Proclamas - 02/04/21
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO SOUZA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Cuiabá, nº 06, Rio Branco, Cariacica-ES e IDALINE NOGUEIRA SANTOS, natural de Peçanha-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Cuiabá, nº 06, Rio Branco, Cariacica-ES. 27641 2.: JOSÉ CARLOS INACIO DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 18, Campina Grande, Cariacica-ES e MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 18, Campina Grande, Cariacica-ES. 27685 3.: GILDO JOSÉ DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua S, nº 41, Campo Belo, Cariacica-ES e LÉA SERAFIM SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de perecíveis, residente na Rua S, nº 41, Campo Belo, Cariacica-ES. 27691 4.: MARLEY LANDIM SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Rua Treze, nº 122, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES e DEYSE DO ESPÍRITO SANTO RAMOS, natural de Alcobaça-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Treze, nº 122, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES. 27695 5.: ALEX RODRIGUES DE SANTANA DA SILVA, natural de Uruçuca-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), montador de móveis, residente na Avenida Bahia, nº 37, Valparaíso, Cariacica-ES e FRANCIELY ALMEIDA DE SOUZA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Bahia, nº 37, Valparaíso, Cariacica-ES. 27698 6.: WESTERDAN JULIAN FIRMINO LEITE, natural de Mantena-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Jose Ferreira Campos, 47, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ZÉLIA CALISTO DE SOUZA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), adminsitradora, residente na Rua Jose Ferreira Campos, 47, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27702 7.: UELITON FANCHIOTI NUNES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de topografia, residente na Rua Francisco Pedro de Paula, nº 236, Bela Aurora, Cariacica-ES e JUCIMARA FRANCISCA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Pedro de Paula, nº 236, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27706 8.: PETALLES NASCIMENTO DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Honduras, nº 46, Jardim América, Cariacica-ES e NATALY ELLEN GOMES DE ANDRADE, natural de Cubatão-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Honduras, nº 46, Jardim América, Cariacica-ES. 27710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMULO CESAR DA SILVA RANGEL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 211, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e SONIA DE LOURDES TOTOLA NASCIMENTO, natural de Santa Teresa-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 211, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 18728 2.: MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 53 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Diógenes Malacarne, N° 360, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FLÁVIA INDUZZI PASSOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Diogenes Malacarne, N° 360, Apto 404, Edifício Milano, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18729 3.: RICARDO ALEXANDRE CORREIA BARBOSA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), Bombeiro Militar, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1850, Edf Capri, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SANDRA LUCIA SARTORIO BAZON, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1850, Mar Mediterraneo, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18731 4.: BRUNO ANDRÉ CINTRA PARRA, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Hilton Braga, nº 550, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e BRUNELLA LORENZONI GUEDES GARCIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Hilton Braga, nº 550, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18732 5.: YGOR SANTOS DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Dom Pedro I, nº 27, Aribiri, Vila Velha-ES e DANIELE CHAVES AMÂNCIO, natural de Timóteo-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua São Paulo, N° 3020, Apartamento 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 18734 6.: EDUARDO SOARES MESSNER, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua José Celso Cláudio, N° 235/604, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e WALDENIA PRATES SOARES, natural de Manhaçú-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), professora de piano, residente na Rua José Celso Cláudio, N°235, Apartamento 604, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18735 7.: CICERO JAILSON DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Saboeiro-CE, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José Bernadino Sena,nº 183, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JÉSSICA CUPERTINO CAVESSANA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua José Bernadino Sena,nº 183, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18736 8.: ALBERTO SOARES BARBOSA, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Aquino Araújo, nº 180, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ÉRIKA LINHARES OLIVEIRA ALVIM, natural de Lajinha-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua São Paulo, nº 2150, Itapoa, Vila Velha-ES. 18737 9.: MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Goiânia, Numero 140, Itapuã, Vila Velha-ES e MARINA MONTEIRO FERREIRA, natural de Diamantina-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Goiania, Número 140, Apartamento 704, Edifício Freedon, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 18741 10.: ÉRICK MELO SOUSA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua João Pinto da Silva, N° 01, Aribiri, Vila Velha-ES e DEBORA NASCIMENTO BERNARDES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João Pinto da Silva, nº 01, Aribiri, Vila Velha-ES. 18742 11.: HUDSON DA SILVA RODY, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Mestre, nº 150, Residencia, Gloria, Vila Velha-ES e EVERDENE RIBEIRO FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Mestre Gomes, Nº150, Residencia, Glória, Vila Velha-ES. 18743 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIR ESTEVÃO JERONYMO, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Celso dos Santos, nº 21, Vila Nova, Aracruz-ES e ROSÂNGELA BAZILATTO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 89, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10867 2.: CRISTOPHER DE MORAIS, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Manoel Pimentel, Nº 19, Interlagos, Linhares-ES e MAGNA ALVES DE BRITO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Pimentel, Nº 19, Interlagos, Linhares-ES. 10868 3.: LUAN DE CARVALHO AREVABINE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Remegildo Milanez, S/n, Canivete, Linhares-ES e ARINE MIRANDA QUINTÃO, natural de Ubá-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Remegildo Milanez, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10869 4.: ELIÉZIO DELGADO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gastrônomo, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1019, Interlagos, Linhares-ES e FRANCISCA WALBIA MENDES DE SOUZA, natural de Pedreiras-MA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1019, Interlagos, Linhares-ES. 10870 5.: CONRADO FERREIRA GOMES, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 1309, Interlagos, Linhares-ES e ISLA BATISTA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 7, Lt 07, Qd 09, Linhares V, Linhares-ES. 10871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO TORRES LIMA, natural de Parambu-CE, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Travessa Antonio Pereira Madruga, S/n, São Judas Tadeu, Serra-ES e ARIELY ALVARINTO VALIM, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), comerciária, residente na Travessa Antonio Pereira Madruga, S/n, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10786 2.: WAGNER BRAGA, natural de Belo Horizonte-MG, com 55 anos de idade, Viúvo(a), motorista, residente na Rua Juriti, nº 04, Serra Dourada III, Serra-ES e ELIANE DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 52 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Juriti, nº 04, Serra Dourada III, Serra-ES. 10831 3.: THIAGO DOS SANTOS CAIRES, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Vinhático, nº 766, Vista da Serra II, Serra-ES e ELAINE DE SOUZA LUZ, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vinhático, nº 766, Vista da Serra II, Serra-ES. 10832 4.: JEAN CARLOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de insumos, residente na Rua Rio Amambaí, nº 98, Eldorado, Serra-ES e MARIA JANUSA DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Amambaí, nº 98, Eldorado, Serra-ES. 10834 5.: DANIEL GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica industrial, residente na Rua Rio Iguatemi, nº 87, Eldorado, Serra-ES e THAIRES RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Rio Iguatemi, nº 87, Eldorado, Serra-ES. 10835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAKSON SILVA TEODORO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Polidor de automotivo, residente na Rua Professor Cici Gaigher, nº 10, Sol Nascente, Guarapari-ES e ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Antonio Esperidião Santana, N° 120, Jabaraí, Guarapari-ES. 12230 2.: RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Dezoito, S/n, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e ANA SHEILA DA SILVA RANGEL, natural de Alfredo Chaves-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Dezoito, S/n, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12231 3.: IGOR DESIRÉE BORGES DA SILVA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultor em comércio internacional, residente na Avenida Praiana, nº 800, Praia do Morro, Guarapari-ES e THATYANNA DE VASCONCELLOS E MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Praiana, nº 800, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12232 4.: LUIS FELIPE DA CUNHA MENDONÇA, natural de Curitiba-PR, com 50 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Mar Azul, nº 143, Recanto da Sereia, Guarapari-ES e ISABELLA DE AZEREDO SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), digital influencer, residente na Avenida Mar Azul, nº 143, Recanto da Sereia, Guarapari-ES. 12233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 01 de abril de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS VIGANOR SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Constantino Moreira da Silva, nº 16, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAYLLA MOTTA MADEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04612 2.: GENESSON SANTOS FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Acabador de mármore e granito, residente na Rua Professor Gilceu Machado, nº 52, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JANINE KELIS MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Professor Gilceu Machado, nº 52, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04613 3.: SAUL PHILIP RAMOS DE PAULA VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Amarilho Costa, nº 119, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e QUÉSIA FERNANDES MADEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Amarilho Costa, nº 119, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04614 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEILTON DIAS DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Espirito Santo, nº 255, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e DALVECY DA PAZ SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Espirito Santo, nº 255, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08788 2.: GEILSON RAIMUNDO DE JESUS MORENO, natural de Camamu-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), Marceneiro, residente na Rua Adolfo de Oliveira, nº 144, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CARLA CRISTINA FERREIRA MONTEIRO, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Adolfo de Oliveira, nº 144, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DECEZELLIS MOURÃO PIMENTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), instalador de internet, residente na Rua Campos do Jordão, nº 14, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES e KATHIANNE DIAS CIRIACO, natural de Belo Horizonte-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Rua Campos do Jordão, nº 14, Quadra 43, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07255 2.: JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 77, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JANIERE MATOS ALVES, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 77, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida José Zamperlino Vieira Machado, nº 810, Barra do Riacho, Aracruz-ES e NEUZA MAYANE GEIRA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida José Zamperlino Vieira Machado, nº 810, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00646 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE ANDREATTA PEREIRA, natural de -ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 163, Nova Valverde, Cariacica-ES e MEIKIELLEN DOS SANTOS BROZZEGHINI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Agulhas Negras, nº 163, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Cortador de mármore, residente na Rua Isidoro Mareto, N° 1, Centro, Conceição do Castelo-ES e GEANE DA MOTA SOUSA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Rua Isidoro Mareto, N° 01, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de abril de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON CLIMACO RODY, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Pérola, nº 247, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e STEFANI CHAVES DE SOUZA PINHEIRO, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente comercial, residente na Rua Pérola, nº 247, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31370 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial