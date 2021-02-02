Arquivos & Anexos
Proclamas - 02/02/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO DE MERLO, natural de Colatina-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua dos Jacarandás, nº 184, Parque Gramado, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA CAVALCANTE, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua dos Jacarandás, nº 184, Parque Gramado, Cariacica-ES. 27382 2.: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Ajudante, residente na Rua das Campinas, 32, Santa Luzia, Cariacica-ES e RAQUEL GOMES PEREIRA, natural de Belmonte-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Campinas, 32, Santa Luzia, Cariacica-ES. 27489 3.: WILLIAN BASTOS CAVALCANTE, natural de Niterói-RJ, com 58 anos de idade, divorciado(a), Gerente de vendas, residente na Rua José Vieira Gomes, nº 88, Campo Grande, Cariacica-ES e LUANA DE JESUS MENEZES, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de vendas, residente na Rua José Vieira Gomes, nº 88, Campo Grande, Cariacica-ES. 27498 4.: FRANCIS QUEIROZ MILANEZI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Santana, nº 06, Vila Independência, Cariacica-ES e JENNIFER DE ANDRADE LORDS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Santana, nº 06, Vila Independência, Cariacica-ES. 27507 5.: ADÃO INACIO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Bom Pastor, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES e MARILZA SANTIAGO, natural de Marilândia-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Bom Pastor, S/nº, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27509 6.: JACIMAR PEREIRA DA SILVA, natural de Minas Gerais-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Bragança Paulista, S/nº, Mucuri, Cariacica-ES e MARTA CAPITULINO BARRETO, natural de Paraiba-PB, com 36 anos de idade, divorciado(a), Psicopedagogo, residente na Rua Bragança, S/nº, Mucuri, Cariacica-ES. 27511 7.: WANDERSON RICARDO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua das Azaléias, nº 3, Alzira Ramos, Cariacica-ES e SIRLENE DE FREITAS BARCELLOS, natural de Cariacica-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), coopeira, residente na Rua das Azaléias, nº 3, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27514 8.: JORDANO DE ARAUJO CABALINE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pernambuco, nº 224, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e LUANA MARIA NUNES DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pernambuco, nº 224, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27517 9.: DENISMÁRIO VIEIRA DE SOUZA, natural de Itaguaçu-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Francisco Mafessoni, Nº2, Itanguá, Cariacica-ES e KARLA VIEIRA DIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Francisco Mafessoni, Nº2, Itanguá, Cariacica-ES. 27519 10.: DOUGLAS CALDEIRA DA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de pedreira, residente na Rua Pitanga, nº 05, Rio Marinho, Cariacica-ES e THALITA VITÓRIA HENRIQUE GOULART, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pitanga, nº 05, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27521 11.: ELIELSON CRUZ RAMOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldado da polícia militar, residente na Rua Cedro, nº 105, São Francisco, Cariacica-ES e AMANDA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Cedro, nº 105, São Francisco, Cariacica-ES. 27522 12.: MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Operador de logistica, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 150, Santa Cecília, Cariacica-ES e CAMILA ALVES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Avenida Expedito Garcia, Nº 10, Campo Grande, Cariacica-ES. 27527 13.: ALEXSSANDERSON DE ALMEIDA STEIN BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Augusto Campos Couto, S/nº, Vista Mar, Cariacica-ES e CAROLANE MOURA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto Campos Couto, S/nº, Vista Mar, Cariacica-ES. 27531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de fevereiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN VINÍCIUS ALVES DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), retificador, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 444, Nova Valverde, Cariacica-ES e SIRLENE FERREIRA BARROS, natural de Itanhém-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Augusto Ruschi, nº 444, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13420 2.: ALDO FELICIANO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Trevo Santa Rosa, nº 11, Del Porto, Cariacica-ES e FERNANDA SILVESTRE TRAGINO, natural de São Luís-MA, com 42 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Trevo Santa Rosa, nº 11, Del Porto, Cariacica-ES. 13421 3.: ALEXANDRE VOMOK PINA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Jerusalém, nº 13, Santa Luzia, Cariacica-ES e RAFAELA CRISTIANE DE ALMEIDA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jerusalém, nº 13, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13426 4.: BRUNO RIBEIRO LAGO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 44, Santana, Cariacica-ES e THATIANY VIEIRA FINCK, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua André do Espírito Santo, nº 44, Santana, Cariacica-ES. 13440 5.: LUCIANO CRUZ KUSTER, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Jussara, nº 6, Bairro Tucum, Cariacica-ES e THAÍSE MARQUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Jussara, nº 6, Bairro Tucum, Cariacica-ES. 13441 6.: FABIO ANDRADE SANTOS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Valadares, nº 142, Presidente Médice, Cariacica-ES e EDILSSÉIA GONÇALVES CIRILO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Valadares, nº 142, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13461 7.: CARLOS DALMASCHIO MALTA, natural de Guaratinga-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Paulo Nascimento, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e KARINE DE OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Paulo Nascimento, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 13469 8.: ALEX CARLOS OLIVEIRA DUARTE, natural de Timóteo-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e AGEOVÂNIA TEIXEIRA DE CARVALHO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13471 9.: ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua A, nº 15, Nova Brasília, Cariacica-ES e LEONARDO VASCONCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua A, nº 15, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13475 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 01 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE GOMES NOVAES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Praça Getulio Vargas, 115, Penha, Vitória-ES e ANNA KAROLYNE FERREIRA PATRICIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Praça Getulio Vargas, 115, Penha, Vitória-ES. 24474 2.: KLEBER RICARDO VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de almoxarifado, residente na Rua Barão de Monjardim, nº 43, Apartamento 2, Centro, Vitória-ES e TAYNARA FERREIRA QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Galeria, nº 128, 2º Andar, Estrelinha, Vitória-ES. 24476 3.: ELTON ROSA DOMINGOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Escadaria Júlio Alves Pereira, nº 160, Itararé, Vitória-ES e CARLA DOS ANJOS AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), analista financeiro, residente na Escadaria Júlio Alves Pereira, nº 160, Itararé, Vitória-ES. 24477 4.: JOÃO VICTOR BARROS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), subgerente, residente na Rua Tancredo Neves, nº 334, Resistência, Vitória-ES e SÁRA BENEDITA NASCIMENTO QUEIROZ, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Beco José Constantino Filho, nº 74, Romão, Vitória-ES. 24478 5.: TIAGO DA SILVA GUILHERME DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de refrigeração, residente na Rua Benedito Muniz, nº 444, Santa Martha, Vitória-ES e INGRID CRISTINA AMARAL FELIZBERTO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Benedito Muniz, nº 444, Santa Martha, Vitória-ES. 24480 6.: DEIVISON SOUZA DA CRUZ, natural de Lajedão-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), cientista político, residente na Rua Professora Emília Franklin Mululo, nº 40, Apto 701, Bento Ferreira, Vitória-ES e SILVANA PEGOREZI MENDES, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresas, residente na Rua Campos Sales, nº 270, Apto 41, Vila Júlia, Guarujá-SP. 24481 7.: JONATHAN DADALT MACIEL, natural de Guaíba-RS, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha nº 397, Apto 103, Santa Lúcia, Vitória-ES e DANIELLE RIBEIRO SILVA DE JESUS, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Engenheira ambiental, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha nº 397, Apto 103, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO MARCOS MALHEIROS ALVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 870, Jardim da Penha, Vitória-ES e NAIARA FERREIRA VIEIRA CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 870, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24271 2.: ALEXANDRE MATHIAS LOPES, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Zacarias Fernandes Moca, nº 75, Morada de Camburi, Vitória-ES e ISABELA CARETA CAMPANHA, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24272 3.: BRUNO ALVES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 380, Apto 304 A, Jardim Camburi, Vitória-ES e NIQUEILAINE MORAIS MENESES, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 380, Apto 304 - A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24273 4.: PEDRO CARVALHO GOULARTE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Apto 801, Torre E, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABÍOLA LIMA BERNARDO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 351, Apto 201, Praia do Canto, Vitória-ES. 24274 5.: RAFAEL DUARTE POLTRONIERI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Presidente Carlos Luz, nº 13, República, Vitória-ES e HADASSAH BARBOSA RAMALHO DA SILVA CRUZ, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 15, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 24275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 01 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ HORLANDO PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Vista da Serra, nº 142, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ADRIELE SILVA DOS SANTOS, natural de Itabela-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vista da Serra, nº 142, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10708 2.: JAKSON FERDIN BELARD, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), promotor técnico, residente na Rua Quina Rosa, nº 124, Vista da Serra II, Serra-ES e VANESSA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Quina Rosa, nº 124, Vista da Serra II, Serra-ES. 10711 3.: EDUARDO SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Inhaíba, nº 108, Vista da Serra II, Serra-ES e MARLEIDY DA SILVA VIEIRA BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Viúva(o), autonoma, residente na Rua Inhaíba, nº 108, Vista da Serra II, Serra-ES. 10714 4.: GUSTAVO BARBOSA FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar serviço de alimentção, residente na Rua Antônio Dias, nº 74, Nova Carapina II, Serra-ES e RAIONARA MENDES COUTO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), telemarketing, residente na Rua Antônio Dias, nº 74, Nova Carapina II, Serra-ES. 10716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN PEREIRA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), copeiro, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, nº 14, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ISABELA DAS NEVES PEREIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, nº 14, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31130 2.: JULIANA LYRIO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Terezinha, S/n°, André Carloni, Serra-ES e KAROLINE OLIVEIRA SIQUARA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Santa Terezinha, S/n°, André Carloni, Serra-ES. 31132 3.: TIAGO SANTOS RODRIGUES, natural de Camacã-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Paraíso, nº 23, Casa 23A, Jardim Tropical, Serra-ES e MARIANA MOREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Paraíso, nº 23, Casa 23A, Jardim Tropical, Serra-ES. 31133 4.: HUGO NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), operador II de logistica, residente na Rua Coral, nº 9, André Carloni, Serra-ES e FERNANDA BENFICA TELIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Coral, nº 9, André Carloni, Serra-ES. 31134 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 01 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SILVA NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Porto Seguro, nº 118, Jockey Itaparica, Vila Velha-ES e LILIANE DAS NEVES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Supervisora Administrativa, residente na Avenida São Paulo, nº 2330, Apto 804, Itapoã, Vila Velha-ES. 18640 2.: ANDRÉ FRAGA LOPES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), cirurgião plástico, residente na Rua Professora Francelina Carneiro Setúbal, N° 805, Itapuã, Vila Velha-ES e ANA GABRIELA TRESSMANN ANDRADE, natural de Santos-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, N° 71, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18643 3.: GABRIEL MARQUES CHAGAS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua Anhanguera, Nº 200, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e JANAINA DO NASCIMENTO CELESTE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Anhanguera, nº 200, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 18645 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ALBERTO RIBEIRO MORAES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vale Encantado, Nº 35, Canaã, Viana-ES e MIRELA VIEIRA SOUZA, natural de Montanha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José Marcelino de Melo, nº 15, Primavera, Viana-ES. 07189 2.: WESSILEY MAURO BERNARDES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), Frentista, residente na Rua Barão do Bom Retiro, nº 20, Areinha, Viana-ES e CARLA CONCEIÇÃO DA PAZ, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão do Bom Retiro, nº 20, Areinha, Viana-ES. 07190 3.: JOSÉ CARLOS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Rua Castelo Branco, nº 03, Universal, Viana-ES e ELIANA MARA PEREIRA MORAIS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Castelo Branco, nº 03, Universal, Viana-ES. 07196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 01 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PERCIANO MOTTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua José Vieira de Abreu Filho, nº 13, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KARINY MELO DE ALMEIDA, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua José Vieira de Abreu Filho, nº 13, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04547 2.: LORRAN LOPES CARNEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), apontador, residente na Rua Justo Bicalho, nº 40, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOSIANA BICALHO SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Justo Bicalho, nº 40, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS JANUÁRIO FELIPPE, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), instrumentista, residente na Rod. do Contorno, S/n, Centro, Ibiraçu-ES e NATALIA FERREIRA PIOL, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Angelina Spinasse Pignaton, nº 53, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00860 2.: ISAC CRUZ VIANA, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente de turno, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 260, Bela Vista, Aracruz-ES e ROBERTA PEREIRA ROSA, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Hilário Furieri, S/n, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00864 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 01 de fevereiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERALDO DE FREITAS, natural de Mutum-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego da Lage, Zona Rural, Iúna-ES e CLEUDINÉIA REIS DE ALMEIDA, natural de Lajinha-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego da Lage, Zona Rural, Iúna-ES. 08774 2.: JULIO CEZAR BRANDÃO KRÖENER, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ADELINA SERAFIM HÜBNER, natural de Lajinha-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 01 de fevereiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL VIEIRA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Avenida Jose Coutinho da Conceição, 1200, Barra do Riacho, Aracruz-ES e RAYANA CAMPOS DA SILVA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), conferente de deposito, residente na Avenida Jose Coutinho da Conceição, 1200, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00632 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 01 de fevereiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL HELVÉCIO DE OLIVEIRA, natural de RIBEIRÃO DAS NEVES-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Aux. de Serviços Gerais, residente na CRG Limão, Itapemirim-ES e MAIARA SALES DA SILVA CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na CRG Limão, Itapemirim-ES. 14029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 01 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONNY SANTOS DA COSTA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Beco Ana Brandão, nº 09, Bairro Paul, Vila Velha-ES e THALINE LYRA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Ana Brandão, nº 09, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04202 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 01 de fevereiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião