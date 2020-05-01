Arquivos & Anexos
Proclamas - 01/05/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO REIS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 743, Pontal de Camburi, Vitória-ES e WANESSA DA COSTA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), Técnica em radiologia, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 743, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 23734 2.: MARCO AURELIO EPICHIN, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 320, Mata da Praia, Vitória-ES e KELLY SCHAEFER DAVID, natural de Salvador-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), engenheira, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 320, Mata da Praia, Vitória-ES. 23735 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: IUNGLES FERREIRA SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Novo Horizonte, 300, Maxinda, Guarapari-ES e LETICIA FERREIRA CAMARGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Novo Horizonte, 300, Maxinda, Guarapari-ES. 11750 2.: JEAN CHAGAS DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Village do Sol, Guarapari-ES e JOSIMARA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), costureira em geral, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Village do Sol, Guarapari-ES. 11751 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 30 de abril de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ANDRÉ FRAGA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Aptº 1005 B, Jardim Camburi, Vitória-ES e NAIARA HENRIQUE BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Aptº 1005 B, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23952 2.: JAMES KEVIN BYRNES, natural de Baile Átha Cliath, Dublin, Irlanda-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na 171 Reed Road, Londres, Reino Unido-ET e NILZA SOUZA SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 532, Apto. 502, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 30 de abril de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO MATIAS SALES, natural de Pau Brasil-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Pedro Novaes, nº 677, Balneário Ponta da Fruta, Porto Seguro-BA e LUCIVÂNIA PEREIRA DE JESUS, natural de Feira Nova-PE, com 36 anos de idade, Divorciada(o), saladeira, residente na Rua Pedro Novaes, nº 677, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEFERSON FAVARO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), micro-empreendedor, residente na Rua Angelina Spinasse,, São Cristovão, Ibiraçu-ES e AMANDA PATROCINIO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Angelina Spinasse,65, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 30 de abril de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: AZIEL DE SOUZA CHIMITBERGER, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Mundo Novo, nº 123, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JESSIKA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Mundo Novo, nº 123, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728440 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de abril de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MILEIT RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1730, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Florêncio Francisco da Costa, nº 250, Aptº 301, São Cristovão, Vitória-ES. 07546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO COSTA DE FRANÇA, natural de Ipiaú-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 897, Vista da Serra I, Serra-ES e PATRÍCIA MOURA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 897, Vista da Serra I, Serra-ES. 10062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO FABRÍCIO RUY BALESTRERO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av Presidente Getulio Vargas, S/n, Centro, João Neiva-ES e CIBELE LADISLAU GARCIA, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Pierina Pessoti, 435, Carrareto, João Neiva-ES. 03029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de abril de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO CAMPO GRANDE REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1.- 26813: KLEITON OTAVIO ASCACIBA,nacionalidade brasileira, profissão funcionário publico estadual com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Copacabana, nº 06, Morada de Santa Fé Cariacica-ES e JANAINA DE CARVALHO AQUINO nacionalidade brasileira, profissão profissional de educação fisica, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Betim- -MG, residente na Rua Copacabana, nº 06, Morada de Santa Fé, Cariacica -ES. 2.- 26817: JOÃO VICTOR CRUZ DE ALMEIDA,nacionalidade brasileira, profissão comerciante com vinte e um (21) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Castelo, Nº 05, Bandeirantes Cariacica-ES e JENIFFER FABIANO DIÓGENES nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Castelo, Nº 05, Bandeirantes, Cariacica -ES. 3.- 26816: JOSUÉ DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de expedição com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Ormy Baptista Moreira, nº 28, Santa Bárbara Cariacica-ES e ELIETE CARDOSO DE SENA nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Ormy Baptista Moreira, nº 28, Santa Bárbara, Cariacica -ES. 4.- 26797: WALLASY CORREIA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão técnico mecânico com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Floresta Azul -BA, residente na Rua Treze de Maio, nº 04, Alto Lage Cariacica-ES e JÉSSICA RAMOS DE SOUZA nacionalidade brasileira, profissão manicure, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Teixeira de Freitas- -BA, residente na Rua Treze de Maio, nº 04, Alto Lage, Cariacica -ES. 5.- 26818: JHONATHAS ANDRADE DO NASCIMENTO,nacionalidade brasileira, profissão professor com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Pio XII, nº 18, Alto Boa Vista Cariacica-ES e EMILLY CRISTINE CARVALHO PEREIRA nacionalidade brasileira, profissão universitária, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira , natural de Campinas- -SP, residente na Rua Pio XII, nº 18, Alto Boa Vista, Cariacica -ES. 6.- 26814: GUILHERME CÔGO PINTO,nacionalidade brasileira, profissão analista de logistica com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, s/nº , São Francisco Cariacica-ES e VITORIA XIMENES PONTE nacionalidade brasileiro(a), profissão assistente administrativo, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira , natural de Rio de Janeiro- -RJ, residente na Rua Padre Leandro Del Omo, s/nº , São Francisco, Cariacica -ES. 7.- 26809: DANIEL DE BRITO BARROS,nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de manutenção com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Rio de Janeiro -RJ, residente na Rua dos Peregrinos, nº 563, Vila Palestina Cariacica-ES e JULIANA DA SILVA MOTTA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua São João Mota, nº 69, São Francisco, Cariacica -ES. 8.- 26810: ELSON DOS SANTOS BEZERRA,nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Itiúba -BA, residente na Rua José Vieira de Moraes, nº 26, Oriente Cariacica-ES e VANESSA DO ROSARIO FIRMINO nacionalidade brasileira, profissão cuidadora, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua José Vieira de Moraes, nº 26, Oriente, Cariacica -ES. 9.- 26815: ZENOMAR DA SILVA,nacionalidade brasileira, profissão chefe de manutenção com quarenta e seis (46) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Afonso Claúdio -ES, residente na Rua João Rodrigues Braga, nº 70, Itanguá Cariacica-ES e BALQUIRIA DE SOUZA nacionalidade brasileira, profissão doméstica, com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua João Rodrigues Braga, nº 70, Itanguá, Cariacica -ES. 10.- 26819: WILLIAM CURBANI,nacionalidade brasileira, profissão autônomo com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 90, Vila Capixaba Cariacica-ES e IASMIN LYRA DE OLIVEIRA nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 90, Vila Capixaba, Cariacica -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica ES, 30 de abril de 2020. Fabiana Aurich Oficiala