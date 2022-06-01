Proclamas - 01/06/2022

_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS, natural de Itagimirim-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Cidade de Belém, nº 11, Aracruz-ES e VALDIRENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cidade de Belém, nº 11, Aracruz-ES. 13566 2.: RAMON OLIVEIRA BARBOSA, natural de Nanuque-MG, com 122 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Avenida Venâncio Flores, s/nº, Caixa 03, Aracruz-ES e POLYANNE ELIZABETTE RIBEIRO ROCHA, natural de Governador Valadares-MG, com 122 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Rosa Aguiar, 261, Casa, , Governador Valadares-MG. 13567 3.: WILSON REIS DOS PASSOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Ernesto Maioli, 424, Aracruz-ES e KARINA DOS SANTOS VALENTIM, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Ernesto Maioli, 424, Aracruz-ES. 13568 4.: RICARDO SPERANDIO CAVALHERI, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, nº 20, Aracruz-ES e EMANUELE DE LIMA SIRTOLI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Inácio Barbosa Pinto de Amorim, nº 315, Aracruz-ES. 13569 5.: JONATAN DE SOUZA VALERIO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua José Devens, N° 40, Aracruz-ES e SUSANA SELVATICI MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Devens, N° 40, Aracruz-ES. 13570 6.: MARQUES CRUZ SOARES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico instrumentista, residente na Rua Carlos Suella, nº 27, Aracruz-ES e FRANCIELE DOS SANTOS BORGES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Carlos Suella, nº 27, Aracruz-ES. 13571 7.: ELIVALDO ANGELO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, s/nº , Aracruz-ES e ELIANE JULIA DE BARROS, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Teóphilo Barcellos Rangel, 7 , Aracruz-ES. 13572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 31 de maio de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN SOARES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Tomé, nº 27, Cariacica-ES e FABIOLA SILVESTRE FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua da Assembléia, nº 26, Cariacica-ES. 28892 2.: EDSON GOMES DOS SANTOS, natural de Itamarajú-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua: Linhares, nº 69, Cariacica-ES e ELESSANDRA MARIA DA COSTA, natural de Mantena-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Linhares,69, Cariacica-ES. 28893 3.: VALDEMIR JOSÉ DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua dos Pinheiros, nº 10, Cariacica-ES e LEILA DA SILVA FERREIRA, natural de Cacoal-RO, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Pinheiros, nº 10, Cariacica-ES. 28894 4.: VINICIUS BLANK VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Dom Pedro II, nº 330, Cariacica-ES e RAYNARA CANUTO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Bloco 07, Ap 304, Cariacica-ES. 28895 5.: HUDSON MATHEUS DE SOUZA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Queda do Iguaçú, Snº, Lote 42, Quadra 19 , Cariacica-ES e CAROLAINE BRUNO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Queda do Iguaçú, Snº, Lote 42, Quadra 19 , Cariacica-ES. 28896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 31 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONAN DO NASCIMENTO VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Travessa Serra, nº 25, Vista da Serra, Serra-ES e LAYLA RAMOS CHAVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Serra, nº 25, Vista da Serra, Serra-ES. 11718 2.: EMERSON SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Baixo Guandu, nº 520, , Serra-ES e CLAUDINÉIA ANDRADE DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Baixo Guandu, 520, Serra-ES. 11763 3.: JEFERSON RODRIGO ELESBÃO SILVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de eletricista, residente na Rua Independência, nº 192, Caçaroca, Serra-ES e LARISSA MARTINS BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Independência, nº 192, Caçaroca, Serra-ES. 11828 4.: SUED DOURADO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Mucurici, nº 45, Serra-ES e DEBORA CRISTINA MARTINS VINHAL, natural de Porangatu-GO, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mucurici, nº 45, Serra-ES. 11830 5.: JOÃO CARLOS DAMACENA, natural de s Gabriel da Palha-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), ajudante pedreiro, residente na Travessa Itambacuri, nº 304, Serra-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE QUEIROZ, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Itambacuri, nº 304, Serra-ES. 11831 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VARGAS FRAGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro mecânico, residente na Rua Fernando de Mori, nº 131, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA CORRÊA MEIRELES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Fernando de Mori, nº 131, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05131 2.: ÁTILA RODRIGUES XAVIER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 175, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NICOLLY VENANCIO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 175, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05132 3.: DIVALDO VICHI FARIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), mototáxi, residente na Rua José Marques Gonçalves, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOYCE COSTA CACIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua José Marques Gonçalves, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05134 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DOS SANTOS DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Tiago, nº 28, Vitória-ES e CAMILLY MACHADO COELHO, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Wilson Toledo, nº 291, Vitória-ES. 17811 2.: HIAGO ARCANTO COUTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4616, Vitória-ES e GABRIELLE PEREIRA ALVES DE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4616, Vitória-ES. 17812 3.: MARCELO ALVES SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), atleta profissional, residente na Rua Dumontina, nº 288, Bloco 09, casa 07, Rio de Janeiro-RJ e SUZANA ANTONIA RODRIGUES ROSSÊTO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 507, Vitória-ES. 17813 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO LIRA WANZELER, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Osasco, nº 10, Viana-ES e LUIZA ROSA FONTES, natural de Pancas-ES, com 63 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Osasco, nº 19, Viana-ES. 07671 2.: MARCOS CANDIDO EMILIO, natural de Contagem-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Servante, s/nº, Viana-ES e ADRIANI QUEMELLE DE CASTRO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Servante, s/nº, Viana-ES. 07672 3.: ISMAEL MARTINS FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Belo Horizonte, nº 191, Viana-ES e ARIELY GOMES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Belo Horizonte, nº 191, Viana-ES. 07673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 31 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON FRANCISCO CLEMENTE, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Mecanico, residente na Rua Projetada s/n , Ibiraçu-ES e JHENIFFER DE OLIVEIRA RAMOS, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Projetada s/n , Ibiraçu-ES. 00981 2.: ELIAS ASSIS LOPES, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Pedro Palácios, zona rural , Ibiraçu-ES e JOSIANA NARDI DE JESUS, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Pedro Palácios, zona rural , Ibiraçu-ES. 00982 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 31 de maio de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI DA CONCEIÇÃO, natural de Serra-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 68, Vitória-ES e GENILDA MATOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Divorciada(o), agente de saúde, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 68, Vitória-ES. 25530 2.: LUCAS STARLING AMBRÓSIO, natural de Manhuaçu-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ubirajara, nº 702, Vila Velha-ES e LIVIA VAZ PEIXOTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ricardo Pimentel, nº 170, Vitória-ES. 25533 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Boa Vista, nº 521, Vila Velha-ES e ALINE DOS ANJOS MACIEL, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Avenida Boa Vista, nº 521, Vila Velha-ES. 09413 2.: ATAIDE BATISTA DUARTE, natural de Nilo Peçanha-BA, com 69 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na aenida radium, s/n, Vila Velha-ES e RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, natural de Ituberá-BA, com 61 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na avenida radium, s/n, Vila Velha-ES. 09418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DEL PIERO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Derli de Assis, s/n , Linhares-ES e SANDRA GOMES ALVES, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Derli de Assis, s/n , Linhares-ES. 11942 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 31 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONILDO SABINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Cecilia Conceição Delfino, n° 107, Itapemirim-ES e ANDREIA RANGEL DETTZ, natural de Iconha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Cecilia Conceição Delfino, n° 107, Itapemirim-ES. 01619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 31 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUIZ DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Tupinambás, nº 485, Apt. 202, Vitória-ES e BRENDA VICENTE HELMER, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Noel Rosa, nº 70, Colatina-ES. 25470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERITON RODRIGUES SILVA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Leoteniro Ribeiro de Almeida, número 29, bairro Quilombo, , Iúna-ES e DÉBORA KETHELEN VIEIRA DE SÃO PAULO, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, número 310, bairro nossa senhora da Penha, Iúna-ES. 09060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 31 de maio de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas