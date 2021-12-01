Proclamas - 01/12/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLI LAURINDO JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), físico, residente na Rua Antônio Singui, nº 2, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VERÔNICA FEIJOLI SANTIAGO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), biólaga, residente na Rua Antônio Singui, nº 2, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04811 2.: ROBSON SOARES MARCELINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Sebastião Pereira, nº 106, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUELLEN DOS SANTOS LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Sebastião Pereira, nº 106, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04854 3.: JOSÉ LEANDRO ADAME PENA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de análises clínicas, residente na Rua Itabira, nº 41, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUANA FEU SCHERRER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Carly Levy Ramos, s/Nº , Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04899 4.: GABRIEL GONÇALVES MURI, natural de Mimoso do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Guaçuí, nº 18, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAREN SILVA RANGEL, natural de Mimoso do Sul-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Guaçuí, nº 18, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04905 5.: MIGUEL FRANCISCO MARTINS ABREU, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 11,Apt 501, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCELA RIBEIRO FARDIM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 11,Apt 501, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04910 6.: MARCOS ELIAS DE LIMA SANTOS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Wolmar Buzato, nº 14, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELA COSTA CHAMON, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Wolmar Buzato, nº 14, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04914 7.: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), instrumentador cirurgico, residente na Rua José Antônio Santana, nº 98, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSILENE LOPES GOMES, natural de Mimoso do Sul-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Antonio Fernandes, nº 26, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04915 8.: LUAN FOSSE DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Serrador de mármore, residente na Rua Dom Pedro II, nº 43, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAIANA LAMON DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 43, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04916 9.: VITOR DO NASCIMENTO PIZETTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Caixa, residente na Rua Venâncio da Costa Lomar, nº 46, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CAROLINE NERY MARVILA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Corintha Gomes da Silva, S/nº, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04920 10.: MARLON SALAROLLI GUIMARÃES, natural de Eunápolis-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Ester Bento Matias, nº 25, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLINE BORGES SANTANA FIGUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), micro empresária, residente na Rua Ester Bento Matias, nº 25, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04931 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO JOSÉ FREITAS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Romero Botelho, nº 433, Apartamento 306, Edifício Free Haus, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA DIAS BARROS, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Romero Botelho. nº 433, Apartamento 306, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19488 2.: TIAGO DA SILVA CAETANO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Machado de Assis, Nº 32, Boa Vista I, Vila Velha-ES e THALIA CHRISTINA MOREIRA DAMACENO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Machado de Assis, Nº 32, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19489 3.: FRANCOIS DE ALMEIDA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Mercúrio, Nº 555, Vista da Penha, Vila Velha-ES e PATRICIA CARDOSO RIBEIRO, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Mercúrio, Nº 555, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19490 4.: SANSCHWAB CALIBE BARBOSA, natural de Jaru-RO, com 33 anos de idade, solteiro(a), chefe de montagem, residente na Avenida Capixaba, nº 116-A, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e KAUANY GASPARETTE DA ROCHA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 18 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Tancredo Neves, nº 01, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19491 5.: ALDO CORDEIRO RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Aquino Araújo, Nº 77, Apartamento 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TEREZA CARLA NICHIO BORTOLOZZO, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Rua Aquino Araújo, Nº 77, Apartamento 1302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19492 6.: VITOR SANTOS ARAUJO, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico bancário, residente na Rua Colatina, nº 283, Apartamento 608 D, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e ADRYANNE FAZOLO NARDOTO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Colatina, nº 283, Apartamebto 608 D, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19493 7.: JORGE CORRÊA DE ANDRADE, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), fiscal de transporte, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, Nº 628, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e MARA CRISTINA GOMES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Thomás Antônio Gonzaga, Nº 628, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19494 8.: ANDRÉ FELIPE FAITANIN CESCONETTI, natural de Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 530, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA HILGEMBERG COUTO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 255, Complemento 210, Praia da Costa, Vitória-ES. 19495 9.: HUDERSON CIRILO CAITANO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), estoquista, residente na Rua Vinícius Torres, nº 296, Apartamento 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JAMILLY CAMPOS RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Vinícius Torres, nº 296, Apartamento 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19496 10.: HOCHESTER LIBERATO PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Doutor Jair Andrade, Nº 550, Apartamento 101, Itapuã, Vila Velha-ES e VERUSKA DE CARVALHO FERREIRA, natural de Juíz de Fora-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Castelo Branco, Nº 1060, Apartamento 406, Centro, Vila Velha-ES. 19497 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN LOUZADA FELIX, natural de Estados Unidos da América-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na 28 Acacia Street, Gloucester 01930, Massachisetts, Massachisetts-ET e MARIA EDUARDA MENDES FREIRE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Garibaldi, nº 52, Barcelona, Serra-ES. 32754 2.: JOÃO VITOR GUIMARÃES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Visconde de Pirajá, nº 14, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LARISSA DA VITORIA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Visconde de Pirajá, nº 14, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32756 3.: TEÓFILO COLOMBECKY ALVES DE JESUS, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua dos Ciprestes, nº 47, Feu Rosa, Serra/ES, Serra-ES e ANDREIA DOS SANTOS SOARES, natural de Pelotas-RS, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua dos Ciprestes, nº 47, Feu Rosa, Serra/ES, Serra-ES. 32758 4.: DJALMA PETTERSEN PEREIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e THAIZE BIRCHENER TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua da Aldeia, nº 216, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32759 5.: AMANDA CRISTINA COUTINHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1295, São Diogo I, Serra-ES e CAROLINE PESTANA DA SILVA LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1295, São Diogo I, Serra-ES. 32760 6.: FABIO DE SOUZA FERREIRA, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Maranhão, Nº219, José de Anchieta, Serra-ES e KELIANE VIEIRA LIMA, natural de Açailândia-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maranhão, Nº219, José de Anchieta, Serra-ES. 32761 7.: JOÃO PAULO HENRIQUE LEONARDO DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de lavanderia, residente na Rua Curitiba, nº 446, Alterosas, Serra-ES e JOYCE DA COSTA DIAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), monitora escolar, residente na Rua Curitiba, nº 446, Alterosas, Serra-ES. 32762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON IZIDRO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ita, nº 710, São Conrado, Vila Velha-ES e PÂMELA NASCIMENTO SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ita, nº 710, São Conrado, Vila Velha-ES. 09155 2.: DAVID LUCAS ARMOND DO ROSARIO, natural de Santo André-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Bandeirante, nº 578, Barramares, Vila Velha-ES e ARIELLY BARROS GONÇALVES, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Av Campo Sales nº 12, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09156 3.: CLAUDIO CRUZ REIS, natural de Camaçari-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Senna, 1087, João Goulart, Vila Velha-ES e JANINE CARVALHO DA SILVA, natural de Santa Brígida-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Senna, 1087, João Goulart, Vila Velha-ES. 09157 4.: JOSÉ LOPES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), segurança, residente na AV DR TANCREDO NEVES, Nº 17, ULISSES GUIMARÃES, Vila Velha-ES e MIRIAN DE JESUS SANTOS CARDOSO, natural de Caravelas-BA, com 59 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na AV DR TANCREDO NEVES, Nº 17, ULISSES GUIMARÃES, Vila Velha-ES. 09158 5.: MÁRCIO JOSÉ LINO, natural de Mantena-MG, com 62 anos de idade, solteiro(a), consultor financeiro, residente na Avenida Boa Esperança, nº 30, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e FERNANDA DEMUNER PASSAMANI, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Avenida Boa Esperança, nº 30, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09160 6.: HYAGO LIMA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 257, João Goulart, Vila Velha-ES e GABRIELA DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Dionisio Pereira das Neves, nº 257, João Goulart, Vila Velha-ES. 09162 7.: JOÃO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, Viúvo(a), Calceteiro, residente na Rua das Orquídeas, nº 127, Morada da Barra, Vila Velha-ES e REGINA CELIA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Orquídeas, nº 127, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO TAVARES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, nº 740, Cobilândia, Vila Velha-ES e KAMILA RODRIGUES DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, nº 740, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06270 2.: ITAMAR ANTONIO BROSEGHINI, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Alfredo Montibeller, N° 78, Alvorada, Vila Velha-ES e NOSÂNEA DE SALLES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Salgadeira, residente na Rua Alfredo Montibeller, N° 78, Alvorada, Vila Velha-ES. 06271 3.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BORGES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Florália, nº 125, Cobilândia, Vila Velha-ES e ANA CLARA CARVALHO DE AQUINO, natural de Aracaju-SE, com 20 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Florália, N°125, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06272 4.: LEONARDO FELIPE CONTAS DE AQUINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar financeiro, residente na Rua: Augusto Clóvis dos Santos, nº 319 , Alvorada, Vila Velha-ES e BIANCA SAYURI PARAISO HOMURA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 319, Alvorada, Vila Velha-ES. 06273 5.: DANRLEI SALLES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 157, Rio Marinho, Vila Velha-ES e CAMILY BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Demétrio Ribeiro, nº 157, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06274 6.: LUCAS DE JESUS LOPES, natural de Nanuque-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua César Alcure, nº 70, São Torquato, Vila Velha-ES e BRENDA BORGES FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Atendente de lanchonete, residente na Rua César Alcure, nº 70 , São Torquato, Vila Velha-ES. 06275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUAN HENRIQUE SILVA MACEDO, natural de Maceió-AL, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Rio Paraná, nº 98, Eldorado, Serra-ES e YASMIN DE ARAUJO VERGULINO, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Paraná, nº 98, Eldorado, Serra-ES. 11324 2.: RAFAEL ALVES LACERDA, natural de Jordania-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Maceio, 27, São Marcos I, Serra-ES e GILSIANE GOMES DE AMORIM, natural de Lajinha-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maceio, 27, São Marcos I, Serra-ES. 11353 3.: WILDO FONTOURA COSTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Arara, 23, Serra Dourada, Serra-ES e ANNA BEATRIZ XAVIER DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Arara, 23, Serra Dourada, Serra-ES. 11355 4.: VAGNER BARBILONE SOBRAL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Cel Belmiro Gouveia, 80, Novo Porto Canoa, Serra-ES e IARA MILLI DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Antonio Francisco Lisboa, 65, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11370 5.: KELVIN HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar moleiro, residente na Rua Goiabeiras, 435, Vista da Serra II, Serra-ES e LIVIA LARISSA OLIVEIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Goiabeiras, 435, Vista da Serra II, Serra-ES. 11373 6.: ANDRÉ SERGIO CABRAL CARVALHO, natural de Guaratinga-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Dr. Almir Neves, S/n, Nossa Senhora da Conceição,, Serra-ES e CASSILÂNDIA DE SOUZA RIBEIRO, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dr. Almir Neves, S/n, Nossa Senhora da Conceição,, Serra-ES. 11374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO SILVA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALINE BOREL MONTEIRO DE CASTRO, natural de Muriaé-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25042 2.: DEMÉTRIUS TANNURE, natural de Espirito Santo-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABIANA DA SILVA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25043 3.: JOSÉ FERNANDO MEINÊDO DA CUNHA, natural de Massarelos, Porto-ET, com 45 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santo António de Contumil, Porto-ET e IZABELA SILVA DOMINGUES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25048 4.: RAPHAEL VENTORIM MOZZER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Pontal de Camburi, Vitória-ES e BIANCA PEREIRA PESSANHA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Deolindo Perim, Itapuã, Vila Velha-ES. 25050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEITON DE JESUS SOUZA, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 145, Santa Martha, Vitória-ES e CLAUDIERE ELISA LIMA CONTARATO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), digitadora, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 145, Santa Martha, Vitória-ES. 25180 2.: FABIO LUCHI VALIN, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidor públilco estadual, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, nº 220, Aptº 303, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA MARA RIBEIRO LIMA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcionaria pública estadual, residente na Avenida Cézar Hilal,nº 1181, Aptº 1302, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25186 3.: BRUNO PEREIRA AVELAR, natural de Jucuruçu-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em cozinha, residente na Avenida Rio Branco, nº 632/1106, Santa Lúcia, Vitória-ES e LORENA CRISTINA ANDRADE COTA, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Rio Branco, nº 632/1106, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25188 4.: RODRIGO RIBEIRO AGOSTINI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 149 , Bento Ferreira, Vitória-ES e GARDÊNIA RODRIGUES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 149 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 25189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL ACACIO GUILHERME RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e AMANDA NUNES AMORIM GOMES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08964 2.: ANTÔNIO VIEIRA DE FARIA, natural de Iúna-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Córrego Rio Pardinho, Zona Rural, Iúna-ES e ADRIANA NUNES DE BARROS, natural de Iúna-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Córrego Vargem Alegre, Zona Rural, Iúna-ES. 08966 3.: GERALDO VINICIUS DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, sem Número, Bairro Vila Nova, Iúna-ES e ELEN DA SILVA MENDES, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, sem Número, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08967 4.: ESTEVÃO GOMES SALOTO, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pedro Scardini, Número 193, Bairro Centro, Iúna-ES e DALILA SOARES BARROS, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pedro Scardini, Número 193, Bairro Centro, Iúna-ES. 08968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de novembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAQUIM MEDINO DE JESUS JÚNIOR, natural de Una-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua José Caldara, nº 616, Santa Cruz, Linhares-ES e VALDINÉIA GUIMARÃES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Caldara, nº 616, Santa Cruz, Linhares-ES. 11517 2.: JARBAS ROSA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Lagoa Bonita, S/N, Nova Esperança, Linhares-ES e CLÁUDIA MONISSE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Lagoa Bonita, S/N, Nova Esperança, Linhares-ES. 11518 3.: WENDERSON DA CONCEIÇÃO GAMA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tec. em vendas, residente na Rua João Eurico Pandolfi, nº 24, Juparanã, Linhares-ES e BRUNA ALVAREGA SCARPATTI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Eurico Pandolfi, nº 24, Juparanã, Linhares-ES. 11519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON LUIS PAJARES, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Central, nº 135, São José, Vitória-ES e RAQUEL ANDRADE DOS SANTOS, natural de São Felipe-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Central, nº 135, São José, Vitória-ES. 17619 2.: JOÃO VITOR SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 117, Santa Tereza, Vitória-ES e JEIZIANY RIBEIRO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 117, Santa Tereza, Vitória-ES. 17620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANE CHAGAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Duque de Caxias, N° 28, Vale do Sol, Viana-ES e LAURENE PEREIRA DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, N° 28, Vale do Sol, Viana-ES. 07495 2.: ARIVALDO BARBOSA DE SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Paulo, nº 12, Caxias do Sul, Viana-ES e ADÉLIA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Eunápolis-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua São Paulo, nº 12, Caxias do Sul, Viana-ES. 07496 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINÍCIUS MACHADO GUAIOTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial, residente na Rua Tijuca, S/n, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e DANIELA VIEIRA SANT ANA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, nº 138, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 30 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e SUELLEN MARTINS CARDOSO, natural de Iconha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01574 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS POLONINI DE OLIVEIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na São José do Frade, Itapemirim-ES e JAQUELINE ROZENO SANT'ANNA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na São José do Frade, Itapemirim-ES. 01217 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de novembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina