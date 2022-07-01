Proclamas - 01/07/2022

Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADRIEL DA SILVA FELIX ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua São Paulo dos Apóstolo, s/nº, ap 404, B07, Cariacica-ES e SARA CAROLINE SILVA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua São Paulo dos Apóstolo, s/nº, ap 404, B07, Cariacica-ES. 14518
2.: RAFAEL MOREIRA BASTOS, natural de Mutum-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Obed Emerich, nº 57, Cariacica-ES e BIANCA JACOBSON DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitora, residente na Avenida Obed Emerich, nº 57, Cariacica-ES. 14531
3.: MILTON DE BARROS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), jardineiro aposentado, residente na Travessa São Jorge, S/nº , Cariacica-ES e SEBASTIANA CONCEIÇÃO MARTINS, natural de Central De Minas-MG, com 69 anos de idade, solteiro(a), costureira aposentada, residente na Travessa São Jorge, S/n, Aparecida, Cariacica-ES. 14551
4.: RAPHAEL LEANDRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Profissional de educação fisica, residente na Rua Braz Rubim, nº 97, Vitória-ES e KAMILA SOUZA COELHO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Alvares Brasil, nº 02, Cariacica-ES. 14562
5.: LEONARDO ESPINOLA ÁVALOS, natural de Cuiabá-MT, com 39 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Divino Espírito Santo, s/nº , Cariacica-ES e MAILZA SOUZA COSTA, natural de Alcobaça-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Avenida Divino Espírito Santo, s/nº , Cariacica-ES. 14566
6.: ALEXANDRE BARCELOS WASZKEWEIR, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), empreiteiro, residente na Manoel Siqueira, 1217, Cariacica-ES e LECILDA MARIA, natural de Mantena-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua Lemos, 03, Cariacica-ES. 14589
7.: ADEIR DIONÍSIO DE AZEVEDO, natural de Pancas-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Amelia Schwab Sarmento, s/nº , Cariacica-ES e GISLEIDE COSTA REIS, natural de Barra-BA, com 53 anos de idade, viúvo(a), lavradora, residente na Rua Amelia Schwab Sarmento, s/nº , Cariacica-ES. 14616
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 30 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ BUENO DE REZENDE, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico aposentado, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCIMAR CORREIA RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25549
2.: VINICIUS SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Padre Bento Dias Pacheco, Solon Borges, Vitória-ES e RHAYANE PADILHA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Padre Bento Dias Pacheco, Solon Borges, Vitória-ES. 25550
3.: JOELTON DE SOUZA BRAGA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), instrumentador cirúrgico, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e BABZI LÍZIA DE LIMA LEÃO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25551
4.: RENATO BIANCARDI GOMES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e CRISTIANE CRUZ E SOUSA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25552
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GILMAR MENDES PEIXOTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na rua joão calmon nº 519, Linhares-ES e JULIANA CLAUDINO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na rua joão calmon nº 519, Linhares-ES. 12025
2.: ADENIL FARIAS LAURENT, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Paineiras, nº 665, Linhares-ES e THAIS DA PENHA CAMATTA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico ambiental, residente na Sitio São Pedro, s/n, Area Rural , Linhares-ES. 12026
3.: CARLOS ARMANDO ANDRADE CERQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 573, Linhares-ES e DÉBORA BRANDÃO CERQUEIRA, natural de Xambioá-TO, com 43 anos de idade, solteiro(a), coordenadora pedagógica, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 280, Linhares-ES. 12027
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 30 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESLEY JANUÁRIO AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Ajudante de pintor de produção, residente na Rua São Simão, nº 53, Vila Velha-ES e KÁTIA REGINA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Assistente administrativa, residente na Rua São Simão, nº 53, Vila Velha-ES. 06455
2.: DECÁCIO BRUNO DE OLIVEIRA MILAGRE, natural de Boa Esperança-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Lucilândia, nº 2087, Vila Velha-ES e GREISIELE RANAI RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lucilândia, nº 2087, Vila Velha-ES. 06456
3.: LUIZ CARLOS RAFAEL ANTUNES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Avenida Otávio Borin, nº 577, Vila Velha-ES e GRAZIELLI MOREIRA VIEIRA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Otávio Borin, nº 577, Vila Velha-ES. 06457
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de junho de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO RAMALHO DA VITÓRIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na 7E Lancaster Road, Londres-ET e FABIANA SALLES SANTESI, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua da Matriz, nº 36, Cariacica-ES. 28972
2.: KARLOS HENRIQUE SALINO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Vicente Celestino, nº 401, Cariacica-ES e DAIANE SENA COSTA, natural de Medina-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Vicente Celestino, nº 401, Cariacica-ES. 28973
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 30 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL FERNANDO FERREIRA DE SOUZA, natural de Belford Roxo-RJ, com 20 anos de idade, Solteiro(a), do lar, residente na Rua Vera Lúcia Corrêa de Souza Dutra, nº 46, Vitória-ES e MARIA EDUARDA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vera Lúcia Corrêa de Souza Dutra, nº 46, Vitória-ES. 17840
2.: DEIVID DEMÉTRIO CHRISTOFORETO COELHO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São Nicolau, nº 35, Vitória-ES e LORENA SILVA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua São Nicolau, nº 35, Vitória-ES. 17841
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: AILTON PEREIRA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Tia Velha, zona rural, Iúna-ES e MAURA RODRIGUES, natural de Palmital-PR, com 43 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Tia Velha, zona rural, Iúna-ES. 09080
2.: WALISSON VAZ CAETANO, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Socorro , Iúna-ES e THALIA RAIMUNDO DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, número 09, Iúna-ES. 09081
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 30 de junho de 2022
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESLEY DOS SANTOS CATROLI, natural de Mauá-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Aderalbas Ferreira dos Santos, nº 7 405, Cocal, Vila Velha-ES e MARIANA OLIVEIRA VALENTE, natural de Muriaé-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Aderalbas Ferreira dos Santos, nº 7, Apto 405, Cocal, Vila Velha-ES. 20110
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GELSON MARTINS, natural de Santa Catarina-SC, com 80 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Magnólia, 31, Serra-ES e TERESINHA DE JESUS MATIAS VANDERLEI, natural de Espirito Santo-ES, com 71 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Magnólia, 31, Serra-ES. 11898
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 30 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: TANAEL VERONEZ DOS SANTOS, natural de Queimados-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), marmoarista, residente na Rua Isidoro Mareto, n° 173, Centro, Conceição do Castelo-ES e JULIANA TEDESCO CORDEIRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Isidoro Mareto, n° 173, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00660
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 30 de junho de 2022
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDSON TINOCO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Francisco Rubim, nº 260, Vitória-ES e ALINE COSTA BAZONI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Beco do Sapema, nº 45, Vitória-ES. 25589
2.: GUSTAVO HENRICK MENDES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão assistente de registro, residente na Escadaria Benito Coutinho, nº 10, Vitória-ES e RAFAELLA PEREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Escadaria Benito Coutinho, nº 10, Vitória-ES. 25575 (Republicado por incorreição)
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: OZIEL NUNES DA SILVA, natural de Paulo Afonso-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Rio Pajaí, nº 17, Aracruz-ES e JAMILE SANTANA BORBA, natural de Salvador-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Rio Pajaí, nº 17, Aracruz-ES. 13601
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 30 de junho de 2022
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VANDO SOARES DIAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rui Barbosa, nº 51, Vila Velha-ES e TATIANA ELOIZA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Rui Barbosa, nº 51, Vila Velha-ES. 09482
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã