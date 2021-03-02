Proclamas - 02/03/2021
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANSELMO GATT POSSATTI, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente de unidade, residente na Rua Vinte e Sete, nº 02, Vila Nova, Vila Velha-ES e RAQUEL BERNARDO DA SILVA, natural de Jundiaí-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Vinte e Sete, nº 2, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232728931 2.: JOSÉ HUMBERTO SOARES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua das Amoras, nº 01, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ONDINA NASCIMENTO CHRISTO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), bancária aposentada, residente na Rua das Amoras, nº 01, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728932 3.: RICHARDES CARDOSO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 05, Santa Clara, Vila Velha-ES e BRUNA VIEIRA FRANÇA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Judas Tadeu,05, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232728933 4.: BRUNO DA SILVA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua da Goiabeira, nº 94, Aribiri, Vila Velha-ES e DEBORA LIDIANE CORREA BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua da Goiabeira, nº 94, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728934 5.: EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cobrador de onibus, residente na São Francisco de Assis, 06, Ataide, Vila Velha-ES e ARIANI FERREIRA DA COSTA, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na São Francisco de Assis, 06, Ataide, Vila Velha-ES. 232728935 6.: DOUGLAS RAMOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Magnolia, nº 14, Jabaeté, Vila Velha-ES e QUEZIA LIMA NOGUEIRA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Darcy Vargas, nº 37, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728936 7.: ROBERT BONATTO FRACALOSSI, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Enfermeiro, residente na Rua Dezesseis, nº 83, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e BRUNA PASTORE SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), tec. de enfermagem, residente na Rua Dezesseis, nº 83, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728937 8.: FELIPE CARMO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Vasco da Gama, nº 700, Dom João Batista, Vila Velha-ES e SIMÔNICA CUPERTINO VARGENS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vasco da Gama, nº 700, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728938 9.: THIAGO VERLY DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Manoel Nascimento, nº 04, Ataíde, Vila Velha-ES e RAYENE FELICIANO LEÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de relacionamento, residente na Rua Água Fria, nº 05, Santa Clara, Vila Velha-ES. 232728939 10.: SERGIO ALVES LIRIO, natural de Nova Iguacu-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Nova Itália, nº 46, Aribiri, Vila Velha-ES e MARCILEY SEABRA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), operadora de máquina, residente na Rua Nova Itália, nº 46, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728940 11.: RONALDO MORAIS COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Afonso Schwab, Nº 586 , Guaranhuns, Vila Velha-ES e JAQUELINE FRAGA BANHOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Afonso Schwab, nº 586, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728941 12.: MÁRCIO PATRICIO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vovó, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES e VIVIANE DE FREITAS ASSUNÇAO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vovó, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728942 13.: RAPHAEL SILVA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de elevadores, residente na Rua 13 de Maio, nº 304, Rio Marinho, Vila Velha-ES e GABRIELLA PATTIO LEITE, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua 13 de Maio, nº 304, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRAYAN NASCIMENTO ZOPELARO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânica, residente na Rua Ana Merotto Stefanon, nº 23, Cobilândia, Vila Velha-ES e LARISSA PEREIRA GABRIELI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Bacharel em Direito, residente na Rua Augusta Campos, nº 05, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27555 2.: CHRYSTIAN KELVINN DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Liberdade, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES e DÉBORA COSTA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Liberdade, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27562 3.: ERLY RIBEIRO LOURENÇO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua das Tulipas, nº 304, Santo André, Cariacica-ES e ANGELA MARIA MIRANDA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), Cozinheiro geral, residente na Rua das Tulipas, nº 304, Santo André, Cariacica-ES. 27571 4.: CLÁUDIO CAETANO DOS SANTOS, natural de Machacalis-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Instrutor de auto-escola, residente na Rua Luiz Lameira, nº 384, Alzira Ramos, Cariacica-ES e PATRICIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Luiz Lameira, nº 384, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27585 5.: SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Dezesseis, 255, Rio Marinho, Cariacica-ES e MIRIAN LOPES, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, 255, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27588 6.: JAILDO ROCHA LIMA, natural de Guaratinga-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), instrutor de auto escola, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 26, Piranema, Cariacica-ES e ELENI CELESTINO LEOCÁDIO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 26, Piranema, Cariacica-ES. 27598 7.: MIGUEL ALVES SALVADOR, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Dezesseis, nº 70, Vila Isabel, Cariacica-ES e ADRIANA DE SOUZA VIANA, natural de Eunápolis-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, nº 70, Vila Isabel, Cariacica-ES. 27599 8.: RAFAEL DO NASCIMENTO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisor de atendimento, residente na Rua Vista Mar, nº 6, Vista Mar, Cariacica-ES e CLAUDILENE CAMPOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vista Mar, nº 6, Vista Mar, Cariacica-ES. 27612 9.: DOUGLAS MATOS FIGUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Rei Salomão, nº 120, Vale dos Reis, Cariacica-ES e RUTIELLY MACHADO DA HORA DE ANDRADE, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Rei Salomão, nº 120, Vale dos Reis,, Cariacica-ES. 27615 10.: FÁBIO ROMUALDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Copo de Leite, S/n, Flor de Piranema, Cariacica-ES e ILZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Copo de Leite, S/n, Flor de Piranema, Cariacica-ES. 27618 11.: GILMAR SANTOS DE JESUS, natural de Arataca-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 6, Vera Cruz, Cariacica-ES e JOSILENE MARIA PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Esteticista, residente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 6, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO ALVES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Assentamento Fernandes de Jesus 1, Cx 01, Humaitá, Linhares-ES e FRANCIELE RODRIGUES DE MELO, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Assentamento Sezinio Fernandes, s/n, Zona Rural, Linhares-ES. 10780 2.: PEDRO SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, natural de Limoeiro-PE, com 27 anos de idade, solteiro(a), repositor de frios, residente na Rua Mato Grosso, nº 303, Aviso, Linhares-ES e AGNES DA SILVA FIGUEIREDO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mato Grosso, nº 303, Aviso, Linhares-ES. 10781 3.: JHONATAN SANTOS SOARES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Anchieta, nº 5, Nova Esperança, Linhares-ES e GISELE NASCIMENTO LOPES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anchieta, nº 5, Nova Esperança, Linhares-ES. 10782 4.: RICARDO MARQUES TORETA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logistica, residente na Avenida Presidente Emílio Garrastazu Médici, nº 579, Novo Horizonte, Linhares-ES e LARISSA LORRANE RODRIGUES ALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Presidente Emílio Garrastazu Médici, nº 579, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10783 5.: HENRIQUE VIANNA SALLES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Governador Afonso Cláudio, nº 11, Juparanã, Linhares-ES e AMANDA MARCHETE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, nº 212, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10784 6.: PAULO SERGIO DOS SANTOS SACRAMENTO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Odilson Silva, N° 206, Bairro Aviso, Linhares-ES e KEILA NUNES ARRUDA, natural de Jaru-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Odilson Silva, N° 206, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10785 7.: WAGNER BOAVENTURA DIONIZIO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 2424, Quadra 849/11, Interlagos, Linhares-ES e ANA LUZIA MARTINS SANTIAGO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 264, Interlagos, Linhares-ES. 10786 8.: RODRIGO RODRIGUES DE MATOS, natural de Itanhem-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), carregador master, residente na Rua Enoch de Freitas, nº 5, Linhares V, Linhares-ES e THAINÁ BÁRBARA BASTO DE SOUSA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 1800, Interlagos, Linhares-ES. 10787 9.: SANDRO CONCEIÇÃO VITURINO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Jequitibá, nº 392, Movelar, Linhares-ES e SABRINA SILVEIRA LIMA, natural de Pinheiros-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Jequitibá, nº 392, Movelar, Linhares-ES. 10788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN DE SOUZA GUEIROS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 215, Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES e VIVIAN QUARESMA DO NASCIMENTO, natural de São Gonçalo-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), gestora de comércio exterior, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, nº 215, Apto 203, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24328 2.: ISMAEL FONSECA ROA MANHANI, natural de Campo Grande-MS, com 30 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Avenida Pedro Depiante, Nº 22, Morada de Camburi, Vitória-ES e MARCELLA ROSÂNE GARCIA SILVA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), investidora autônoma, residente na Avenida Pedro Depiante, Nº 22, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24331 3.: ANDERSON RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Munir Hilal, nº 342, Jardim Camburi, Vitória-ES e TÁSSIA BANDEIRA MONT'MOR, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), eletricista industrial, residente na Avenida Munir Hilal, nº 342, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24333 4.: DANILO CROCE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 20, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MIRELLA TÓFANO CUZZUOL, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 170, Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24334 5.: RENATO FERREIRA QUINTAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Antônio Borges, nº 75, Apto 1003, Mata da Praia, Vitória-ES e ROMILA TONIES MUTZ, natural de Resplendor-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Antônio Borges, nº 75, Apto 1003, Mata da Praia, Vitória-ES. 24335 6.: MAXWELL GONÇALVES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Bem-Te-Vi, 18, Carapina Grande, Serra-ES e PATRICIA PEREIRA DE NADAI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 745, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24336 7.: THIAGO NOGUEIRA VIGIANI ROLAND E SILVA, natural de Petrópolis-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e CARINA DE SOUZA CARVALHO MELO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 1375, Apto 302, Praia do Canto, Vitória-ES. 24337 8.: JOSÉ CLAUDIO ANDRADE CÔRTES, natural de Roças Novas-MG, com 66 anos de idade, solteiro(a), técnico metalúrgico aposentado, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 323, Apto 204, Ed. Residencial Santa Paula, Jardim Camburi, Vitória-ES e SHIRLEI SOUZA FONSECA, natural de São João de Meriti-RJ, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley 333, nº 323, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24338 9.: KAMILO ZAMBELLI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES e BIANCA DOS SANTOS ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FILIPI BASTOS DO NASCIMENTO, natural de São Luiz Gonzaga-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Inácio Higino, nº 673, Ed. Mubada, Apto. 807, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DANIELA BURKHARD, natural de Santo Angelo-RS, com 38 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Inácio Higino, nº 673, Ed. Mubada, Apto. 807, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07994 2.: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Inhapim-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), assistente de vendas, residente na Rua Bela Vista, nº 174, Soteco, Vila Velha-ES e SABRINA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Bela Vista, nº 174, Soteco, Vila Velha-ES. 07995 3.: WILKSON DOUGLAS AZEVEDO RAMOS, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Porto Seguro, nº 5, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e REBECCA CAROLINE DA SILVA NAVARRO, natural de Belém-PA, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Porto Seguro, nº 5, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07997 4.: LEONARDO VINICIUS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua João Evangelista, nº 36, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e TATIJANE VIEIRA DA SILVA CASAGRANDE, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Guararapes, nº 212, Alecrim, Vila Velha-ES. 07998 5.: MARCOS VINICIUS SANTOS RODRIGUES, natural de Sorocaba-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Vital Brasil, nº 96, Soteco, Vila Velha-ES e KELEN CRISTINA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), faxineira, residente na Rua Vital Brasil, nº 96, Soteco, Vila Velha-ES. 07999 6.: FERNANDO COSTA GUZZO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Pernambuco, nº 1147, Ap 402, Ed Major Fraga, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE GOLTARA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Afonso Pena, N° 80, Ap 201 Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18690 7.: MATEUS CLEMENTE GONÇALVES VIEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Porto Alegre, N° 88, Apartamento 402, Condominío Abacateiros, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES e THAÍS SANTANA LADEIRA, natural de Viçosa-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Porto Alegre, nº 88, Ap 402, Itapua, Vila Velha-ES. 18691 8.: VINICIUS KOBI DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Av Delio Silva Britto,nº 650, Coqueiral de Itaparica,, Vila Velha-ES e BIANCA MOREIRA MAURI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18692 9.: ARTHUR VIEIRA LOPES GALINA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Caetes, nº 139, Glória, Vila Velha-ES e LARISSA FERNANDES MAGALHÃES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Caetés, nº 139, Glória, Vila Velha-ES. 18693 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dioscoro Carneiro Filho, nº 09, Maruípe, Vitória-ES e KAROLINE RODRIGUES SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar contabil, residente na Rua Dioscoro Carneiro Filho, nº 09, Maruípe, Vitória-ES. 24540 2.: JORGE BRITO DOS SANTOS, natural de Inhambupe-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 56, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e MAURICEIA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Antônio Virgílio, nº 56, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24541 3.: WILL RIGHI PAMPOLINI, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Waldemar Verçosa Pitanga, nº 511, Itapuã, Vila Velha-ES e LUANY ROCHA CAMPISTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Areobaldo Bandeira, nº 127, Bonfim, Vitória-ES. 24542 4.: THATIANE MARTINS FARIAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 270/902 C, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYSA FIOROT LOPES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora de natação, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 270/902 C, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24543 5.: BELLINE COELHO DA SILVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 705, Apto 403, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCÉLIA REETZ, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 705, Apto 403, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24544 6.: THIAGO MAGALHÃES RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Médico, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 340, Praia do Canto, Vitória-ES e EILEEN KUNKEL VAREJÃO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 340, Praia do Canto, Vitória-ES. 24545 7.: MARCOS LUCHI, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Dante Michelini, Nº551 , Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA DA PENHA WENCESLAU DE SOUZA LUCHI, natural de Macae-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Dante Michelini, Nº551 , Jardim da Penha, Vitória-ES. 24546 8.: SEBASTIÃO CRUZ DE CARVALHO, natural de Pocrane-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Parque Moscoso, Vitória-ES e ROSILDA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Vinte e Três de Maio, nº 55, Parque Moscoso, Vitória-ES. 24547 9.: DANIEL NOGUEIRA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), bancários, residente na Rua Pedro Palácios, nº 10, Centro, Vitória-ES e ALEXANDRA CRISTINA DUARTE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Palácios, nº 10, Centro, Vitória-ES. 24548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 242, Centro, Viana-ES e FLAVIA JANAINA LEITE, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 242, Centro, Viana-ES. 07186 2.: BRUNO HASTENREITER, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Auditor, residente na Rua São Paulo, S/n°, Soteco, Viana-ES e LUANA LEMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua São Paulo, S/n°, Soteco, Viana-ES. 07193 3.: MACSON VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Uberlândia, nº 34, Quadra 19, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DANIELA LOURENÇO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar financeiro, residente na Rua São Francisco, nº 84, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07202 4.: BRENDO CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), encadernador, residente na Rua Missionária, nº 11, Universal, Viana-ES e MARCIÉLI DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Missionária, nº 11, Universal, Viana-ES. 07206 5.: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Rua Machado de Assis, nº 45, Universal, Viana-ES e BETINA SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Caixa, residente na Rua Machado de Assis, nº 45, Universal, Viana-ES. 07210 6.: JANDER DE SOUZA MIRANDA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Luiz Lyrio, nº 52, Centro, Viana-ES e KÊNIA HELMER DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vergílio Ferreira, nº 47, Centro, Viana-ES. 07212 7.: NAYTÃ GLEYDSON DE OLIVEIRA TÔRRES, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Tupiniquins, nº 262, Nova Bethânia, Viana-ES e CAROLAINE DE PAULA GIMENES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tupiniquins, nº 262, Nova Bethânia, Viana-ES. 07220 8.: LEANDRO FELIX MOINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua dos Andes, nº 09, Nova Bethânia, Viana-ES e MARIANE DOMINGOS SANTOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 30 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua dos Andes, nº 09, Nova Bethânia, Viana-ES. 07223 9.: FABRICIO DOS ANGELOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Gari, residente na Rua Delfim Moreira, N° 08, Vale do Sol, Viana-ES e MARIA APARECIDA GOMES SIMÕES, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Delfim Moreira, N° 08, Vale do Sol, Viana-ES. 07226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENILSON DOS ANJOS GERMANO, natural de Jandira-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua Nelson Baroneck, 249, Parque São Jorge, Sooretama-ES e VANÉCIA SILVA OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Nelson Baroneck, 249, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04675 2.: RAFAEL CARDOZO MARÇAL, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado agrícola, residente na Rua Alecio de Angeli, S/n, Bairro Canaã, Sooretama-ES e DANIELA FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Alecio de Angeli, S/n, Bairro Canaã, Sooretama-ES. 04676 3.: TIAGO ALVES DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nelson Baloneck, 188, Parque São Jorge, Sooretama-ES e JOSICLÉIA DA SILVA LEBARKE, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Nelson Baloneck, 188, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04677 4.: ELIANO SILVA SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Vista Alegre, nº 649, Centro, Sooretama-ES e EDYENIS OLIVEIRA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Avenida Vista Alegre, nº 649, Centro, Sooretama-ES. 04678 5.: JONAS DA VITÓRIA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Tratorista agrícola, residente na Rua São Francisco, nº 525, Centro, Sooretama-ES e ALESSANDRA OLIVEIRA LIMA, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Francisco, nº 525, Centro, Sooretama-ES. 04679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 01 de março de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: UILHAS DIAS MARIANO, natural de Mutum-MG, com 24 anos de idade, divorciado(a), repositor de mercadorias, residente na Rua Terpinha Lacerda, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e RAIANE LOPES DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Terpinha Lacerda, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08789 2.: FILIPE CAVERSAN VENTURINI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Benjamin Constante, Número 58, Centro, Iúna-ES e JÉSSIKA AMORIM DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista - protesista, residente na Rua Benjamin Constante, Número 58, Centro, Iúna-ES. 08790 3.: DJENITON GOMES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Capitão João Inácio de Almeida, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e LORRAYNE SALVIETE COSTA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Capitão João Inácio de Almeida, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08791 4.: LUCAS GOMES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairro QUilombo, Iúna-ES e ALICE LIMA MARTINS, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Quilombo, Iúna-ES. 08792 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ANANIAS DUQUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua São Roque, nº 15, Aparecida, Cariacica-ES e PRISCILA CALMON DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Roque, nº 15, Aparecida, Cariacica-ES. 13493 2.: OSMAR SANTOS DA ROCHA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 21, Nova Valverde, Cariacica-ES e VANDA PEREIRA RAMILO ALVES, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 21, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13494 3.: BRUNO BIRSCHNER LÜBE, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Principal, nº 419, Porto de Santana, Cariacica-ES e MERILENE SIVIRINO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Principal, nº 419, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECI GONÇALVES DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Isidoro Mareto, nº 111, Centro, Conceição do Castelo-ES e ELIANA GOMES DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade de Monforte Frio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00565 2.: JOSÉ RÓBSON DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Comerciante varejista, residente na Av. José Grilo, N° 335, Centro, Conceição do Castelo-ES e WANDERLÉIA SOSSAI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Av. José Grilo, N° 335, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00566 3.: CONSTANTINO CHRISOSTOMO, natural de Distrito De Conceição do Castelo, Município de Cas, com 58 anos de idade, divorciado(a), Protético dentário, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 103, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e MARIA ELIENE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), Professor de ensino fundamental, residente na Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 103, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 01 de março de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JACINTHO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Idele Dan, Numero 71, Boa Esperança, Jerônimo Monteiro-ES e ELZA GALLO CARVALHO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Andorinha, Jerônimo Monteiro-ES. 01066 2.: ADERSON MORETI ANGELO, natural de Alegre-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Rua Projetada, S/N, Paraná, Jerônimo Monteiro-ES e HILDA ROSA NOÉ ANGELO, natural de Muqui-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/N, Paraná, Jerônimo Monteiro-ES. 01069 3.: WENDILEY PONTES MOURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua Antero Souares I, Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VERÔNICA PAIVA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Antero Soares I, Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01070 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 01 de março de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL MESSIAS DE JESUS BRITO, natural de Itabuna-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), construtor civil, residente na Rua Querubino Costa, nº 150, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e JOSEFA FERREIRA ROSA, natural de Itaju do Colonia-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Querubino Costa, nº 150, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17306 2.: BRENO MONTEIRO ZANON, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), corretor de seguros, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 52, Grande Vitória, Vitória-ES e ANA PAULA BUBACK FERNANDES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua São João, nº 23, Apto 301, Santo André, Cariacica-ES. 17310 3.: FELIPE DA CUNHA VIANA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua 60, nº 69, Redenção, Vitória-ES e KATIELY SOARES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua 60 - 74 - Redenção,, Vitória-ES. 17312 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE MENDES DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de entrega, residente na Rua Linha de Força, s/nº , Cantinho do Céu, Serra-ES e RAQUEL FONTES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), conferente, residente na Rua Linha de Força, s/nº , Cantinho do Céu, Serra-ES. 31246 2.: MARCIEL VALENTIM CICINATO, natural de Caravelas-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), montador de estruturas, residente na Rua Iguatemi, nº 2068, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JÉSSICA SOARES CARDOZO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Iguatemi, nº 2068, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAZON FERREIRA MEIRELE, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Mal Campos, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e JOCIARA SANTOS DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Mal Campos, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08739 2.: CLERIS DA CONCEIÇÃO, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), Maestro, residente na Rua Olívia Nogueira Castro, nº 85, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e GRAZIELLI VARGUES GOMES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Olívia Nogueira Castro, nº 85, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 08741 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã