Proclamas - 02/02/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO LUCIO WERNER FILHO, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dália, nº 95, Santa Paula I, Vila Velha-ES e MARIANA PERIN CÁUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Tobias Barreto, nº 339, Soteco, Vila Velha-ES. 19664 2.: RENAN ERLACHER SCHELLMANN, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Itaparica, Vila Velha-ES e GÉSSIKA PATROCINIO PIRES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Itaparica, Vila Velha-ES. 19665 3.: DENNYS BARINI, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Curitiba, nº 320, Apartamento 304, Itapuã, Vila Velha-ES e SAMIRA LOPES GOLTARA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 55, Apartamento 602, Residencial Acapulco, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19666 4.: LUCAS ALTOÉ RAMIRO DA SILVA, natural de Muqui-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua 25 de Março, nº 71, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DÉBORA SANTOS BICALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor. Jairo de Matos Pereira, N° 622, Praia da Costa, Vila Velha-ES, Vila Velha-ES. 19667 5.: JOSÉ FARIA VIANA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 79 anos de idade, viúvo(a), pedreiro aposentado, residente na Rua Alberto Barros, nº 13, Ataíde, Vila Velha-ES e IRACILDA VENÂNCIO BARROS, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Avenida do Canal, nº 12, Glória, Vila Velha-ES. 19668 6.: JOSE FELIPE MARQUES PINHEIRO, natural de Fortaleza-CE, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Ibitirama, nº 75, Itaparica, Vila Velha-ES e BRUNA LAUER KLEIN, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 575, Apartamento 106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19669 7.: RODRIGO GOLDNER FIDELES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina 1200, Ed. Colville 302, 1ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e KARINE DE CASTRO DUHZ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), bacharel em administração, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19670 8.: GABRIEL MENEGUELI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1166, Glória, Vila Velha-ES e STEFANY CARDOSO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Seringueira, nº 97, Garoto, Vila Velha-ES. 19671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS HERMINIO ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), cantor, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 97, Maria Ortiz, Vitória-ES e RAAMA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 97, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25179 2.: GUILHERME REIS ROLIM, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, Barro Vermelho, Vitória-ES e FERNANDA LEÃO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25180 3.: JORGE NUNES PEREIRA GOMES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), designer gráfico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e NORIANE JESUS DE ASSIS, natural de Ubatã-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANILTON MAURICIO DA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Motorista carreteiro, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 922, Alvorada, Vila Velha-ES e LÍLIAN FERNANDA MEES MARCONI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Travessa Estrela Dalva, nº 922, Alvorada, Vila Velha-ES. 06323 2.: CLERISTON DO CARMO SERAFIM, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de ponte rolante, residente na Rua Ciro Carnelli, nº 08, São Torquato, Vila Velha-ES e MARIANA MORATTI FOLADOR, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Ciro Carnelli, nº 08, São Torquato, Vila Velha-ES. 06324 3.: LUCIANO SILVA AGUIAR, natural de Volta Redonda-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua São Tiago, nº 06, Industrial, Vila Velha-ES e CRISTIANE DE SOUZA BERGER, natural de Guaçuí-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Sol Nascente, nº 06, Planalto, Vila Velha-ES. 06325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSIA STERZA, natural de Verona, Itália-, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 262, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ANTONIO NOBRE NETO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 262, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09243 2.: MARQUESINO BASTOS ARMELONI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Getulio Vargas, s/n Barramares, Vila Velha-ES e KETNEY CRISTINA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 144 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de secretaria, residente na Avenida Getulio Vargas, s/n Barramares, Vila Velha-ES. 09244 3.: JHORDY DILAM PRATES SMIDERLE FREIRE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operação de valores, residente na Rua das Flores, nº 109, João Goulart, Vila Velha-ES e THAÍS CRISTINA FILISBINO BADARÓ, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Flores, nº 109, João Goulart, Vila Velha-ES. 09246 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX LUPARELI PACHECO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Fernando de Mori, nº 81, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FLÁVIA VICENTE RAGAZZI CHRIST, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Dionísio Neves, nº 15, Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04982 2.: BRENO SELLA GUIZZARDI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua Oscar Montenegro, nº 23, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NICOLLY ELIAS DE CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 275, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Xique Xique, 300, Vista da Serra I, Serra-ES e EDIRLANE PINHEIRO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Xique Xique, 300, Vista da Serra I, Serra-ES. 11498 2.: ERIKSSON HENRIQUE PEREIRA, natural de Caratinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Osório Duque Estrada, nº 636, Belvedere, Serra-ES e JUCIANE D´VILA DA SILVA, natural de Caratinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Osório Duque Estrada, nº 636, Belvedere, Serra-ES. 11508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL GOMES FIGUEIRA FILHO, natural de Muqui-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua José Trajano, nº 62, Itararé, Vitória-ES e BRUNA MODESTO PESSOA, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua José Trajano, nº 62, Itararé, Vitória-ES. 25298 2.: ANDERSON SILVEIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antônio da Costa Brandão, nº 99, Tabuazeiro, Vitória-ES e AMANDA LYRIO CORTELETI ROLIM, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Paulino Muller, nº 224, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 25299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROQUELINO JOSÉ DE SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 88 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Santo Expedito, nº 14, Santa Luzia, Aracruz-ES e MARIA DORVINA DE ABREU SOARES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 76 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Topazio, 80, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13454 2.: RONALDO LOPES DE FARIA JUNIOR, natural de Jacareí-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor de peças, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, S/nº, Cupido, Aracruz-ES e INGRID RAMALHANE RODRIGUES ROSA, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Carlos Drumond de Andrade, S/nº, Cupido, Aracruz-ES. 13455 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de fevereiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAIAS VIEIRA SILVA, natural de Iúna-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairo Quilombo, Iúna-ES e MARINEIDE IRIA SILVA, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Aurora Amaral Figueiredo, sem Número, Bairo Quilombo, Iúna-ES. 09006 2.: FERNANDO PIRES AGOSTINHO, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Cicero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e FRANCIANE DA SILVA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Cicero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de fevereiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDEMIR KUSTER, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Avenida Ceu Azul, 75, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ANA ESTER VICENTE DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Ceu Azul, 75, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de fevereiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDINEI SILVA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), arte finalista, residente na Rua Telefônica, nº 295, Santo André, Cariacica-ES e BRUNA CAMILES DAMASCENA DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Flaviano Araújo, nº 155, Santana, Cariacica-ES. 14297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO PEREIRA BRUNETTI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2053, Interlagos, Linhares-ES e LETICIA CAETANO, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 2053, Interlagos, Linhares-ES. 11639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 01 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO DAMASCENO GOMES, natural de Resplendor-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), conferete, residente na Escadaria Nossa Senhora de Fátima, nº 100, Conquista, Vitória-ES e MAIARA BENEDITO DE MEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Agostinho, S/n, do Cabral, Vitória-ES. 17698 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILDO FELICIANO, natural de Muniz Freire-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Antonio Domingos Martins, S/nº, Morada de Bethânia, Viana-ES e ELIANE DE SOUZA GOMES, natural de Manhumirim-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Antonio Domingos Martins, S/nº, Morada de Bethânia, Viana-ES. 07545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ANTONIO DOMICIANO, natural de Ibitirama, -ES, nascido em 04 de julho de 1974, estado civil divorciado, profissão encarregado geral, residente e domiciliado Rua Projetada N, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Olmiro Domiciano Filho, falecido e Salvarina Arruda Domiciano, falecida e DOMINGAS APARECIDA CEZATTI, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 29 de março de 1970, estado civil divorciada, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rua Projetada N, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Aleixo Cezati, falecido e Zelinda Uliana Cezatti, falecida. 2.: DIEGO SOARES FERNANDES, natural de Vitória, -ES, nascido em 13 de maio de 1990, estado civil solteiro, profissão médico, residente e domiciliado Rua Canal, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Carlos Fernandes e Mariana Martins Soares e ISABELLY DE AMORIM STEIN, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 29 de novembro de 1996, estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Rua Canal, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Luiz Giestas Stein e Lucilene de Amorim Stein. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 01 de fevereiro de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil