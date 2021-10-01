Publicidade Legal

Proclamas - 01/10/2021

01 out 2021 às 01:00

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SOUZA PÊGO, natural de Boa Esperança-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), rotulador, residente na Rua Mauá, S/n, Rio Branco, Cariacica-ES e DEBORA SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de financeiro, residente na Avenida Três, nº 27, Maracanã, Cariacica-ES. 28210 2.: FREDERICO CUNHA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Graciliano Salles, nº 36, Expedito, Cariacica-ES e MICHELE LYRIO SCHAFFEL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Sagrada Família, nº 30, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28212 3.: REGINALDO VALENÇA DE ARAUJO, natural de Águas Belas-PE, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Acre, nº 277, Novo Brasil, Cariacica-ES e ANA MARIANO DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Acre, nº 277, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28215 4.: PAULO GABRIEL CHRIST MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Hermes Santório, nº 54, Jardim América, Cariacica-ES e DÉBORA FERNANDES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Hermes Santório, nº 54, Jardim América, Cariacica-ES. 28216 5.: BRENO WASHINGTON RAMALHETE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cariacica, S/nº, Bandeirantes, Cariacica-ES e LUCILENE PIÔTO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Dulce Ferreira, nº 90, Santana, Cariacica-ES. 28219 6.: LAYSON PAULO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Santa Helena, S/N, Vila Bethania, Viana-ES e AMANDA DE OLIVEIRA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar admininistrativo, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 90, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28220 7.: WESLEY RIBEIRO SANGLARD, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Getulio Vargas, nº 86, Ap 202, Ed. Vieira, Campo Grande, Cariacica-ES e RAIANE RAFAELA TOMAZ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Américo Siqueira, nº 05, Campo Grande, Cariacica-ES. 28222 8.: EZEQUIEL DA SILVA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Reis Magos, nº 335, Vila Palestina, Cariacica-ES e BRUNA LANGA ULIANA, natural de Viana-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Reis Magos, nº 335, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL NAVES RAVANINI, natural de Mogi Mirim-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Guerino Gilbert, N° 738, Bairro Nossa Senhora da Conceiçãp, Linhares-ES e CRISTINA TAVARES DA SILVA, natural de Campinas-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 738, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11327 2.: KAIQUE PAGOTTO, natural de Rio Bananal-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), agente socieducativo, residente na Rua Sibipiruna, nº 986, Movelar, Linhares-ES e GEISIELLY GOMES ZANARDI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), designer de unhas, residente na Rua Sibipiruna, nº 986, Movelar, Linhares-ES. 11328 3.: MARCOS VINÍCIUS DE JESUS MARTINS, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Antônio Soares, nº 723, Santa Cruz, Linhares-ES e RENATA MACEDO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), pensionista, residente na Rua Antônio Soares, nº 723, Santa Cruz, Linhares-ES. 11329 4.: DIEGO FERREIRA ABREU, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Barra de São Francisco, N° 866, Bairro Conceição, Linhares-ES e EDIANA GONÇALVES DA ROCHA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Barra de São Francisco, N° 866, Bairro Conceição, Linhares-ES. 11330 5.: RODRIGO GOMES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 492, Interlagos, Linhares-ES e DIELE DO NASCIMENTO RIO BRANCO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Martiniano de Alencar, nº 492, Interlagos, Linhares-ES. 11331 6.: WESLEY SILVA BATISTA, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº805 CS 797 , Interlagos, Linhares-ES e SARA MARESSA FONSECA CATRINQUE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Tec. Informática, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, Nº805 CS 797 , Interlagos, Linhares-ES. 11332 7.: JOÃO LUÍS OLIVEIRA ARAUJO, natural de Canoas-RS, com 36 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida das Nações, Nº 76 QD 1/12, Jardim Laguna II, Linhares-ES e JESIELLE ALVES TAVARES, natural de Baixo Guandu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Avenida das Nações, Nº 76 QD 1/12, Jardim Laguna II, Linhares-ES. 11333 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ANTONIO GALTER, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Duque de Caxias, nº 670, Morada da Barra, Vila Velha-ES e KELLY CRISTINA DE AMARAL, natural de Itambacuri-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Duque de Caxias, nº 670, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09060 2.: EDNAILSON VIANA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente de loja, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº , Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ADRIELE SANTOS MORENO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista de frios, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº , Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09062 3.: RAFAEL PATROCINIO QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Goiás, nº 247, João Goulart, Vila Velha-ES e MARÍLIA ROCHA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Goias, nº 247, João Goulart, Vila Velha-ES. 09067 4.: JEAN VICENTE DE PAULA ASSIS, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua 40, nº 14, Jabaeté, Vila Velha/ES, Vila Velha-ES e FERNANDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de hipermercado, residente na Rua 40, nº 14, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09068 5.: VITOR LUCIO NETO, natural de TEIXEIRA DE FREITAS-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR DE ROUPARIA, residente na RUA EVALDO BRAGA Nº 124, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES e PRISCILA DAMARA BERTO, natural de Alto Rio Novo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), EMPRESÁRIA, residente na RUA EVALDO BRAGA Nº 124, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES. 09069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTAVIO LUIZ FIDELIS JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), veterinário, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Torre Roma, Apartamento 1701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CARINA PINAFFO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Torre Roma, Apartamento 1701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19251 2.: MÁRCIO DURVAL DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Tenente Santana, N°142, Soteco, Espírito Santo, Vila Velha-ES e DILMA DA ROCHA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Tenente Santana,n °142, Soteco, Vila Velha-ES. 19284 3.: DAVID CORREIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analistas de sistemas, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Torre C, Apartamento 601, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAYANE GRATTZ MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), internacionalista, residente na Rua Itacibá, S/n, Apartamento 1205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19285 4.: ANDERSON SOUSA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Francisco Guimarães, nº 54, Cobi de Cima, Vila Velha-ES e PÂMELLA KEYTTY KRETTLI DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Catarina, nº 86, casa, Centro, Vila Velha-ES. 19286 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO LOPES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Angelo Bortoline, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e LEILIANE APARECIDA ZANOLI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Angelo Bortoline, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00608 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 30 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABEL CORREIA MIGUEL, natural de Freguesia de Aldeia Nova, Concelho de Almeida, Por, com 72 anos de idade, divorciado(a), engenheiro aposentado, residente na Rua Porto Dinheiro, 5-A, 1º Andar 2530-661 Ribamar, Portugal, -ET e SCHEILA MARA DA SILVA MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24874 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA, natural de Recife-PE, com 41 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rodovia do Sol, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e CRISTIANI SANTOS EVANGELISTA DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 47 anos de idade, Viúva(o), artesã, residente na Rodovia do Sol, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONE LEITE BISPO, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Santos Dumont, nº 3, Bairro Campagnaro, Ibiraçu-ES e MONIKE NICOLE MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santos Dumont, nº 3, Bairro Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00933 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 30 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXMILIANO DE SOUZA ALVES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), taxista autônomo, residente na Rua Mario Cypreste, 49, Mario Cypreste, Vitória-ES e JANIA MENDES, natural de Domingos Martins-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), gerente de loja, residente na Rua Mário Cypreste, nº 49, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIHARLEY DA SILVA NOGUEIRA ALVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES e LETICIA FREITAS RICARDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 1795, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMARILZO BATISTA MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, Viúvo(a), gerente de amoxarifado, residente na Rua Rafael Vale dos Reis 1, Campo Acima, Itapemirim-ES e LUCIMARA DE ALMEIDA PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Rafael Vale dos Reis 1, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DIAS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), conferente de mercadoria, residente na TRV Bom Jesus, nº 0, UNA, Guarapari-ES e GÉSSICA ALMEIDA PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 570, Itararé, Vitória-ES. 25056 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÁVIO ELESBÃO MARIANO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua São Caetano, 06, Bairro Santa Luzia, Aracruz-ES e ROBERTA SANTANA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua São Caetano, 06, Santa Luzia, Aracruz-ES. 13325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de setembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GEAN CARLOS FERREIRA MENEGHETTE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em , estado civil solteiro, profissão comprador, residente e domiciliado área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de ATILIO CARLOS MENEGHETTE e MARLENE SOARES FERREIRA MENEGHETTE e NATÁLIA BARCELOS DO NASCIMENTO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em , estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Rua Projetada S/N, Tapera em Venda Nova do Imigrante-ES, filha de ADEMAR DO NASCIMENTO e MARIA IZABEL BARCELOS DE NASCIMENTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 30 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

