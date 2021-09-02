Proclamas - 02/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DARCY LOOSE, natural de Nova Venécia-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Av. Fernando Viana Martins, nº 168, Solar de Anchieta, Serra-ES e NEIDE APARECIDA DIONÍSIO, natural de Pocrane-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Av. Fernando Viana Martins, nº 168, Solar de Anchieta, Serra-ES. 32135 2.: GABRIEL CABRAL DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Bethoven, nº 300, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e DANIELE FLORA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32136 3.: FLAVIO SOUZA ROCHA, natural de Mucurici-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Av. Fernando Viana Martins, nº 103, Solar de Anchieta, Serra-ES e REGIANE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av. Fernando Viana Martins, nº 103, Solar de Anchieta, Serra-ES. 32137 4.: MÁRIO SANTOS PRATES JÚNIOR, natural de Itanhém-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Dois Irmãos, nº 354, Taquara II, Serra-ES e SHEYLA DOS SANTOS DE MEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Dois Irmãos, nº 354, Taquara II, Serra-ES. 32138 5.: ALVERLI DA SILVA CRAVO, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua Marataízes, S/N°, Valparaíso, Serra-ES e ANA BEATRIZ TRABA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Marataízes, S/N°, Valparaíso, Serra-ES. 32139 6.: ALISSON LIMA DA SILVA, natural de Paulo Afonso-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Araras, nº 13, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e HELOISA REIS DOS SANTOS, natural de Campo Formoso-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua das Araras, nº 13, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32140 7.: CÉLIO VITORINO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor júnior, residente na Rua São Paulo, N° 11, Planicie da Serra, Serra-ES e WANDERLUCIA ROCHA SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua São Paulo, N° 11, Planicie da Serra, Serra-ES. 32141 8.: JOSÉ ALVES MENDES, natural de Corrego Novo-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Rua Vitória, nº 506, Alterosas, Serra-ES e JOELMA PAULO DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Vitória, nº 506, Alterosas, Serra-ES. 32142 9.: SAULO DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), operador, residente na Rua dos Coqueiros, nº 4, Feu Rosa, Serra-ES e SANDRA PAULA DA SILVA MUNIZ, natural de Conselheiro Pena-MG, com 48 anos de idade, viúvo(a), vendedora, residente na Rua dos Coqueiros, nº 4, Feu Rosa, Serra-ES. 32143 10.: VITOR AKIO HASHIZUME, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), agrônomo, residente na Rodovia Norte Sul, nº S/N°, Eurico Salles, Serra-ES e LARA GABRIELLE PEREIRA MACHADO, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rodovia Norte Sul, nº S/N°, Eurico Salles, Serra-ES. 32144 11.: GUSTAVO TOMAZELLI, natural de Santa Teresa-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dominey Rody Santana, nº 13, Ourimar, Serra-ES e PRISCILLA NUNES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dominey Rody Santana, nº 13, Ourimar, Serra-ES. 32145 12.: EDUARDO TEIXEIRA CANGUSSU, natural de Salvador-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, S/nº, Praia da Baleia, Serra-ES e JÉSSICA BRAMBILLA RONCETE, natural de Afonso Claudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, S/nº, Praia da Baleia, Serra-ES. 32146 13.: RAFAEL ALVES RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Ceará, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES e DEBORAH DE FREITAS CORREIA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Ceará, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES. 32147 14.: PEDRO HENRIQUE FURTADO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Flamingo, nº 10, Novo Horizonte, Serra-ES e ERICA DE JESUS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Flamingo, nº 10, Novo Horizonte, Serra-ES. 32149 15.: HEDERSON MONTEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), indiustriário, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES e HENA CASSIA KLEIN DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES. 32150 16.: ARILSON ANTONIO MARTINELLI, natural de Não Informado-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES e BENEDITA DE FÁTIMA CHAGAS, natural de Gurinhata-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), gerente de comércio, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES. 32151 17.: BRENO FERREIRA DE NADAI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua das Andorinhas, nº 39, Carapina Grande, Serra-ES e MICHELEN COELHO RADIS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua das Andorinhas, nº 39, Carapina Grande, Serra-ES. 32159 18.: MARÍLIA SILVA DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rio Itabapoana, nº 26, Hélio Ferraz, Serra-ES e LUDMILA EGIDIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Itabapoana, nº 26, Hélio Ferraz, Serra-ES. 32160 19.: DEIVITE SANTOS VIANA, natural de Porto Seguro-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), Vidraceiro, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 390, Jardim Carapina, Serra-ES e ISLANE GOMES SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Belo Horizonte, nº 390, Jardim Carapina, Serra-ES. 32163 20.: GENILSON JESUS DE SOUZA, natural de Iguaí-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Aracruz, nº 96, Jardim Carapina, Serra-ES e TAINÁ VIDAL PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), revendedora de cosméticos, residente na Rua Aracruz, nº 96, Jardim Carapina, Serra-ES. 32207 21.: GEDEON GIL DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Central, nº 22, Central Carapina, Serra-ES e MARCIA DAVID DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Central, nº 22, Central de Carapina, Serra-ES. 32211 22.: LAERTE PEREIRA SANTOS, natural de Prado-BA, com 47 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nova Viçosa, nº 191, Barro Branco, Serra-ES e MARLÍ ALVES DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Nova Viçosa, nº 191, Barro Branco, Serra-ES. 32213 23.: MARCOS VINICIUS ROLIM FURTADO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Ribeirão Preto, nº 295, Barcelona, Serra-ES e BRENDA MATTOS PAIVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ribeirão Preto, nº 295, Barcelona, Serra-ES. 32215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON ALVES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 214, Vista Dourada, Cariacica-ES e MARTA PEREIRA LIMA, natural de Aracruz-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 214, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28132 2.: PABLO GOMES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José Falcão, 141, Boa Vista, Cariacica-ES e GÉFISANE DA SILVA MACHADO MEIRELES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Falcão, 141, Boa Vista, Cariacica-ES. 28141 3.: WILLISTON GOES CUNHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Gaivota, nº 299, São Conrado, Cariacica-ES e CAMILA VASCONCELLOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de máquina, residente na Rua Gaivota, nº 299, São Conrado, Cariacica-ES. 28143 4.: FABIANO LUCHI BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Paraguai, nº 232, Jardim América, Cariacica-ES e PATRÍCIA ALMEIDA CARDOSO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), operadora de máquina, residente na Rua Paraguai, nº 232, Jardim América, Cariacica-ES. 28147 5.: VICTOR RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de rov, residente na Rua São Januário, nº 22, Bela Aurora, Cariacica-ES e BIANCA FIALHO NOGUEIRA TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto urbanista, residente na Rua São Januário, nº 22, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME NERYS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Sebastião Nestor de Oliveira, nº 55, Cruzamento, Vitória-ES e SARA SILVA FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua José de Souza, nº 157, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 24986 2.: RUBENS ALVES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de montador, residente na Rua Ormando de Aguiar, nº 22, Romão, Vitória-ES e RAFAELA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, nº 71, Gurigica, Vitória-ES. 24988 3.: MURILO PIMENTEL BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Manoel Simões Freire, nº 415, São Cristóvão, Vitória-ES e JOICE SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), atendente de consultório médico, residente na Rua Manoel Simões Freire, nº 415, São Cristóvão, Vitória-ES. 24990 4.: MOISES CRISTIANO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista autonomo, residente na Rua Marechal Floriano, nº 665, Maruípe, Vitória-ES e CYNTHIA GOMES PARANAGUÁ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Marechal Floriano, nº 665, Maruípe, Vitória-ES. 24992 5.: JULIANO GONÇALVES MARIANI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 305, Andorinhas, Vitória-ES e LAYNARA DETONI SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 305, Andorinhas, Vitória-ES. 24993 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON DA SILVA SPADETO, natural de Venda Nova, Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de guindaste, residente na Rua Goitacases, nº 2, das Laranjeiras, Serra-ES e TATIANA RIBEIRO MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Augusto Pestana, nº 1233, Centro, Linhares-ES. 11236 2.: CLÉRISTON PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Queimadas-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 169, Interlagos, Linhares-ES e QUÉZIA COSVOSK DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 169, Interlagos, Linhares-ES. 11237 3.: MOYSÉS TERCI SOARES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Técnico, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 192 , Interlagos, Linhares-ES e NATÁSHA OLIVEIRA MARIANO, natural de Volta Redonda-RJ, com 121 anos de idade, solteiro(a), Tecnica em Enfermagem, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, Nº1140 , Interlagos, Linhares-ES. 11238 4.: BRUNO DE BRITO COIMBRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), inspetor de equipamentos, residente na Rua Angelin, Nº 830, Movelar, Linhares-ES e JAYNE CARLA DO SANTOS SOUZA, natural de Rio Bananal-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Castro Alves, nº 2629, QD 854/28, Interlagos, Linhares-ES. 11239 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: AISLAN FERREIRA PAIVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Professora Odila Simões, nº 295, Maria Ortiz, Vitória-ES e LAYSA SANTANA DOS SANTOS, natural de Caravelas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Professora Odila Simões, nº 295, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24785 2.: EUCLIDES SEVERO BARROS, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARINEI ALVES DA SILVA GIMENES, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24786 3.: ILLO GERMANO DE OLIVEIRA, natural de Divinópolis-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAIZ DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Paschoal Delmaestro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24790 4.: DANIEL DE OLIVEIRA PIZZIOLO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA BORBA, natural de Cuiabá-MT, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: UANDERSON MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Otacílio da Silva Santos, nº 30, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA MELINA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Otacílio da Silva Santos, nº 30, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04795 2.: ARTHUR COSTA TRINDADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Carly Levy Ramos, nº 89, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THALIA MACHADO SCHARRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Carly Levy Ramos, nº 89, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WHANDERSON RICARDO MARCOLINO, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), soldador escavador especializado, residente na Rua Jeronimo Santuzzi, Nº.01, Cohab, Ibiraçu-ES e DANIELE RAMOS MARTINS, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cabeleleira autônoma, residente na Rua Jeronimo Santuzzi, Nº.01, Cohab, Ibiraçu-ES. 00923 2.: DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Monte Seco, Ibiraçu-ES e LUZIA ZANONI DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Projetada, S/n, Monte Seco, Ibiraçu-ES. 00924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 01 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELCIMAR PEREIRA GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Anézio Boechat, nº 52, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e SONIA LUCIA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Anézio Boechat, nº 52, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19158 2.: MAURO FERREIRA DE ALCANTARA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua Fagundes Varela, nº 190, Soteco, Vila Velha-ES e SUELY LOIOLA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Fagundes Varela, nº 190, Soteco, Vila Velha-ES. 19160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO TEIXEIRA DA FELICIDADE, natural de Contagem-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua José Caldara, nº 713, Santa Cruz, Linhares-ES e ELANA MATTOS DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francklin Cordeiro, 120, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de setembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÍCARO RODRIGUES DA SENA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marte, nº 08, Planeta, Cariacica-ES e VIVIANE CRUZ DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Costa e Silva, S/n, Cristal do Norte, Pedro Canário-ES. 13914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON LYRIO, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Manoel Martins de Oliveira, nº 24, Conquista, Vitória-ES e GLEYDE ROCHA ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Manoel Martins de Oliveira, nº 24, Conquista, Vitória-ES. 17518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA, natural de Galiléia-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de bombeiro hidraulico, residente na Rua 40 nº 13, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIANA FERREIRA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua 40 nº 13, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVERTON LUIZ VICTOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor interno, residente na Rua Xavier, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LARISSA ANA PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Xavier, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSEIAS GOMES BARBOSA, natural de Irupi-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Pedro Justo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e GABRIELA OLIVEIRA MORAES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Pedro Justo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08897 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e JOYCE KELLEN DA SILVA FRAGA, natural de São Miguel do Guaporé -RO, com 17 anos de idade, solteira, estudante, residente e domiciliada no Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES - 001017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 01 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã