEUZINETE DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Operadora de caixa, residente na Rua Botafogo, N° 800, Nobarramares, Vila Velha-ES. 09165 3.: HYAGO BATISTA VALLADARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Oití, nº 15, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e KETLEN LARYSSA DA SILVA MACHADO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oití, nº 15, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLINDO MODESTO REIS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Silva Jardins, 25, Soteco, Vila Velha-ES e ROSÂNGELA DE SOUZA, natural de Itaguaçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), perfumista, residente na Rua Silva Jardins, 25, Soteco, Vila Velha-ES. 19498 2.: SIDENIR CARVALHO DE FREITAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico de campo, residente na Avenida Afonso Pena, Nº 440, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ADRIANA CARIOCA DUARTE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Avenida Afonso Pena, nº 440, Apartamento 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19499 3.: CAIQUE LANDIM BATISTA, de nacionalidade brasileira, natural de Belo Horizonte-MG, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil divorciado, profissão auxiliar administrativo residente na Rua Orminda Machado Duarte, 320, Apartamento 502, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e EMANUELE BUSTAMANTE, de nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciada, profissão esteticista residente na Rua Orminda Machado Duarte, 320, Apartamento 502, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. Republicado por incorreção. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIMUNDO SOARES SOUSA, natural de Aracruz-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Orlando Matos, nº 220, Barra do Riacho, Aracruz-ES e VERGINIA VENANCIO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Orlando Mattos, nº 220, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de dezembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS SARTI, natural de Domingos Martins-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), artífice de manutenção, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 53, Areinha, Viana-ES e TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, natural de Uruçuca-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Celestino José de Barros, nº 53, Areinha, Viana-ES. 07497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala