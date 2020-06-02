Proclamas - 02/06/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHEIME APARECIDO DA CRUZ, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua dos Trabalhadores, nº 13, Padre Gabriel, Cariacica-ES e KAROLINE NUNES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gerson Camata, S/Nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26860 2.: JUARLEY DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Soldador elétrico, residente na Rua Espírito Santo, nº 74, Novo Brasil, Cariacica-ES e HELENA FREITAS REZENDE, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, nº 74, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26862 3.: RONEY DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bom Pastor, nº 38, Rio Marinho, Cariacica-ES e STHÉFANY DA SILVA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bom Pastor, nº 38, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26863 4.: RAICK ALVES SISCINE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Vitoria, 175, Bela Aurora, Cariacica-ES e ADRIANNY REIS COUTINHO, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitoria, 175, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26864 5.: ROGÉRIO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Operador de máquinas, residente na Rua Piauí, nº 182, Novo Brasil, Cariacica-ES e SILENI VENÂNCIO DE ARAÚJO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Piauí, nº 182, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26865 6.: EZEQUIAS ANJOS DE JESUS, natural de Ituberá-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Manoel Freire de Assis, 42, Parque Gramado, Cariacica-ES e CLEIDIANE BARBOZA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Freire de Assis, 42, Parque Gramado, Cariacica-ES. 26866 7.: SERGIO DOS ANJOS MOURA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua da Liberdade, 41, Vila Rica, Cariacica-ES e ELENIR GONÇALVES MARTINS, natural de Ibatiba-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Liberdade,41, Vila Rica, Cariacica-ES. 26867 8.: CLEVSON BATISTA DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 37 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Dois Irmãos, nº 110, Campo Grande, Cariacica-ES e LUCY PEREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Dois Irmãos, nº 110, Campo Grande, Cariacica-ES. 26868 9.: LENILSON DA SILVA GOMES, natural de ITAMARAJU-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Guarapari, S/n, Vista Linda, Cariacica-ES e GRAZIELY MARCOLINO LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Guarapari, S/n, Vista Linda, Cariacica-ES. 26869 10.: CASSIANO DE REZENDE BRITO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom Bosco, nº 66/203, Dom Bosco, Cariacica-ES e LUANA MORAES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de diretoria, residente na Rua Pará, nº 16, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26870 11.: SILVIO MARTINS, natural de Ibiraçu-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), autonomo, residente na Rua Manoel Andrade, nº 34, Sotema, Cariacica-ES e CRISTIANA ALMEIDA DA SILVA, natural de Prado-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Andrade, nº 34, Sotema, Cariacica-ES. 26871 12.: WELLINGTON ARAUJO OTONI, natural de Teófilo Otoni-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Itaquari, nº 7, Bela Aurora, Cariacica-ES e DIANA DO NASCIMENTO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Itaquari, nº 7, Bela Aurora, Cariacica-ES. 26872 13.: WAGNER SOUZA DIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Avenida Bonina, nº 12, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e BRUNELLA PATRICIO STEIN, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Inconfidência, nº 96, Vila Rica, Cariacica-ES. 26873 14.: DIEGO SEVERINO ROCHA, natural de Ibiraçu-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Getulio Vargas, nº 459, Campagnaro, Ibiraçu-ES e MARIANA LUCIO LUBASE, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), bebá, residente na Rua Jasmim, nº 11, Flor do Campo, Cariacica-ES. 26874 15.: RONILDO VIEIRA DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), abatedor, residente na Rua Basílio da Gama, nº 138, Jardim Botânico, Cariacica-ES e DENISE CRUZ DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Basílio da Gama, nº 138, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26875 16.: MÁRCIO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, natural de Mutum-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Enfermeiro, residente na Rua Iconha, S/nº, Bandeirantes, Cariacica-ES e SOLINEIA LEFFLER, natural de Santa Teresa-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Iconha, S/nº, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26876 17.: FRANCIS DE SOUZA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua B, nº 5, Sotelândia, Cariacica-ES e STEPHANY SILVA VENTURA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Avenida República, nº 152, Centro, Vitória-ES. 26877 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de junho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SELVATICI DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Florentino Avidos, N° 421, São Camilo, Aracruz-ES e RAFAELLA TONON RANGEL, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Luiz Tonon, Nº22B, Bairro Industrial, João Neiva-ES. 12844 2.: PEDRO ANTÔNIO DA SILVA BANDEIRA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempresário, residente na Rua Ananias Netto, Nº 67, Centro, Aracruz-ES e ALICE BUFFON SIMOURA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua Elias Rangel, nº 03, Vila Nova, Aracruz-ES. 12847 3.: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itarana-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Celso dos Santos, 56, Vila Nova, Aracruz-ES e LEIDIANE CAZZOTTI DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Celso dos Santos, 56, Vila Nova, Aracruz-ES. 12848 4.: MÁRCIO FERNANDES PERES, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua 23 de Maio, S/n, Vila Rica, Aracruz-ES e MARIA LIONCIO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua 23 de Maio, S/n, Vila Rica, Aracruz-ES. 12849 5.: LUCAS GARUZZI BLANK, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), apontador de operação, residente na Rua Praia de Ubatuba, S/nº, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e KESIA OLIVEIRA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Arflor, nº 01 , Bairro Sauaçú, Aracruz-ES. 12851 6.: LUCIAN MAURÍCIO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serigrafia, residente na Rua Sabiá, nº 47, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e KAROLINA SANTOS LOPES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedeora autônoma, residente na Rua Jasmim, nº 22, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 12852 7.: CRISTIAN LOYOLA DE MORAIS, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor - em supermercados, residente na Rua 7 de Setembro, 118, De Carli, Aracruz-ES e GISELE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dom Pedro II, 08, Clemente, Aracruz-ES. 12853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de junho de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN AUGUSTO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 12, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ELLEN LOPES COSTA LEANDRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretaria clínica, residente na Rua Rubem Braga, nº 31, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07566 2.: ROGER SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Trinta e Oito, nº 59, Santa Mônica, Vila Velha-ES e BRUNA RAIZER LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 180, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 07572 3.: BRUNO NAVARRO FIGUEIREDO, natural de João Monlevade-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro ambiental, residente na Rua Araribóia, nº 251, Apartamento 202, Centro, Vila Velha-ES e VIRGINIA VIEIRA COELHO, natural de Itapetinga-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Servidora Pública, residente na Rua Araribóia, nº 251, Apartamento 202, Centro, Vila Velha-ES. 18243 4.: LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, n º 12, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MERYELEN ROCHA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Rosa Gama, 34, Ataide, Vila Velha-ES. 18244 5.: MARCIO PORTO CARREIRO PROENÇA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, Casa 64, Eldorado, Serra-ES e DANIELA RAMOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Joseph Zgaib, nº 390, Bloco C, Apt. 42, Condominio Albamar, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Jacuí, nº 176, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e LETÍCIA CAROLINA BISPO CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jacuí, nº 176, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10098 2.: FILIPE DE OLIVEIRA BRANDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logística, residente na Avenida Vitória Régia, nº 125, Campinho da Serra I, Serra-ES e ZIBIA BRUM DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Vitória Régia, nº 125, Campinho da Serra I, Serra-ES. 10099 3.: PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Carioca, 122, Santo Antonio, Serra-ES e CYDIMARA RIBEIRO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Carioca, 122, Santo Antonio, Serra-ES. 10100 4.: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 195, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e DANIELY DEOLINDO DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Iuna, 126, Planalto Serrano, Serra-ES. 10101 5.: CAIO BAPTISTA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Baixo Guandu, nº 307, Lt 145, Qd 36, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MARGARETH RODRIGUES SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Baixo Guandu, nº 307, Lt 145, Qd 36, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERSON RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Julião Rodrigues Batista, nº 64, Linhares V, Linhares-ES e RAQUEL CORREIA MONTEIRO, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Julião Rodrigues Batista, nº 64, Linhares V, Linhares-ES. 10152 2.: JOCI CARLOS ROSA GUASTI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Técnico em manutenção, residente na Rua Flava, S/n, São José, Linhares-ES e NATALYA FERREIRA BROMENCHENKEL, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Flava, S/n, São José, Linhares-ES. 10153 3.: JOÃO FELIPE GOMES GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Darcy Bonn, nº 6, Planalto, Linhares-ES e EMANUELY LOREDO CARVALHO DE NOVAIS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Vanderli Conti, nº 2, Boa Vista, Linhares-ES. 10154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Avenida Vitória, nº 69, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e JOYCE BASTOS MOREIRA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Vitória, nº 69, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 30031 2.: ANTONIO CARLOS JESUS DE FREITAS, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Brasil, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e TEREZINHA ELOY PAZ, natural de Canindé-CE, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Brasil, nº 19, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 30036 3.: RIVELINO DA SILVA ELIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Itaguaçu, 128, Mata da Serra, Carapina, Serra-ES e KELLY REGINA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista técnico, residente na Rua Itaguaçu, 128, Mata da Serra, Carapina, Serra-ES. 30038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEKSLEY PASSOS FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), atendente do procon, residente na Rua P, nº 89, Santa Luzia, Cariacica-ES e MAYARA AGUIAR SILVA, natural de Araguaína-TO, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua P, nº 89, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12857 2.: ABIMAEL VERISSIMO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Maria Matilde Dos Santos, nº 173, Nova Valverde, Cariacica-ES e ANA RAFAELE BEJE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Maria Matilde Dos Santos, nº 173, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: TERCIO CUNHA MENDES ROCHA PINTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1275, Apto 305, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAÍSSA SILVA RUFINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 26, Itararé, Vitória-ES. 23766 2.: JUAN TORRES LOPES, natural de Itaguaí-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161 , Jardim Camburi, Vitória-ES e SARAH FREITAS DA COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, nº 25, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON DUARTE FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Aldeia Indigena Comboios, Distrito de Riacho,, Aracruz-ES e JAQUELINE DA SILVA CEZARIO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Aldeia Indigena Comboios, Distrito de Riacho, Aracruz-ES. 00587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONYS DE SOUZA LIMA, natural de Ruropolis-PA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Santa Mônica, nº 120, Barramares, Vila Velha-ES e JULYA BRUM DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Washington Luiz, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PEREIRA NUNES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 51 anos de idade, Viúvo(a), Sargento da policia militar, residente na Rua Neley Rocha Raposo, nº 377, Itaipava, Itapemirim-ES e MARTA DE SÁ PEREIRA NUNES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 37 anos de idade, Viúva(o), autônoma, residente na Rua Neley Rocha Raposo, nº 377, Itaipava, Itapemirim-ES. 01414 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), técnico em enfermargem, residente na Rua Dulceli Jacinto dos Santos, Nº. 267, Campo Acima,, Itapemirim-ES e LUSIANA LEAL SABINO, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, Santo Amaro, Itapemirim-ES. 13909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã