Proclamas - 02/06/2022

Arquivos & Anexos
02-06-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NELSON HENRIQUE VARGAS GOMES, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Avenida Rio Amazonas, nº 1195, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MAYARA DA SILVA LEMES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Harpia, nº 15, Serra Dourada III, Serra-ES. 11762
2.: LEONARDO RODRIGUES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Elísio Miranda, nº 139, Serra-ES e ELAINE FERREIRA BARPP, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Elísio Miranda, nº 90, Serra-ES. 11765
3.: JAMIRO MARQUES DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Colibri, nº 02, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIA DA PENHA TEIXEIRA GREGÓRIO, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Colibri, nº 02, Serra Dourada III, Serra-ES. 11833
4.: FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquinas industrial, residente na Rua Edson Juraci Borges Miguel,s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ALZIRETE DE SOUZA RIBEIRO SEPULCRO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Edson Juraci Borges Miguel,s/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11836
5.: CELSO TADEU DA SILVA LADISLAU JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de assistência técnica, residente na Avenida Montes Claros, nº 405, Serra-ES e LUZANA DINIZ CORDEIRO, natural de Araripina-PE, com 36 anos de idade, Solteira(o), tédnica em edificações, residente na Rua Bahia, nº 1180, Serra-ES. 11837
6.: EDSON RAMOS DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Contorno, s/n, Serra-ES e CRISTIANE DE MAGALHÃES OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Avenida Contorno, s/n, Serra-ES. 11838
7.: LEANDRO ANDRADE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Avenida São Geraldo, nº 433, Bloco A, Serra-ES e ALINE DA SILVA COSTA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), desing de unhas, residente na Avenida São Geraldo, nº 433, Bloco A, Serra-ES. 11839
8.: SAMUEL DUARTE COSTA, natural de Uberlândia-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Juruva, nº 75, Serra-ES e ALINE CELESTINA BALBINO, natural de Contagem-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Juruva, nº 75, Serra-ES. 11840
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 01 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SOLIVAN RENATO VENSÃO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Angelo Borgo, 90, Vila Velha-ES e LORRAINE DA SILVA VIEIRA, natural de Itarana-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Angelo Borgo, 90, Vila Velha-ES. 232729829
2.: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), marmoreiro, residente na Rua Carlos Almeida, nº 2, Vila Velha-ES e DEBORA DE BARROS KAPITZKY, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Carlos Almeida, nº 2, Vila Velha-ES. 232729830
3.: TOBIAS DE OLIVEIRA PACHECO, natural de Espera Feliz-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), chapeiro, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 04, Vila Velha-ES e JÉSSICA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Guarulhos-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 04, Vila Velha-ES. 232729831
4.: WELLINGTON DA SILVA REIS, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Travessa onze, n° 1414, Vila Velha-ES e JESSIKA CHAVES LÔVO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa onze, n° 1414, Vila Velha-ES. 232729832
5.: ALCEMYR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Belchior de Azevedo, nº 04, Vila Velha-ES e MARTA FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), domestica, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 980, Vila Velha-ES. 232729833
6.: PAULO JOSÉ GUEDES PIMENTEL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 135, Vila Velha-ES e LARISSA ALAIDES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Jonas Rebouças, nº 135, Vila Velha-ES. 232729834
7.: ERICSON RODRIGUES DE PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Darcy Vargas, nº 41, Vila Velha-ES e THALITA MEDEIROS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2300, apto 102, Vila Velha-ES. 232729835
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 01 de junho de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SERAFIM MANUEL DAS NEVES PINHEIRO, natural de Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira - Portuga, com 55 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua São Paulo, nº 107, lugar de Carvalhal, 3250-296 Maçãs Dª Maria, Alvaiázere, -ES e MARILENE DARLING DAS VIRGENS, natural de Nova Venécia-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ceará, s/nº, Cariacica-ES. 28891
2.: ELDER AGRELOS PEREIRA, natural de Petrópolis-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Viana, nº 15, Cariacica-ES e MARIA LUIZA DE PAULA, natural de Machados-PE, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Viana, nº 15, Cariacica-ES. 28897
3.: ALEXANDRE TEIXEIRA BERNARDES, natural de Vassouras-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Santa Alice, nº 10, Cariacica-ES e KATIELLE SCHULZ DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Santa Alice, nº 10, Cariacica-ES. 28898
4.: LEONARDO SCALZER, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Av Vinte e Tres, nº 15, Cariacica-ES e WILCILENE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), supervisora de loja, residente na Av Vinte e Tres, nº 15, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28900
5.: WALDEMYR BROZEGHINI DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Autônomo, residente na Rua Nossa Senhora Aparecica, s/n, Residencial Mochuara Clube, Cariacica-ES e ALESSANDRA MACIEL SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nossa Aparecida, S/n, Torre 06, Ap 1702, Residencial Mochuara, , Cariacica-ES. 28901
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 01 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GEILSON LOUREIRO BONICENHA, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresário autônomo, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 407, Linhares-ES e EDINÉIA APARECIDA NUNES, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 407, Linhares-ES. 11943
2.: MÁRIO HENRIQUE DOS SANTOS AGIZZIO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Avenida Tupinambás, nº 189, Linhares-ES e SABRINA BUSTAMANTE GASPERAZZO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Guajarás, nº 210, Linhares-ES. 11944
3.: AULER TRISTÃO AMORIM, natural de Guaçuí-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Ouro Preto nº 1801, Linhares-ES e MARIA ALVES BASTOS, natural de Aracruz-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Avenida Ouro Preto nº 1801, Linhares-ES. 11945
4.: VICTOR HUGO SILVA LIMA, natural de Pedro Canário-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, s/n, Linhares-ES e TAILLA NASCIMENTO ROSA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, s/n, Linhares-ES. 11946
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 01 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VINICLEMIS CARDOSO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), resinador, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 56, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROBERTA PINTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de alimentos, residente na Rua Gabriel da Rosa Machado, nº 56, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05135
2.: LEANDRO PRADO LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Padre Victor Coelho de Almeida, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOCELIA DOS SANTOS DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Padre Victor Coelho de Almeida, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05136
3.: LUCAS ZUCOLOTO FELIPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cícero Calmon de Aguiar, nº 32, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE FAVERO FELIPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Cícero Calmon de Aguiar, nº 32, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05137
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DANIEL KAIQUE DOS SANTOS CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Teolândia, nº 01, Vila Velha-ES e GABRIELY VITORIA PEREIRA SODRÉ, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Teolândia, nº 01, Vila Velha-ES. 06428
2.: DANIEL RODRIGUES PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Bela Vista, nº 05, Vila Velha-ES e ELIZANGELA COUTINHO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Bela Vista, nº 05, Vila Velha-ES. 06429
3.: RAFAEL SILVA SALLA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bom Jesus, nº 713, Vila Velha-ES e EVELLYN CRISTINA SOARES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Jesus, nº 713, Vila Velha-ES. 06430
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 01 de junho de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOHNATHAN KIMURA LUZ, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Nair de Pádua Koëhler, nº 1, Vitória-ES e LAYSE KOEHLER GABURRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nair de Pádua Koëhler, nº 1, Vitória-ES. 25534
2.: RAFAEL ROSA LOUREIRO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Coração de Maria, nº 215, ap 102, Vitória-ES e JULIANA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Coração de Maria, nº 215, ap 102, Vitória-ES. 25535
3.: LUAN GARCIA POPE, natural de Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Herminio Bassini, nº 40, Castelo-ES e IZABELLA FLORENTINO DAVEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 30, Vitória-ES. 25536
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 01 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CELCENIR DA COSTA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua Clerio Jacinto Ribeiro, s/nº, Itapemirim-ES e ILMA DA SILVA PORTO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Clerio Jacinto Ribeiro, s/nº, Itapemirim-ES. 14333
2.: VIANEIS DA SILVA PORTO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 49 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES e MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, natural de Porto Calvo-AL, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, s/nº , Itapemirim-ES. 14334
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 01 de junho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JEFERSON MORAES PEREIRA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de redes, residente na Rua Vitor Finamore, nº 220, São Benedito, Vila Velha-ES e KEREN THAYSLANE DOS SANTOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de disciplina, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 20029
2.: RODINEI CORREIA BARBOSA, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Emilia Espírito Santo, 44, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e RAQUEL MARRANI RAYMUNDO, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Emilia Espírito Santo, 44, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 20030
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 01 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BELARMINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motoboy autônomo, residente na Rua São Roque, nº 174, Cariacica-ES e KATIGIANE IDELBRANDO DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Roque, nº 174, Cariacica-ES. 14549
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 01 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RUAN RAMIRO DA SILVA, natural de Guaçui-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Projetada, número 23, Jerônimo Monteiro-ES e MARCELA CONSTANTINO SOTTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na rua projetada, número 23, Jerônimo Monteiro-ES. 01155
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 01 de junho de 2022
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WEVERTON LIMA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Américo Bernardes, nº 550, Vila Velha-ES e SARA EVÊNIA DE JESUS DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ilma Anechinni Zumack, nº , Vitória-ES. 25471
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 01 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MÁRIO SERGIO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 420, Vitória-ES e JAQUELINE ROSA DE JESUS, natural de Montanha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 420, Vitória-ES. 17814
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 01 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JEAN DA CRUZ SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Linhares, nº s/nº, Viana-ES e ANDRIELLY ALVES SIQUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Evaristo Canal, nº 105, Viana-ES. 07674
2.: JONATHAN FRANCO COSTA, nacionalidade brasileira, profissão Mecânico, estado civil solteiro, com vinte e um (21) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 22 de setembro de 2000, residente na Avenida Afonso Claudio, s/n° , Ipanema em Viana-ES, filho de JOSÉ SILVEIRA COSTA, brasileiro, residente em Viana-ES e ANA RODRIGUES FRANCO COSTA, brasileira, residente em Viana-ES e RAFAELA SILVA SCHUNCH, nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, com dezesseis (16) anos de idade, natural de Guarapari-ES, nascida em 02 de abril de 2006, residente na Rua Pasteur, s/nº, Viana em Viana-ES, filha de JORGE ROBERTO DUARTE SCHUNCH, brasileiro, residente em Guarapari-ES e DEUSENIRA SANTOS DA SILVA, brasileira, residente em Viana-ES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 01 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala