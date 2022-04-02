Proclamas - 02/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL BATISTA DE ANDRADE NETO, natural de Goiânia-GO, com 22 anos de idade, solteiro(a), entregador de aplicativos, residente na Rua Santana do Iapó, nº 243, Guarapari-ES e RHIANNON SIAN MABATE DAVIES, natural de Cingapura-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Santana do Iapó, nº 243, Guarapari-ES. 12811 2.: CLEYSON BARBOSA VARGENS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Neide Araujo, nº23, Guarapari-ES e THARIANE CAMPOS DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Neide Araujo, nº23, Guarapari-ES. 12812 3.: VAGNER BONI, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 825, Guarapari-ES e LORENA FRANCISCO MARCELINO, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 825, Guarapari-ES. 12813 4.: EDIVAN MOREIRA DA FRAGA, natural de Cachoerio do Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Lauro Simões, nº 3, Guarapari-ES e ÉRICLES PEREIRA SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Lauro Simões, nº 3, Guarapari-ES. 12814 5.: GENILSON DIONÍSIO DE ANDRADE, natural de Canhotinho-PE, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinheira, residente na Avenida Atlântica, nº 1593, Guarapari-ES e DENISÂNGELA CRISTINA DE OLIVEIRA, natural de João Monlevade-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida Atlântica, nº 1593, Guarapari-ES. 12815 6.: IVAN DA SILVA CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 340, Guarapari-ES e LARISSA SANTOS CIPRIANO, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 340, Guarapari-ES. 12816 7.: GABRIEL NASCIMENTO MOREIRA, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Rogério dos Santos, nº 116, Guarapari-ES e THALITA CORRÊA SEVERNINI, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rogério dos Santos, nº 116, Guarapari-ES. 12817 8.: MARCELLO RABELO DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Polivalente, nº 19, Apto.203, Guarapari-ES e CRISTINA DE FÁTIMA REZENDE, natural de Barbacena-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Polivalente, nº 19, Apto.203, Guarapari-ES. 12818 9.: DOUGLAS SIMÕES MAIOLI, natural de Anchieta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 142, Guarapari-ES e REGINA DAS CHAGAS, natural de Domingos Martins-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 142, Guarapari-ES. 12819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 01 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: STHEVAM BARBOSA FILGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Parari, nº 14, Serra Dourada III, Serra-ES e ELLEN DUARTE CANDEIA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Condor, nº 29, Serra Dourada III, Serra-ES. 11632 2.: MIQUÉIAS NEVES SOUZA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Baixo Guandu, 499, Planalto Serrano, Serra-ES e LAÍZA RODRIGUES PEREIRA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Diogo, 112, Planalto Serrano, Serra-ES. 11634 3.: OZIEL ROCHA COSTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), fiscal de prevenção de riscos, residente na Rua Ceará, nº 22, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e JESSICA GUERRA DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ceará, nº 22, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11635 4.: MATHEUS DE ATAIDE BULHÕES, natural de Santa Teresa-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Avenida União, nº 171, Santo Antônio, Serra-ES e RAYNARA PINHEIRO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida União, nº 171, Santo Antônio, Serra-ES. 11636 5.: ALEXANDRO GOMES RODRIGUES, natural de Manhuaçu-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina extrusora, residente na Avenida Vitória Régia, nº 537, Campinho da Serra I, Serra-ES e EDINÉIA FONTOURA MATIAS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Vitória Régia, nº 537, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11642 6.: ADEMAR ESTRELOW JUNIOR, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Inhaíba, 132, Vista da Serra II, Serra-ES e TATIANE DO VALE AGUIAR, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jacarandá, 233, Vista da Serra II, Serra-ES. 11645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Avenida Celeste Faé, nº 1196, Linhares-ES e DEBORA HELLEN SANTOS CRAVEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante/estagiária, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 843, Linhares-ES. 11790 2.: EMERSON JERONIMO MATIAS, natural de Itapevi-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Luiz de Camões, Nº1980, Linhares-ES e MILENE FRINHANI VERDES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Limpeza, residente na Rua Luiz de Camões, Nº1980, Linhares-ES. 11791 3.: FRANCISCO MENDES ALVES JUNIOR, natural de Pancas-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Córrego Pontal do Ouro, s/n, Linhares-ES e ANDREIA MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Córrego Pontal do Ouro, s/n, Linhares-ES. 11792 4.: FABIO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Rio Grande do Norte, 256, Linhares-ES e FABIANA BRAZ, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Rio Grande do Norte, 161, Linhares-ES. 11793 5.: RÔMULO THOMASI RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 235, Linhares-ES e DANIELE BERNARDO DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Wenceslau Braz, nº 235, Linhares-ES. 11794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDO FERREIRA, natural de Brejetuba-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Perdição, Iúna-ES e DAIANE DE ASSIS, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Perdição, Iúna-ES. 09026 2.: DANIEL BORGES ROCHA, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), servente hospitalar, residente na Rua Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ROSILANE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09029 3.: MARCELO GONÇALVES FERREIRA JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e ADRIELY SANTOS PLINIO, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09030 4.: JULIO JORDEN ALMANÇA SANGY, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Galaor Rios, Número 159, Centro, Iúna-ES e CECILIA CLÁUDIA NUNES MONT' MOR, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Galaor Rios, Número 159, Centro, Iúna-ES. 09031 5.: JONAS SANTAREM BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), militar reformado, residente na Rua Espirito Santo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ELISABETE MOURA, natural de Irupi-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Espirito Santo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09032 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de abril de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÁZARO LORENCINI BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Diamante, nº 25, São Geraldo, Cariacica-ES e YANDIARA LARISSA NEVES DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de laborátorio, residente na Rua Diamante, nº 25, São Geraldo, Cariacica-ES. 28726 2.: GABRIEL DE SOUZA CHIESQUINI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua São Luiz, nº 184, Boa Sorte, Cariacica-ES e JULIA DOMINGOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Gaivotas, nº 04, São Conrado, Cariacica-ES. 28728 3.: CLAUDIO BARBOSA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Castelo, S/nº, Vista Linda, Cariacica-ES e ANDRESSA SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Castelo, S/nº, Vista Linda, Cariacica-ES. 28729 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁTILLUS RAPHAEL JACINTO SILVA, natural de Leopoldina-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 04, de Lourdes, Vitória-ES e NUBIA LARIANA GOBBO SOARES, natural de Ipatinga-MG, com 28 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 04, de Lourdes, Vitória-ES. 25411 2.: EVANILDO FRANCISCO TIROLI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnico em edificações, residente na Rua Hilda Borges Nascimento, Nº 18, Bonfim, Vitória-ES e PRISCILA SOARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Hilda Borges Nascimento, nº 18, Bonfim, Vitória-ES. 25413 3.: LEONARDO CARVALHO VIRGA, natural de Poços de Caldas-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 800, Bento Ferreira, Vitória-ES e GABRIELA VAZ LOBO BARROS, natural de Mococa-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 800, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25414 4.: RUAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão médico, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIA EDUARDA VICHI GOMES VIANA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Constante Sodré, nº 1404, Praia do Canto, Vitória-ES. 25405 (Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE MARQUES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), construtor de obras, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES e MAURIZETE HOFFMANN CARDOZO, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES. 13514 2.: CLÁUDIO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Rio Santa Maria, 85, Bairro Fátima, Aracruz-ES e DRIELY MARTINS RAIMUNDO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Rio Santa Maria, 85, Bairro Fátima, Aracruz-ES. 13515 3.: ROSALVO ANTONIO DA LUZ, natural de Macarani-BA, com 58 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de obras, residente na Rua da Garoupa, S/nº, Novo Irajá, Aracruz-ES e MARIA EDINALDA MARTINS RODRIGUES, natural de Natural de Espírito Santo-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua da Garoupa, S/nº, Novo Irajá, Aracruz-ES. 13516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de abril de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALCY DA SILVA ROSA, natural de Itabirinha-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Antario Filho, nº 41, Alice Coutinho, Cariacica-ES e VANUZA GONÇALVES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antario Filho, nº 41, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 14422 2.: LUCAS MORAES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 548, Aparecida, Cariacica-ES e BRUNA PEREIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 548, Aparecida, Cariacica-ES. 14423 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, natural de Aracaju-SE, com 22 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, nº 104, Candéus, Itapemirim-ES e VANIA CANDAL DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), pescadora, residente na Rua Projetada, nº 104, Candéus, Itapemirim-ES. 14303 2.: LUCAS SILVA DE SOUZA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Centro, Itapemirim-ES e ANNE CRISTINY FAGUNDES DE SOUZA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de farmácia, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Centro, Itapemirim-ES. 14304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUNIO CABRAL SALES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Leocadia Krause Martins, 464, Itapua, Vila Velha-ES e MARIANA LOUREIRO BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Analista financeira, residente na Rua Vicente de Carvalho, 504 , Boa Vista II, Edificio Pinheiros, Bloco B, Apartamento 304, Vila Velha-ES. 19862 2.: ERIK FERNANDES VITÓRIO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Jose de Alencar, S/n, Portaria A402B, Guatambu, Boa Vista I, Vila Velha-ES e JESSICA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contabil, residente na Rua Gonçalves Dias, S/n, Bloco 205, Apartamento 303 Caviuna, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19863 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL ABREU FRIZZERA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 215, Vitória-ES e THAINAN SANTOS CARLETTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 215, Vitória-ES. 25323 2.: ENRICO SARCINELLI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dulce Brito Espíndula, nº 72, Vitória-ES e GABRIELLA WOTKOSKY BRÊDA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista internacional, residente na Rua Dulce Brito Espíndula, nº 72, Vitória-ES. 25324 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON ALVES, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, Solteiro(a), Pintor, residente na Rua 01, Casa 22, Quadra 02, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIENE NERES DE SOUZA, natural de Una-BA, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 01, Casa 22, Quadra 02, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09327 2.: DERNIVAL MOTA DE SOUZA, natural de Canavieiras-BA, com 52 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, s/n, Vila Velha-ES e MARTA MARIA ALVES BRAGANÇA, natural de Mantena-MG, com 53 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, s/n, Vila Velha-ES. 09329 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO TEIXEIRA DE SOUSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua José Antônio Santana, nº 89, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDILANNE AMADO LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Antônio Miguel, nº 37, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE DE CASTRO PLAZZI, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av Pedro Nolasco, 87, Centro, João Neiva-ES e THUANY OLIVEIRA PEREIRA, natural de Araguari-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Av Pedro Nolasco, 87, Centro, João Neiva-ES. 03163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 01 de abril de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOMINGOS SÁVIO BISSACO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua das Palmas, nº 50, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e REGINA CELIA DE ÁVILA, natural de Muniz Freire-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Funcionária pública municipal, residente na Rua das Palmas, nº 50, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES. 00643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de abril de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JALDECIR PEREIRA PINTO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 27 de janeiro de 1980, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Diadema, Nº03, Marcilio de Noronha em Viana-ES & ALCIONE NOGUEIRA REIS, nacionalidade brasileira, natural de Linhares-ES, nascida em 15 de janeiro de 1973, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Diadema, Nº03, Marcilio de Noronha em Viana-ES.Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 01 de abril de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino