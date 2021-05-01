Proclamas - 01/05/2021
Proclamas - 01/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALISSON HERBST PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Bananal, nº 20, Bela Aurora, Cariacica-ES e RENATA APARECIDA ASSIS DA ROSA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Bananal, nº 20, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27678 2.: ANDRÉ LUIZ COSTA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Francisco Alves, nº 22, Campo Grande, Cariacica-ES e JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Francisco Alves, nº 22, Campo Grande, Cariacica-ES. 27693 3.: LUCIANO MOREIRA PIRES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Abílio Pontini, nº 108, Rosa da Penha, Cariacica-ES e JEANE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireiro, residente na Rua Abílio Pontini, nº 108, Rosa da Penha,, Cariacica-ES. 27743 4.: KLEBER MARTINS QUINTÃO DIAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de loja, residente na Rua São Paulo, nº 600, Oriente, Cariacica-ES e FRANCIELLEN SAMARA ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua São Paulo, nº 600, Oriente, Cariacica-ES. 27751 5.: RODOLPHO LADISLAU SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Genésio Loureiro, nº 28, Expedito, Cariacica-ES e DAIANE DOS SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Genésio Loureiro, nº 28, Expedito, Cariacica-ES. 27752 6.: SÉRGIO DE JESUS DA SILVA CUSTÓDIO, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Costa Brandão, nº 624, São Benedito, Cariacica-ES e VITIANE CRISTINA DE PAULA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Costa Brandão, nº 624, São Benedito, Cariacica-ES. 27753 7.: THIAGO PIRES BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Treze, nº 14, Santa Paula, Cariacica-ES e RHAIANY DA SILVA LEITE, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Treze, nº 14, Santa Paula, Cariacica-ES. 27754 8.: WASHINGTON VIANA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de moldagem, residente na Rua Conde Humberto, nº 128, Boa Sorte, Cariacica-ES e KEILA ROSA DE AGUIAR PAIVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria, residente na Rua Conde Humberto, nº 128, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27755 9.: IRECILDO JÚNIOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Francisco Martins de Paula, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES e LARISSA KARINA BATISTA, natural de Betim-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Francisco Martins de Paula, nº 08, Alto Lage, Cariacica-ES. 27756 10.: JÓRIO MORAIS DE LIRIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Crisólito, nº 11, Apt 201, São Geraldo, Cariacica-ES e CRISTIANE VIEIRA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Crisólito, nº 11, Apt 201, São Geraldo, Cariacica-ES. 27760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉLINGTON DE REZENDE CORDEIRO, natural de Custódia-PE, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Itaguaçú, nº 113, Ipiranga, Guarapari-ES e VALÉRIA BRITO GONÇALVES, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Itaguaçú, nº 113, Ipiranga, Guarapari-ES. 12255 2.: DANILO SERPA MARTINS, natural de Boa Esperança-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedor, residente na Rua São José, nº 04, Santo André, Cariacica-ES e MELINA BRAVIM DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedora, residente na Rua Jacinto de Almeida - Lado Par, nº 310, Olaria, Guarapari-ES. 12256 3.: NORBERTO MARCONSINE WASSOLER, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Inspetor penitenciário, residente na Rua Miami, nº 222, Praia do Morro, Guarapari-ES e RUBIANA GOLTARA MARCHESI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Av. Padre José De Anchieta, Nº1340 , Aeroporto, Guarapari-ES. 12257 4.: TIAGO BARBOSA VENANCIO ARAÚJO, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Tocantins, nº 25, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e MICHELLE COUTINHO BATESTIN, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Depiladora, residente na Rua Tocantins, nº 25, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12258 5.: JOSÉ JÚNIO BARRETO PEREIRA, natural de Ibicuí-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Brasil Colônia, nº 01, Santa Mônica, Guarapari-ES e MARIA D'AJUDA RIBEIRO DA ROCHA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Brasil Colônia, nº 01, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12259 6.: MARCONE MISAEL PIRES, natural de Lajinha-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Rua Muniz Freire, nº 23, Meaipe, Guarapari-ES e MICHELLE MORAIS GOMES, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Muniz Freire, nº 23, Meaipe, Guarapari-ES. 12260 7.: MICHAEL SANTOS DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Bigossi, nº 02, Itapebussu, Guarapari-ES e LIVIANE CASEMIRO SOBRINHO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Bigossi, nº 584, Itapebussu, Guarapari-ES. 12261 8.: MARCOS PEREIRA FORTUNATO, natural de Ituberá-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), caseiro, residente na Avenida Cidade Saúde, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e MAGNEILDA DE JESUS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cidade Saúde, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12262 9.: RAFAEL GALLO POMPEU, natural de Campinas-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), clicherista independente, residente na Rua Salma Yazeji Haddad, S/n, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e ALEXIA ANDRADE CALMON DIAZ, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Salma Yazeji Haddad, S/n, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 30 de abril de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR DOS SANTOS IEKEL, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua São João Batista, 214, Taquara I, Serra-ES e PALOMA DA SILVA, natural de Rio Branco-AC, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São João Batista, 214, Taquara I, Serra-ES. 31458 2.: BRUNO BRANDÃO EGGERT, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pintor de automovel, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Torre A, Ap. 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FRANCIELE NOVAIS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), supervisora de serviços, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Torre A, Ap. 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31463 3.: ELVIS DE JESUS SILVA, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Paulo Afonso, nº 540, Jardim Carapina, Serra-ES e CINTIA RAFFAELLA MENESES LIMA, natural de Aracaju-SE, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Paulo Afonso, nº 540, Jardim Carapina, Serra-ES. 31475 4.: STEVENSON ANTUNES GUIMARÃES, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua São João, nº 24, André Carloni, Serra-ES e MÁYRA ROBERTA DIAS ALVES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, nº 24, André Carloni, Serra-ES. 31476 5.: GUSTAVO MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Icaraí, nº 03, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LARISSA ESTHER CORRÊA ALVES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Icaraí, nº 03, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31477 6.: WESLEY ALMEIDA ROCHA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua 07 de Setembro, S/nº, Taquara II, Serra-ES e JAMILE BOLIS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), consultora de negócios, residente na Rua 07 de Setembro, S/nº, Taquara II, Serra-ES. 31478 7.: THARLES BISPO CAMILO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morarada de Laranjeiras, Serra-ES e ISABELA DE SOUZA GUIMARÃES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua dos Rouxinois, 52, Morarada de Laranjeiras, Serra-ES. 31479 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADIEL DOS SANTOS DE JESUS, natural de Presidente Trancredo Neves-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante auxiliar, residente na Estrada Pau Brasil,, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SARA PASSOS ALEXANDRE, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Pau Brasil,, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00652 2.: JUENILSON PASSOS ALEXANDRE, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Estrada Pau Brasil, Barra do Riacho, Aracruz-ES e SHÁRA PÊGO SEZINANDO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Estrada Pau Brasil,, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 30 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MORAIS BUSATTO GERHARDT, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAIS MUNIZ DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24452 2.: FÁBIO ALEXANDRE ARESTA DA SILVA, natural de Freguesia de São Jorge de Arroios, Concelho de Lis, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAÍS MARQUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativa, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERT WILLIAN RIBEIRO, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Operador de logistica, residente na Avenida Rio Branco, nº 512, Barramares, Vila Velha-ES e IVONE SAMPAIO DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Rio Branco, nº 512, Barramares, Vila Velha-ES. 08819 2.: BRENO DOS SANTOS RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Goiás, nº 216, João Goulart, Vila Velha-ES e JULLYA DE SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Goiás, nº 216, João Goulart, Vila Velha-ES. 08820 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO PACHECO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), polidor, residente na Avenida Antônio Alves, S/N, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JAMILE GONÇALVES LAMAS, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Antônio Alves, S/N, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON ROSA MARINHO, natural de Guaratinga-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de serviços gerais, residente na Rua das Orquideas, S/N, Bairro de Fatima,, João Neiva-ES e NILZETE JOSEFINA DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Orquideas, S/N, Bairro de Fatima, João Neiva-ES. 03088 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de abril de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGYNALDO MENEZES MENDEWALD, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua da Linha, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e GISLANE CHAGAS BASTOS BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Linha, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01512 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Elias Virgilio Pereira, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES e SIMONE SANTOS DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Elias Virgilio Pereira, S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00891 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 30 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEIDIO SANTOS MARTINS, natural de Mucuri-BA, com 45 anos de idade, Solteiro(a), missionário, residente na Rua Francisco Pereira de Lucena, nº 60, Tabuazeiro, Vitória-ES e ELENICE BRETAS DAS GRAÇAS, natural de Mutum-MG, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Pereira de Lucena, nº 60, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Gil Sales Faço saber que pretender casar-se: 1.: VIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Dário Meira-BA, com 40 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Plinio Dantas de Lima, N° 602, Bairro Cipreste, Montanha-ES e ZELIA FERRAZ DA SILVA, natural de Caravelas-BA, com 45 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Plinio Dantas de Lima, N° 602, Bairro Cipreste, Montanha-ES. 00991 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Montanha-ES, 30 de abril de 2021 INGRID GIL SALES BARRETO Oficiala Titular _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO HENRIQUE NUNES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Espírito Santo, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ARIELLY CANDIDO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultorio, residente na Avenida Espírito Santo, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07274 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 30 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALIVINO EUZEBIO DE SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 76 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Espírito Santo, nº 396, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ANGELA FERREIRA DAS NEVES, natural de Anchieta-ES, com 74 anos de idade, Divorciada(o), aposentada, residente na Rua Cuiabá, nº S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de abril de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã