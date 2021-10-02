Proclamas - 02/10/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Cerejeira, S/nº, Manguinhos, Serra-ES e MARIANA BIANCARDI, natural de Nova Venécia-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), designer, residente na Rua Cerejeira, S/nº, Manguinhos, Serra-ES. 32349 2.: RODRIGO FERREIRA BARROS CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empreário, residente na Rua Jacaraípe, nº 06, Valparaíso, Serra-ES e GABRIELA MONTARROYOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 78, Manguinhos, Serra-ES. 32350 3.: RAFAEL FERNANDES DA SILVA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Águias, nº 12 , Porto Canoa, Serra-ES e KARIN VALENTIM VIEIRA DE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança de trabalho, residente na Rua das Águias, nº 12, Porto Canoa, Serra-ES. 32351 4.: ÉDER BAZONI COSTA, natural de Rio Bananal-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua dos Mainas, N° 101, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e PÂMELA DOS SANTOS FREITAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua dos Mainas, N° 101, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32353 5.: ANTONIO MARCOS SOUZA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), fundidor, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, nº 287, Pitanga, Serra-ES e LEIDIANY DE SOUSA SUHETT, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ornácio Sidônio dos Santos, nº 287, Pitanga, Serra-ES. 32381 6.: ACIR GONÇALVES FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), operador de máquinas, residente na Beco Eucaliptos, nº 499, Feu Rosa, Serra-ES e MARTA CELIA GONÇALVES CAMPOS, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Herminio Passamani, nº 109, COHAB Honorio Passamani, Marilândia, ES, Serra-ES. 32384 7.: ERLI CLÁUDIO DE OLIVEIRA, natural de Ervália-MG, com 44 anos de idade, Solteiro(a), metalurgico, residente na Rua Iguapé, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIA NEUZA JESUS DE MEDINA, natural de Guaratinga-BA, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Iguapé, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32391 8.: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SIMOES, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), classificador de produção, residente na Rua Araponga, nº 29, QD 159, Novo Horizonte, Serra-ES e KARINA CONSOLAÇÃO KFURI CORREA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Araponga, nº 29, QD 159, Novo Horizonte, Serra-ES. 32393 9.: HENRIQUE DIAS ALVES, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), policial militar, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES e KAROLINE CÁSSIA RUDIO, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante universitária, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32404 10.: VICTOR KENJI AMANO, natural de Curitiba-PR, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Cotovias, N° 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIA JULIA DE JESUS DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de pessoal, residente na Rua das Cotovias, N° 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32407 11.: AGNÉSIO DA ANUNCIAÇÃO SIQUEIRA, natural de São Gonçalo do Rio Preto-MG, com 54 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua da Macieira, nº 175, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ROSILANDIA DE JESUS CABRAL, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua da Macieira, nº 175, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAQUE SANDER LOPES, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Ipaba, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES e KAYLANNE SANT'ANA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipaba, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES. 11202 2.: JOÃO PEDRO MARQUES MOMBRINI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Boa Vista I, nº 12, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JESSICA MAIARA CLAUDINO PEREIRA, natural de Palotina-PR, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente de RH, residente na Rua Boa Vista I, nº 12, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11205 3.: GIRLEI BARDOSA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Ibiraçú, nº 9, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MARILIA CANCELA NOVAIS, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Ibiraçú, nº 9, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11212 4.: MARCOS OLIVEIRA DE MENEZES, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Jaburu, nº 86, Serra Dourada III, Serra-ES e ELLEN BRITO MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jaburu, nº 86, Serra Dourada III, Serra-ES. 11213 5.: PAULO RODRIGO AMORIM VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), corretor, residente na Rua Florencio da Conceição, 337, Santo Antônio, Serra-ES e NILCÉIA AMARAL, natural de São Mateus-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Florencio da Conceição, 337, Santo Antônio, Serra-ES. 11218 6.: FLÁVIO VIEIRA DE MATOS JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Baguari, 51, Nova Carapina II, Serra-ES e FRANCIELY AMARAL GOMES DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fiscal de transporte, residente na Rua das Palmeiras, 44, Cidade Pomar, Serra-ES. 11219 7.: DEMERSON DE LOURDES SANTANA, natural de Buerarema-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 186, Vista da Serra I, Serra-ES e LARISA CRUZ DE JESUS, natural de Buairarema-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 186, Vista da Serra I, Serra-ES. 11223 8.: JOSE PEREIRA DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cajurama, nº S/N, Centro da Serra, Serra-ES e NILZETE FIEL DA SILVA, natural de Prado-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Cajurama, nº S/N, Centro da Serra, Serra-ES. 11231 9.: IZAIAS RODRIGUES DE SOUZA, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Jacaraípe, 01, Maria Niobe, Serra-ES e REJANE MENDONÇA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Jacaraípe, 01, Maria Niobe, Serra-ES. 11248 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS CIRINO DOS SANTOS DE SÁ, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Avenida Rufino de Carvalho, nº 819, Centro, Linhares-ES e SILVANA CHAGAS BISPO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Rufino de Carvalho, nº 819, Centro, Linhares-ES. 11334 2.: JEFFERSON MOREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), copeiro, residente na Rua Ma Francisca Gabriel Vicentini, Linhares-ES e ELIENE SANTOS RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Ma Francisca Gabriel Vicentini, Linhares-ES. 11335 3.: TIELE MONTEIRO MOREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Caboclo Bernardo, S/n, Povoação, Linhares-ES e ISABELLA SANTOS DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, Aviso, Linhares-ES. 11336 4.: BENILTON FLORENTINO DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnico em informática, residente na Avenida Perobas, Nº 427 LT 25 - QD 47, Loteamento Movelar, Linhares-ES e MÁRCIA CHAVES SANTOS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Perobas, Nº 427 LT 25 - QD 47, Loteamento Movelar, Linhares-ES. 11337 5.: JOSÉ ALMIR VITORAZZI, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Pedro Gama, Nº 651, Canivete, Linhares-ES e ROSILENE VALFRÉ LAUDEVINO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Córrego Rio Quartel, S/n, Area Rural, Rio Quartel, Linhares-ES. 11338 6.: WANDERSON BATISTA AFONSO, natural de Muqui-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 7, Centro, Linhares-ES e FERNANDA GOMES NOGUEIRA, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), Do Lar, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 7, Centro, Linhares-ES. 11339 7.: IVANILDO DA CONCEIÇÃO DE MELO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Via Córrego Farias, S/n, Area Rural, Córrego Farias, Linhares-ES e ANDRÉIA ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Principal, S/n, Area Rural, Córrego Farias, Linhares-ES. 11340 8.: VICTOR BISI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tupiniquins, nº 77, Lagoa do Meio, Linhares-ES e DOMINIK PIRES GIMENES, natural de Linhares-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), Servidora Publica, residente na Rua Tupiniquins, nº 77, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 11341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLLES GOLTARA MAIOLI, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), instrutor de auto-escola, residente na Rua José Krohling, nº 09, Aeroporto, Guarapari-ES e SARAH MATOS SILVA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Lúcio Maia, nº 13, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12526 2.: LUCAS LEONARDO NOBREGA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua dos Pequiás, nº 112, Ipiranga, Guarapari-ES e JULIA CHRISTO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua dos Pequiás, nº 112, Ipiranga, Guarapari-ES. 12527 3.: IVAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Campo Belo, nº 18, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e MARIA DAS GRAÇAS MACIEL CAVALCANTI, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Campo Belo, nº 18, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12528 4.: RIDSON MACHADO BODART, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Muqui, nº 46, Belo Horizonte, Guarapari-ES e FRANCIELLE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), revendedora, residente na Rua Muqui, nº 46, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12529 5.: JOSÉ CARLOS SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Rua Benedita dos Santos Loureiro, nº 14, Ipiranga, Guarapari-ES e ELIANE WENDLER, natural de Vila Valério-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Benedita dos Santos Loureiro, nº 14, Ipiranga, Guarapari-ES. 12530 6.: OSVALDO RODRIGUES BRANDÃO JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Jomeniana Sant Ana Belo, Nº510, Morada da Praia, Guarapari-ES e MICHELLE LOPES DA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jomeniana Sant Ana Belo, Nº510, Morada da Praia, Guarapari-ES. 12531 7.: VICTOR DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Ernesto Geysel, nº 28, Santa Margarida, Guarapari-ES e KELLY VITÓRIA ZANON DA CONCEIÇÃO, natural de Anchieta-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), arrematadeira, residente na Rua Ernesto Geysel, nº 28, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12532 8.: FLÁVIO GUERRA BARROSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), Biólogo, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 265, Centro, Guarapari-ES e CRISTIANE MORAES FREITAS DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Avenida Trajano Lino Gonçalves, nº 265, Centro, Guarapari-ES. 12533 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 01 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON MANFRINI SERPA, natural de Brasília-DF, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logística, residente na Rua Cirilo Gonçalves, S/nº, Bloco 13, Apto 204, São Luiz, Residencial Cristo Rei, São Francisco, Cariacica-ES e LORENA CRUZ DO AMARAL, natural de Brasilia-DF, com 27 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Cirilo Gonçalves, S/nº, Bloco 13, Apto 204, São Luiz, Residencial Cristo Rei, São Francisco, Cariacica-ES. 28200 2.: GABRIEL MATOS GOUVEA, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Princesa Isabel, nº 02, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ALINY ALVES OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Princesa Isabel, nº 02, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28218 3.: ÉDERSON PINTO DINIZ, natural de Itarana-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), encarregado de pátio, residente na Rua Jerusalem, nº 21, Sotelandia, Cariacica-ES e TATIANY FONSECA VERLI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Jerusalem, nº 21, Sotelandia, Cariacica-ES. 28225 4.: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São João, S/n, Santo André, Cariacica-ES e KAREN YASMIN REIS FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua São João, S/n, Santo André, Cariacica-ES. 28226 5.: JHÔNATAN ATHAGNAN PEREIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua São Francisco, nº 07, São Francisco, Cariacica-ES e LUANDA FLÁVIA PEREIRA MARTINS, natural de Galiléia-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 07, São Francisco, Cariacica-ES. 28227 6.: IZAÚ GONÇALVES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), produtor rural, residente na Rua Alegre, S/n, Vila Capixaba, Cariacica-ES e ALESSANDRA WOELFFEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Benjamin Constant, nº 04, Itaquari, Cariacica-ES. 28230 7.: MARTINELE BEZERRA DE LIMA, natural de Aurora-CE, com 37 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Colatina, nº 569, Jardim Botânico, Cariacica-ES e GECIANE MARQUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Colatina, nº 569, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de outubro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO FELLIPE GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Segunda Avenida, nº 970 , Cobilândia, Vila Velha-ES e LAÍS BARBOSA FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Segunda Avenida, nº 970, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06212 2.: DOUGLAS BORGES GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua São Pedro, nº 175, São Torquato, Vila Velha-ES e ADRIANA DE ABREU CORDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 175, São Torquato, Vila Velha-ES. 06213 3.: ENDRICK PEREIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Monitor da qualidade, residente na Rua Barra do Sabiá, nº 2814, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ÁGATHA CRISTHY DE ALMEIDA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Repositora de mercadorias, residente na Rua Barra do Sabiá, nº 2814, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06215 4.: MATHEUS LUIZ DE JESUS SANTOS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1160 , Cobilândia, Vila Velha-ES e JESSICA MELRY HELEN MARTINS BONOMO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1160 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06216 5.: PHILIPE SOARES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de vendas comercial, residente na Rua Joventina Menezes, nº 282, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JAQUELINE RUBIA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joventina Menezes, nº 282, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06217 6.: WILBER CRUZ MOSCHEN, natural de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Rui Barbosa, nº 194, Planalto, Vila Velha-ES e CAMILA BAGATELLI SCHMILDES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de desempenho, residente na Rua Rui Barbosa, nº 194, Planalto, Vila Velha-ES. 06218 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ZEFERINO DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 59 anos de idade, Solteiro(a), professor de karatê, residente na Escadaria Manoel Antônio Quintas, nº 80, Cruzamento, Vitória-ES e ALIENE PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Ouro Verde de Minas-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Escadaria Manoel Antônio Quintas, nº 80, Cruzamento, Vitória-ES. 25053 2.: DARLEI OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Prado-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista de ônibus urbano, residente na Rua Nascente da Ilha, nº 21, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e MICHELLE FARIA FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Beco Walter de Souza, nº 35, Forte São João, Vitória-ES. 25059 3.: WALLACE NASCIMENTO VALENTE, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, nº 48, Apto. 701, Santa Lúcia, Vitória-ES e DOMINIQUE MENDONÇA MADEIRA, natural de Brasilia-DF, com 38 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, nº 48, Apto. 701, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25060 4.: LEONARDO MENDES NEVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 81, Apartamento 302-C, Jardim Camburi, Vitória-ES e CARINA SANTOS LAMAS COUTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 81, Apartamento 302-C, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25061 5.: THIAGO MIGUEL VERVLOET, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apartamento 503, Jardim Camburi, Vitória-ES e BÁRBARA SIMÔR MONJARDIM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apartamento 503, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25062 6.: RAFAEL MAXIMINO ARAUJO ALLÓ, natural de Muriaé-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 905, Bento Ferreira, Vitória-ES e DANIELA LUMBRERAS MONTEIRO, natural de Itaperuna-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 905, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVIS MATHIAS VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), instrumentista tubista, residente na Rua Moacyr Costalonga, 261, Bairro Limão I, Aracruz-ES e LARISSA LOYOLA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Moacyr Costalonga, 261, Limão I, Aracruz-ES. 13321 2.: PAULO HENRIQUE ROSA ALMEIDA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 58, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e FERNANDA SARMENGHI SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua João da Rosa Loureiro, nº 58, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13322 3.: MARCELO SHRODER SALGADO LIMA, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Florestal, N° 158, Bairro Segatto, Aracruz-ES e ANA KAROLINE ELIAS FERNANDES, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Florestal, N° 158, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13323 4.: THIAGO DOS SANTOS GOES FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua 7 de Setembro, 1349, Bairro Santa Luzia, Aracruz-ES e JULIARA SANTANA MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua 7 de Setembro, 1349, Bairro Santa Luzia, Aracruz-ES. 13324 5.: JOSÉ FRANCISCO MASSALAI, natural de Santa Teresa-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Esmeralda, 28, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e EDNEUZA DE JESUS SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Esmeralda, 28, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL SIMÃO FILHO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Viúvo(a), autônomo, residente na Avenida Sagarana, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e DEJANIRA ROSA FONTES, natural de Colatina-ES, com 72 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Avenida Sagarana, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07442 2.: SAULO SAMUEL RODRIGUES AMORIM, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Hugo Silveira, nº 25, Itacibá, Cariacica-ES e WALESCA DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Santo Antonio, nº 26, Universal, Viana-ES. 07443 3.: RONY HUGO ARAUJO PEIXOTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LORRAINE CAROLINA DE SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07444 4.: VALDEIR JUSTINO DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), conferente, residente na Rua Santa Helena, nº 75, Vila Bethânia, Viana-ES e CLAUDIRA MARCIANO FILHO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Helena, nº 75, Vila Bethânia, Viana-ES. 07445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: STERIOS KOSTANTINOS ZEMBILIS, natural de Livingston-New-ET, com 51 anos de idade, solteiro(a), mecânico de avião, residente na 42 Kearney Avenue, Whippany NJ-ET e KARINA GOMES TRISTÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24877 2.: DIONIS DE SOUZA GOMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), agente comunitário de saúde, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES e DÉBORA SILVA SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24879 3.: VINICIUS LUSTOSA MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), aeronauta, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES e ÉRICA BLUNCK VALENTIM, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Rio Branco, Praia do Canto, Vitória-ES. 24880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO MENDES DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 351, Santo André, Vitória-ES e MELRY RENATA CASTRO SCHER, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), assistente de vendas, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 351, Santo André, Vitória-ES. 17543 2.: LEANDRO DO REMÉDIO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pista, residente na Rua Padre Antunes, nº 165, Caratoíra, Vitória-ES e NICOLLY PEREIRA FIDELIS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Padre Antunes, nº 165, Caratoíra, Vitória-ES. 17547 3.: DAVID RAYNAUD FLÓRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assessor, residente na Rua Natal, nº 43, Pav. 02, São Pedro, Vitória-ES e REGILENE AMARAL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Natal, nº 43, Pav. 02, São Pedro, Vitória-ES. 17548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENRIC FERRO TRINDADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), atleta de futebol, residente na Rua Vitória, nº 34 A, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA GAMA FERRETE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Vitória,n° 34-A, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19234 2.: MICHAEL ROBERT DA ROCHA, natural de Contagem-MG, com 41 anos de idade, viúvo(a), policial federal, residente na Avenida José Julio de Souza, nº 2930, Apartamento 703, Edifício Athenas, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, natural de Muriaé-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Rua Ceará, nº 67, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR PAVANETI DOS SANTOS LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), fatiador de frios, residente na Rua Pe Leandro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e SUELLEN DE FREITAS NUNES, natural de Marataízes-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Pe Leandro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14166 2.: WILSON DE SOUZA COUTINHO, natural de Itapemirim-ES, com 74 anos de idade, Viúvo(a), comerciante aposentado, residente na Rua João Barbirato, nº 59, Centro, Itapemirim-ES e MARLUCIA DA SILVA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cartório, residente na Rua João Barbirato, nº 59, Centro, Itapemirim-ES. 14167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILSON VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES e RAMIELE DE JESUS SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Bairro Pito, Iúna-ES. 08929 2.: WAGNER MOÇO VEIGA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Agenor Goulart, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e TAINARA MOREIRA CAMPOS, natural de Muniz Freire-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Agenor Goulart, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de outubro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILVANDRO VIEIRA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Ana Maria Amaral, nº 54, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANDRESSA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Ana Maria Amaral, nº 54, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATAN ALVES DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Maria Rodrigues da Silva, S/n, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES e CAMILE ALVES SIQUEIRA DE CARVALHO, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego da Floresta, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 01 de outubro de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILO DE SOUZA, natural de Castelo-ES, com 61 anos de idade, Viúvo(a), lavrador, residente na Rua Coronel Fabriciano N° 135, Itaipava, Itapemirim-ES e NEUZA FORTUNATO DE AMORIM, natural de Itaobim-MG, com 64 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos aposentada, residente na Rua Coronel Fabriciano N° 135, Itaipava, Itapemirim-ES. 01557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO RIBEIRO, natural de Resplendor-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Santo Agostinho, S/n, Aricanga, Ibiraçu-ES e LUCINETE GASPARINI BARBOSA, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), supervisora de caixa, residente na Rua Santo Agostinho, S/n, Aricanga, Ibiraçu-ES. 00932 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 01 de outubro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA