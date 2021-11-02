Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 02/11/2021

Terça-feira

Publicado em 

02 nov 2021 às 01:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

02-11-2021 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 4mb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔNALD HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), lavador, residente na Rua Dez, nº 01 , Maringá, Serra-ES e THAYRES ANDRADE FREITAS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Dez, nº 01 , Maringá, Serra-ES. 32187 2.: MAICON EVANGELISTA MARQUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Jesus Menino, nº 230, José de Anchieta II, Serra-ES e INGRID FERNANDA DE ASSIS HENRIQUE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jesus Menino, nº 230, José de Anchieta II, Serra-ES. 32451 3.: GRAZIANE PATRÍCIO DA CRUZ, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Jardim Limoeiro, Serra-ES e NATÁLIA PEREIRA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Castro Alves, nº 170, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32529 4.: LEANDRO GUTERRES CARVALHO, natural de Esteio-RS, com 49 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Olavo Bilac, nº 05, São Diogo I, Serra-ES e CLEIDE CONSTANÇIA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Olavo Bilac, nº 05, São Diogo I, Serra-ES. 32530 5.: LUCIO FARIA SABINO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de locação, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 55, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e GIOVANA PRANDO DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), desenhista, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 55, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32548 6.: HUDSON MIRANDA GUIMARÃES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Linha de Força, nº 16, Cantinho do Céu, Serra-ES e SUELEN FERNANDES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Linha de Força, nº 16, Cantinho do Céu, Serra-ES. 32574 7.: ANTÔNIO ANACLETO NICOLI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de operador, residente na Rua Santa Mônica, nº 16, Carapina Grande, Serra-ES e WESLANNE ALVES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Santa Mônica, nº 16, Carapina Grande, Serra-ES. 32577 8.: PAULO JOSÉ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Rui Barbosa, nº 537, de Fátima, Serra-ES e JÉSSICA SILVA DE ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Rui Barbosa, nº 537, de Fátima, Serra-ES. 32582 9.: RICARDO PEREIRA SOBRINHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico bacário, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e BRUNA SOUZA BASTOS ROMUALDO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32585 10.: MATHEUS DOS SANTOS COSTA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Granada, nº 05, José de Anchieta, Serra-ES e ANA CAROLINA MORAES ASSIS DA SILVA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Granada, nº 05, José de Anchieta, Serra-ES. 32586 11.: VINICIUS GONZALEZ CAETANO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Yashin, nº 20, Cidade Continental, Serra-ES e ALINE DE CARLI MORO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Yashin, nº 20, Cidade Continental, Serra-ES. 32587 12.: MARLON CHRISTI OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Guriri, nº 28, Torre 03, Ap 1004, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e DAYANA PAULA LOPES CALMON, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Guriri, nº 28, Torre 03, Ap 1004, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32590 13.: MARCOS JOSÉ JENIER, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), arquiteto, residente na Rua Amaralina, nº 103, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ELISÂNGELA DA CUNHA LUZ, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), Economiaria, residente na Rua Amaralina, nº 103, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32591 14.: DAVI GONÇALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de lavanderia, residente na Rua dos Cravos, 53, Feu Rosa, Serra-ES e AMANDA SILVA ROSSINI, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), gerente treiner, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Alterosas, Serra-ES. 32592 15.: JORGE HERNÁNDEZ RAMOS, natural de San José, Havana-ET, com 59 anos de idade, divorciado(a), Médico, residente na Avenida Atapoã, nº 777, Manguinhos, Serra-ES e ADENILSON DIAS, natural de Divinópolis-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Atapoã, nº 777, Manguinhos, Serra-ES. 32593 16.: BRENO BARBOSA POLEZ, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Itamarajú, nº 235, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e LAUANY MUNIZ NUNES, natural de Jaru-RO, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itamarajú, nº 235, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 32594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVISON JOSE PEREIRA SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 38 anos de idade, divorciado(a), coordenador de controle de qualidade, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e GISELE MACHADO MARTINS, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24960 2.: VÍTOR HUGO DE MESQUITA FIORESE, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORRAYNE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Servidão Luiz Antônio Mateus, Mário Cypreste, Vitória-ES. 24965 3.: MARCOS PAULO ROCHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), parlamentar, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e CARLA SIMONE ALVARENGA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24966 4.: DIOGENES LESSA LIMA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Alvim Borges da Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES e TALITA DOS SANTOS WESTPHAL, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Alvim Borges da Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24968 5.: EDUARDO ELEOTERIO DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua José Vivácqua, Jabour, Vitória-ES e JÉSSICA DOS SANTOS CARVALHO, natural de Ipiaú-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 24969 6.: HECTOR HONOR DOELINGER ASSAD, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALGEANE DAMACENA DA VITÓRIA, natural de Resplendor-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24970 7.: NEWTON CIPRIANO RIBEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELE BASTOS PESSANHA CRESPO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24971 8.: DANIEL VICENTE NUNES SCHIRMER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOANA BERTOLO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO ORLANDO SOARES ROCHA, natural de Pelotas-RS, com 67 anos de idade, divorciado(a), Controlador de Trafico Maritimo, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Ap 1004, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SONIA MARA VIANNA, natural de Vila Velha-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua C, s/n Edificio Caladium, 3ª Etapa, Ap 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19400 2.: JOÃO RAFAEL HERNANDES VAZ, natural de Botucatu-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua da Amexeira, nº 17, Apartamento 104, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA LOUISE MORAIS, natural de Brasilia-DF, com 30 anos de idade, divorciado(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua da Amexeira, nº 17, Apartamento 104, Itapuã, Vila Velha-ES. 19401 3.: DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Dom Pedro II, nº 270, Apartamento 101, Glória, Vila Velha-ES e LIZIANNE MAIA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Japão, nº 12, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 19402 4.: RAPHAEL CORONA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de dados, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Bloco 317, Aptº 402, Ed. Jequia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LIGIA MARIA VALADÃO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Leopoldo Siqueira, nº 64, Morada de Camburi, Vitória-ES. 19403 5.: MATHEUS DORNELAS FERREIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), executivo de vendas, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2400 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THAMIRIS MONTEIRO MORENO, natural de Barra do Pirai-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicológa, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2400, Apartamento 2302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19404 6.: RAFAEL GOULART ALBUQUERQUE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), marítimo, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 9, Apartamento 304, Itapuã, Vila Velha-ES e CARINA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Brasília-DF, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 9, Apartamento 304, Itapuã, Vila Velha-ES. 19405 7.: JONATHAN AGUIAR DIZERENS, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, N° 303, Itapoã, Vila Velha-ES e BRUNELLY MACIEL RIBEIRO, natural de Ipatinga-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, N° 303, Itapuã, Vila Velha-ES. 19406 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO BRUM CALZI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cartório, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6099, Apt 309, Cobilândia, Vila Velha-ES e BRENDA ALICE DE SOUZA SANTOS DE ATHAYDE, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6099, Apt 309, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06253 2.: LUCAS ZORDAN DA SILVA LIMA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Jorge Chagas, nº 21, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e KAROLINA DE ASSIS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Jorge Chagas, nº 21, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06254 3.: RENAN ROSA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Japaguá, nº 52, Alvorada, Vila Velha-ES e LÍVIA SANTOS ESTEVÃO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Japaguá, nº 52, Alvorada, Vila Velha-ES. 06255 4.: ICARO FERNANDES DALCOMUNE, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Sol Nascente, nº 30, Industrial, Vila Velha-ES e CAMILA REBEKA MENDES VALÉRIO, natural de Cacoal-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Sol Nascente, nº 30, Industrial, Vila Velha-ES. 06256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO ROBERTO VIEIRA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Escadaria João Francelino da Silva, nº 160, Romão, Vitória-ES e JOYCE GOMES ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua São João, nº 18, Santa Clara, Vitória-ES. 25124 2.: PAULO VINICIUS DO BOM JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de supervisório, residente na Rua da Chácara, nº 36, São Pedro, Vitória-ES e ISABELA CARDOSO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de disciplina, residente na Escadaria Estevam Gonçalves dos Reis, nº 97, Itararé, Vitória-ES. 25126 3.: RAFAEL MOURA DE SÁ, natural de Campinas-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rodovia do Sol, Nº2820 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA AZEVEDO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Walter José Pasolini, nº 66, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25127 4.: WENDERSON SENNA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), operador de convés, residente na Rua Antônio Muniz, nº 28, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e FABIOLA SOUZA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio Muniz, nº 28, Ilha do Príncipe, -ES. 25128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAONI SULCIS MAGESKY, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Sítio Santo Antonio, Juncado, Zona Rural, Sooretama-ES e DAYANI MENEZES LEITE, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Juerana B, Zona rural, Sooretama-ES. 04792 2.: MARCOS DA SILVA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Giúna, Nº15, Sayonara, Sooretama-ES e THAIZ SILVESTRE DE JESUS CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Giúna, Nº15, Sayonara, Sooretama-ES. 04793 3.: GEOVANE DA SILVA MACHADO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), líder de produção, residente na Rua Juvenal Alves, S/n, Salvador, Sooretama-ES e RAMILI COUTINHO BAYERL, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Juvenal Alves, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04794 4.: RAUL AGUIAR FELIZ, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Av. Cristo Rei, Nº220, Centro, Sooretama-ES e ALANY ROCHA DA SILVA, natural de Arataca-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Cristo Rei, Nº220, Centro, Sooretama-ES. 04795 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 01 de novembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO RIBEIRO SILVA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 2106 , Interlagos, Linhares-ES e CAMILLY ROCHA FIALHO, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11434 2.: DHIEGO ANTONIO COSTA MENDES, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, Nº 31, Planalto, Linhares-ES e BEATRIZ ROGÉRIO ALVIM, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, Nº 31, Planalto, Linhares-ES. 11435 3.: JARES PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Rondônia, S/n, Aviso, Linhares-ES e ALEXSANDRA SOARES NETTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Rondônia, S/n, Aviso, Linhares-ES. 11436 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER ALVARENGA FRANCISCO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 50, Santo Antônio, Vitória-ES e LÉIA COELHO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 50, Santo Antônio, Vitória-ES. 17584 2.: LUCAS PIMENTEL DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), forneiro, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 14, Santo André, Vitória-ES e ADRIANA AVELINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 14, Santo André, Vitória-ES. 17588 3.: GUILHERME NASCIMENTO ARCHANJO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Marcos Adriano Vieira, nº 121, Redenção, Vitória-ES e LUDIENE MENDES DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de apoio administrativo, residente na Rua da Esperança, nº 48, São Pedro, Vitória-ES. 17590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAGO RIBEIRO CANTARIN, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Guido Carletti, nº 67, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAMILA ABILIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Alfredo Pagani, nº 70, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04680 2.: JOÃO PAULO MANTOVANELLI LIBERATORI, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Wuilliam Scandar Nemer, nº 16, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELLA COELHO SILVÉRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Antônio Adiverci - Lado Par, nº 26, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04682 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), encarregado operacional, residente na Rua Elisio Miranda, 200, Nossa Senhora da Conceição,, Serra-ES e ERIKA ROCHA PESSOTTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança, residente na Rua Elísio Miranda, nº 200, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11334 2.: WALTER BEZERRA JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cirurgiao dentista, residente na Rua Maestro Antonio Cicero,163, Centro, Serra-ES e SUELLEN AFFONSO GALLON, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Vinhático, Qd 37, Lt 06, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 11345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MATTOS PALUDO, natural de São Gonçalo-RJ, com 24 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Rua Olegário Marinao nº 5, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LORRAYNE BALDI ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Olegário Marinao nº 5, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09122 2.: VALTENIS MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Aracaju-SE, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operador, residente na Rua da Banana s/n, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CLEÓNICE GONZAGA DOS SANTOS, natural de Brejo Grande-SE, com 59 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Banana s/n, Balneario Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON FELIPE DA SILVA ELIAS, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Primavera, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LAIZA FERNANDA DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Primavera, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07469 2.: ALLAN PISKE SCÁRDUA, natural de Aimorés-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente de logística, residente na Avenida Espírito Santo, nº 36, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BIANCA PEGO JAHEL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Faturista hospitalar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 36, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RONALDO VIEIRA CARVALHO, natural de Iuna-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ELIANE BATISTA BARBOSA DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de novembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ LIMA LOPES, natural de Maiquinique-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Pierina Pessotti, nº 107, Centro, João Neiva-ES e HELENICE POZZ SOARES, natural de Maiquinique-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Pierina Pessotti, nº 107, Centro, João Neiva-ES. 03133 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 01 de novembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GALVÃO DE ARAUJO SILVA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vitória Perin, S/n, Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e ELISAMA CHRISTINA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Vitória Perin, S/n, Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00615 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI GOMES CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, nº 330, Campo Acima, Itapemirim-ES e GISLAYNE COSTA DA ROZA FIDELIX, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, nº 330, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14191 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAQUE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Manoel Laurindo da Silva Borges, 19, Vila Nova, Aracruz-ES e ANA CLAUDIA SILVA VICENTE, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública, residente na Rua Ernesto Maioli, 103, Bela Vista, Aracruz-ES. 13363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de novembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA CATEM, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), montador de irrigação, residente na Rua Bela Vista, s/nº, Jerônimo Monteiro-ES e MARIA FERNANDA MEDEIROS BRUNELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Campos Elíseos, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de novembro de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANNI DE MORAES TORRESANI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Fazenda Muribeca, Zona Rural, Bairro Muribeca, Serra-ES e ALDENIZE POLEZE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Fazenda Muribeca, S/n, Zona Rural, Bairro Muribeca, Serra-ES. 00108 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de novembro de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados