Proclamas - 02/10/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK OLIVEIRA MOURA, natural de Pau Brasil-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Divino de São Lourenço, nº 91, Belvedere, Serra-ES e EDILENE DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Divino de São Lourenço, nº 91, Belvedere, Serra-ES. 10382 2.: JONAS FERREIRA TAGARRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 252, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e FRANCIELLY LIMA HORTENCIO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 735, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10392 3.: WANDERSON HUDSON CUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida São Paulo, nº 60, Serra Dourada I, Serra-ES e NAPOLIANA GONÇALVES NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Avenida São Paulo, nº 60, Serra Dourada I, Serra-ES. 10393 4.: LUIZ CLÁUDIO PEREIRA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, Divorciado(a), comerciario, residente na Rua Parana, 120, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e EULINA ALBINA DE OLIVEIRA, natural de Paulista-PE, com 38 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Parana, 120, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES. 10396 5.: MATEUS SOUZA DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Limeira, nº 409, Continental, Serra-ES e MARIA MADALENA XAVIER, natural de Rio Bananal-ES, com 68 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua da Limeira, nº 409, Continental, Serra-ES. 10397 6.: WESLEY NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de eletromecânica, residente na Rua Mesquita, nº 215, Nova Carapina I, Serra-ES e MARCELA RAMOS ROSA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Mesquita, nº 215, Nova Carapina I, Serra-ES. 10401 7.: CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), laminador, residente na Travessa Adermival Rosa, 11, Serra Dourada II, Serra-ES e IVANILDA SILVA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Travessa Adermival Rosa, 11, Serra Dourada II, Serra-ES. 10404 8.: JOLISSIS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutora Judith Castello Leão Ribeiro, nº 201, São Lourenço, Serra-ES e RUBIANE RODRIGUES LEMOS, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar financeiro, residente na Rua Princesa Isabel, nº 113, Serra Centro, Serra-ES. 10406 9.: WILLIAN RODRIGUES MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Vitória, nº 12, Serra Dourada I, Serra-ES e MARIA CLARA FERRO DA SILVA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Beija Flor, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 10407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de outubro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARD BARBETO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Cond. Gabriel Francisco, Apto. 1508, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e VERONICA GARDIOLI FIUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Cond. Gabriel Francisco, Apto. 1508, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07745 2.: DAVID NATHAN MILLER, natural de Nova York- Estados Unidos da América-ET, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1856/515, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATHALIA RESTREPO CASTANEDA, natural de Pereira Col- Colombia-ET, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1856/515, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07749 3.: JOSE CARLOS BERGAMIN FILHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Av. Estudante José Julio de Souza, N º3370, Ed. Leda Passos, ApPtº 1304, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA VIEIRA FRAGA, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, Sn , Condominio Mar Azul 2, Bloco 2, Apt 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07751 4.: RAFAEL BATISTA LEITE, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Ceará, Nº03, Ed. Daniel, Apto. 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JANAINA WANDERLEI DE BARROS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ceará, Nº03, Ed. Daniel, Apto. 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07752 5.: WEVERTON GOMES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estetica automotiva, residente na Rua São Gabriel, nº 90, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e THAIZ ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua São Gabriel, nº 90, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18436 6.: PABLO ORNELAS ROSA, natural de Porto Alegre-RS, com 41 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Lucio Bacelar, nº 16, Apto. 704, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LISYE NOVAIS FREIRE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempresaria, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 16, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de outubro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELIONE BATISTA DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Morro Redondo, Zona Rural, Iúna-ES e KAYLANE DE OLIVEIRA VALOES, natural de Ibatiba-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Morro Redondo, Zona Rural, Iúna-ES. 08676 2.: JEFERSON JORCELINO DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Ipiranga, Número 374, Bairro Quilombo, Iúna-ES e VITÓRIA CAROLINA COTE SOARES, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Ipiranga, Número 374, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08678 3.: VÍTOR AMARINS RIBEIRO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 242, Bairro Quilombo, Iúna-ES e TAYNARA MARIANO FERNANDES, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), escriturária, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 526, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08682 4.: MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, Número 187, Bairro Centro, Iúna-ES e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, Número 187, Bairro Centro, Iúna-ES. 08683 5.: JULIO DIAS DA ROCHA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Córrego Scardini I, Área Rural, Iúna-ES e AMANDA HYLLARY DECOTÉ DE AGUIAR LÃ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Scardini I, Área Rural, Iúna-ES. 08684 6.: WALACE VINICIUS DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e VERONICA JULIO GONÇALVES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Pouso Alto, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08685 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de outubro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS RODRIGUES ALVES, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 2594, Apt 101, Shell, Linhares-ES e ANA PAULA MOREIRA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 2594, Apt 101, Shell, Linhares-ES. 10415 2.: ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR, natural de Jucuruçu-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Avenida Castro Alves, nº 2107, Interlagos, Linhares-ES e THAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1704, Interlagos, Linhares-ES. 10416 3.: RONALDO SANTANA CARAPINA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rodovia ES 440, Km 02, Caixa Postal 341, Bebedouro, Linhares-ES e ELISÂNGELA SILVA DE SOUZA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Avenida Paraná, nº 340, Aviso, Linhares-ES. 10417 4.: CÉSAR PONTES GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 49, Santa Cruz, Linhares-ES e LAURIANE SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulino Dadalto, nº 49, Santa Cruz, Linhares-ES. 10418 5.: MAXWELL FARIAS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ouro Preto, nº 451, Interlagos, Linhares-ES e KAROLINY GOMES FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Ouro Preto, nº 451, Interlagos, Linhares-ES. 10419 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de outubro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL PEREIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Avenida Alfred Sisley, nº 248, Praia da Concha, Vila Velha-ES e JÉSSICA SILVA VARGAS, natural de Muriaé-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Alfred Sisley, nº 248, Praia da Concha, Vila Velha-ES. 08488 2.: MARCOS EVANIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Getulio Vargas, nº 34, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e FLAVIANE BATISTA RODRIGUES, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Getulio Vargas, nº 34, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08489 3.: RAYMAX SCHUENG RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Elias Siqueira, nº 245, Barramares, Vila Velha-ES e ANA PAULA LEMES SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Elias Siqueira, nº 245, Barramares, Vila Velha-ES. 08490 4.: BRUNO PEREIRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de fabricação, residente na Avenida Tatui, nº 97, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LIDIANE DO ESPIRITO SANTO TRANCHO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Tatui, nº 97, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08495 5.: MICAEW SEIXAS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Oití, nº 42, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e NATALIA FERNANDA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Oití, nº 42, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de outubro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISNALDO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), atendente de farmácia, residente na Rua André de Mattos Pimentel, nº 69, de Fátima, Aracruz-ES e EDIMARA PEREIRA CHAGAS, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de loja, residente na Rua André de Mattos Pimentel, nº 69, de Fátima, Aracruz-ES. 12953 2.: RODRIGO DE LIMA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 4, Fátima, Aracruz-ES e AMANDA ROSA PEREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Piraquê Mirim, 4, Fátima, Aracruz-ES. 12955 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de outubro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DE OLIVEIRA BUZAN, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua José Vicente Barbosa, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES e CARLA TEDESCO BARBOZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Vicente Barbosa, S/n, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00546 2.: JOÃO SILVA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Lavrador, residente na na Localidade de Taquarussú, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA LUÍSA DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na na Localidade de Taquarussú, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de outubro de 2020 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUTAIR SOARES SANTOS, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Crisantemo, 24, Apto 101B, Brisamar, Vila Velha-ES e LARISSA GOMES DA SILVA COSTA, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Crisantemo, 24, Apto 101B, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728665 2.: WANDERCIR ORCINO ALVES, natural de Contagem-MG, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pensionista, residente na Rua Jasmim, nº 1238, Jardim São Paulo, Vila Velha-ES e NILZA MARIA DA ROCHA, natural de São José dos Pinhais-PR, com 37 anos de idade, Divorciada(o), Pensionista, residente na Rua Jasmim, 45, Jardim São Paulo, Vila Velha-ES. 232728666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de outubro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAO VITOR JULIAO RAMOS, natural de Campos dos Goytaquazes-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), microempreededor, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e BRUNA SILVA DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua João Venancio, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de outubro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ FILIPE DOS SANTOS JARDIM, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Rubens Ribeiro, nº 19, Santa Martha, Vitória-ES e MAYARA CAROLINY DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), credenciadora, residente na Rua Rubens Ribeiro, nº 19 , Santa Martha, Vitória-ES. 24189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de outubro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SERGIO BERNARDO, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Felcio Alcure, Centro, Alegre-ES e DANIELA COUTO BESTETE, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Felicio Alcuri, Centro, Alegre-ES. 03420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 01 de outubro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil