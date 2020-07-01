Proclamas

Proclamas - 01/07/20

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 01:00

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 01:00

Proclamas - 01/07/20

Proclamas

Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN DE LIMA NUNES, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Presidente Castelo Branco, S/n, Juparanã, Linhares-ES e JULIELE TAVARES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), díarista, residente na Rua Presidente Castelo Branco, S/n, Juparanã, Linhares-ES. 10208 2.: WILLES BORGHI, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Augusto Calmon, N° 1373, Centro, Linhares-ES e ANA PAULA FRANÇOZA, natural de Rio Bananal-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na CRG Doutor Jones, S/n, Japira, Linhares-ES. 10209 3.: TIAGO NEVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), desempregado, residente na Rua Goiás, nº 350, Aviso, Linhares-ES e FABIOLA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Goiás, nº 350, Aviso, Linhares-ES. 10210 4.: CELINO FERREIRA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), braçal, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 336, Planalto, Linhares-ES e CLARICE DE BRITO CAMPISTA, natural de Lagoa das Palmas, Neste Distrito-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 336, Planalto, Linhares-ES. 10211 5.: RICARDO NICCHIO CARNEIRO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), eletrecista, residente na Avenida José Armani, S/n, Linhares V, Linhares-ES e CARLIANE SIQUEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida José Armani, S/n, Linhares V, Linhares-ES. 10212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de junho de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉLIO DJALMA BADARÓ SANTANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Vitoria, nº 85, Mata da Serra, Serra-ES e PRISCILLA ROSETTI MARTINS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Milton Ramalho Simões, nº 11, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23715 2.: ROHAN DE CASTRO BAIÔCO BASTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 20, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISADORA BAIÔCCO BARTHOLOMEU, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), maquiadora, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 20, Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23800 3.: HENRIQUE MODESTO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 505, Jardim da Penha, Vitória-ES e THIELLEN TESSAROLO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), engenheira civil, residente na Rua Araruta, nº 6, Alecrim, Vila Velha-ES. 23805 4.: LUCAS DE SOUZA COSTA, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedor, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 305, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA LORENE PAVEZI, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 305, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23809 5.: PEDRO MOREIRA DO PRADO DE CARVALHO, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 755, Apto 102, Ed. Santa Barbara, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA OLIVEIRA ALVES, natural de Salvador-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 755, Apto 102, Ed. Santa Barbara, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS RAMOS BATISTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, Divorciado(a), militar reformado, residente na Rua Dezoito, nº 529, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JULIANA GOMES DE ARAUJO CUNHA, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), educadora social, residente na Rua Dezoito, nº 529, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12916 2.: VITOR FAGUNDES DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco da Amizade II, nº 9, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e GISELLY SILVA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Guadalajara, nº 591, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12918 3.: VINICIUS DA SILVA CORREA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Seis, nº 8, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e SUSIANE DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Seis, nº 8, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR COUTO RUBIM, natural de Cachoeiro de Itapapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Delio Silva Britto, nº 601, Boa Vista I, Vila Velha-ES e CAROLINA MAIA MARTINS SALES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Miguel Jantorno, nº 220, Aptº 101, Santa Cecília, Vitória-ES. 07609 2.: JOSÉ MITSUO ARIMURA, natural de Registro-SP, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antenor Braga, nº 76, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e EDINA NEVES, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Antenor Braga, nº 76, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIAN RIBEIRO GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 368, Vila Rubim, Vitória-ES e JULIANA SILVA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Operador de telemarketing ativo e receptivo, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 368, Vila Rubim, Vitória-ES. 23997 2.: CLAUDIMAR DOS SANTOS ALVES, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, nº 78, Santos Dumont, Vitória-ES e CREUZA ALVES DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, nº 78, Santos Dumont, Vitória-ES. 23999 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS BITTENCOURT BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Galaor Rios, Número 42, Bairro Centro, Iúna-ES e JÉSSICA SALVADOR MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Galaor Rios, Número 42, Bairro Centro, Iúna-ES. 08620 2.: MOISÉS PINHEIRO TEIXEIRA, natural de Mutum-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Ademar Viiera da Cunha, Número 1080, Bairro Vila Nova, Iúna-ES e MARCELA FRANCISCA MARTINS, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Avenida Ademar Viiera da Cunha, Número 1080, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de junho de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerias, residente na Rua Rui Barbosa, nº 74, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e IVONEIDE DE JESUS SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rui Barbosa, nº 74, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR GONÇALVES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), laminador de vidros, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 06, Alterosas, Carapina, Serra-ES e MÔNICA CRISTINA ROCHA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 06, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 30111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉLISON RAIMUNDO MARRANI, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua do Canal, nº 389, Aribiri, Vila Velha-ES e RANIELE FERREIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua do Canal, nº 389, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã ___________________ CARTÓRIO ACIOLI Faço saber que pretendem casar-se: 1.: Ele, DIONE CHAGAS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Personal treanning, residente e domiciliado à Rua Pedro Fávaro, S/n°, Acioli em João Neiva-ES, filho de ANTÔNIO GERALDO CHAGAS e de MARIA APARECIDA GUIDINI CHAGAS. Ela, SABRENA CANI FAVARATO, natural de João Neiva-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cirurgião dentista - endodontista, residente e domiciliada à Rua Pedro Fávaro, S/n°, Acioli em João Neiva-ES, filha de EDSON JORGE FAVARATO e de LINEIDA MARIA CANI FAVARATO.. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. João Neiva, Acioli, 30 de junho de 2020 Michelle de Almeida Vieira Penedo Prezotti Oficiala do Registro Civil

