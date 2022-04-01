Proclamas - 01/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIEL DE ALMEIDA HUPP, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Borba Gato, nº 336, Interlagos, Linhares-ES e ELÂINE WUTIKOSKI AUGUSTINHO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Borba Gato, nº 336, Interlagos, Linhares-ES. 11782 2.: JULIANO AURELIO REIS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1752, Interlagos, Linhares-ES e JADIANI BIMBATO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1752, Interlagos, Linhares-ES. 11783 3.: ROGÉRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Manoel Pimentel, nº 493, Interlagos, Linhares-ES e GENOEFA ROSA PEROVANO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Rua Manoel Pimentel, nº 493, Interlagos, Linhares-ES. 11784 4.: VAGNER JARDIM DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), getente de fazenda, residente na Rua Santa Catarina, nº 229, Linhares-ES e VALDENISE PIRES MACEDO, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Santa Catarina, nº 229, Linhares-ES. 11785 5.: REGINALDO TIAGO DOS SANTOS, natural de Chã de Alegria-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Carlos Gomes, s/n, Linhares-ES e SIMONE BORGES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Gomes, s/n, Linhares-ES. 11786 6.: JHONATAN VIEIRA PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Arlindo Francisco Santos, nº 51, Linhares-ES e ELOIZA DA SILVA BABISK, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Arlindo Francisco Santos, nº 51, Linhares-ES. 11787 7.: FERNANDO LUIZ RIGONI, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, 404, Linhares-ES e RAYANE ROSA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Nicola Biancardi, 111, Linhares-ES. 11788 8.: IAGO PANETTO TINELLI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amaranto, nº 110, Linhares-ES e PÂMELA SALGADO SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Castro Alves nº 2190, Linhares-ES. 11789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 31 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MECEZABIEL JORDÃO DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº 23, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ELISANGELA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 148, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729695 2.: LEANDRO GAMA HERMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos, nº 12, Boa Vista I, Vila Velha-ES e LUCIA BERNARDO DE ANDRADE, natural de Viana-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua Marta Serrano Vereza, nº 27, Ibes, Vila Velha-ES. 232729696 3.: THIAGO BINOW DA HORA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), servidor publico estadual, residente na Avenida Transversal, S/nº, Apto 907, Ataíde, Vila Velha-ES e KAREN ALEXANDRA PINHEIRO MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida Transversal, S/nº, Apto 907, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729697 4.: DARCI FERREIRA DE SOUZA, natural de Bento Gonçalves-RS, com 56 anos de idade, divorciado(a), radialista, residente na Rua G, Quadra 0, Lote 14, Kit 14, Setor Village, Formosa-GO e ROSANA THOMAZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 53 anos de idade, viúvo(a), funcionaria publica, residente na Rua Rosa, nº 420, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729698 5.: DAVI DE CARVALHO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Gardênia, nº 212, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e LETÍCIA RIOS MANHÃES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Santa Leopoldina, Sn, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729699 6.: KEVIN OLIVEIRA CARVALHO DE SOUZA, natural de Betim-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jardim Pio X, nº 355, Aribiri, Vila Velha-ES e KÉZIA DOMINIQUE ANACLETO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Jardim Pio X, nº 355, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729700 7.: MÁRCIO XAVIER DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 56 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Doze, nº 10, Ataíde, Vila Velha-ES e LILIANE DA SILVA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Doze, nº 10, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729701 8.: MYCHELL PINHEIRO PAGOTO, natural de Belem-PA, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico em geomatica, residente na Rua São Mateus , nº 138, Santa Inês, Vila Velha-ES e MADELON DE SOUZA CALENTE, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua São Mateus, nº 138, Santa Ines, Vila Velha-ES. 232729702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DOS SANTOS TOSTA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico de automóvel, residente na Rua São João, nº 428, Novo Horizonte, Cariacica-ES e JANAÍNA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, nº 428, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28721 2.: ALCIOLE PEREIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua I, nº 152, Jardim de Alah, Cariacica-ES e FABIANA CARVALHO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmacia, residente na Rua I, nº 152, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 28722 3.: ELEACIR NUNES ROSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, viúvo(a), borracheiro, residente na Rua Santana, nº 8, Vila Independência, Cariacica-ES e JOSIANE DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santana, nº 8, Vila Independência, Cariacica-ES. 28723 4.: THIAGO FERREIRA HOFFMAM, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), analista de automação, residente na Rua Narcizo Pavani, nº 260, São Francisco, Cariacica-ES e MILENA ALVES DA COSTA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Narcizo Pavani, nº 260, São Francisco, Cariacica-ES. 28724 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 31 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Humaitá, nº 4, Itaquarí, Cariacica-ES e SAMARA DOS SANTOS BRAGA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Leopoldina, 2200, Apartamento 402, 6ª Etapa, Edificio Opala, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19859 2.: EDILSON MARTINS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Gonçalves Dias, 205, Boa Vista, Vila Velha-ES e MARIA EULA SANTOS SOUZA, natural de Uruçuca-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Gonçalves Dias, 205, Boa Vista, Vila Velha-ES. 19860 3.: JOÃO VICTOR MEIRELES DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Tocantins. nº 130, Soteco, Vila Velha-ES e RAYSSA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Tocantins, nº 130, Soteco, Vila Velha-ES. 19861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERMES CANCELIERE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Buriti, 200, Serra Dourada I, Serra-ES e PRISCILA CORREA GAMA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), marceneira, residente na Rua Buriti, 200, Serra Dourada I, Serra-ES. 11637 2.: MAYCON MANDATO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), instalador de sistema segurança eletrônica, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 35, Centro, Serra-ES e THAYARA DE AZEVEDO SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultora de venda, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 35, centro, Serra-ES. 11643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ PESSOTTI NETO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), supervisor de segurança, residente na Rua Attílio Sperandio, nº 23 Joana D'arc, Vitória-ES e JANEMARLEN CERUTI, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Attílio Sperandio, nº 23 Joana D'arc, Vitória-ES. 25410 2.: JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 731, Praia do Canto, Vitória-ES e GABRIELA SOUZA MORIONDO ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bailarina, residente na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº 18, Ilha do Boi, Vitória-ES. 25412 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÓNIO AMARO DE FIGUEIREDO LOPES, natural de Freguesia de Alijó-ET, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico em reparações de betão, residente na Rua talackertrasse, 60, 8152, Glattbrugg, -ES e LUANA GONÇALVES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 221, Vitória-ES. 25319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS MACHADO VIEIRA (GEMEO), natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Hortência, Cariacica-ES e GABRIELA GUIMARÃES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Monte das Oliveiras, Vitória-ES. 17750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON SIMÕES LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Daniela Perez, nº , João Goulart, Vila Velha-ES e THIARE BENEVIDES CASTRO, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Daniela Perez, nº 389, João Goulart, Vila Velha-ES. 09328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ALCIONE DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascido em 01 de março de 1981, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente na Área Rural, s/n, Araçatiba em Viana-ES & SIMONE RAMOS DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, natural de Barra de São Francisco-ES, nascida em 16 de janeiro de 1987, estado civil divorciada, profissão doméstica, residente na Área Rural, s/n, Araçatiba em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 31 de março de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DIEGO LORENZON BELLON, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 02 de outubro de 1990, estado civil solteiro, profissão administrador, residente e domiciliado Rod. ES. 165, KM 25, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Donizete Vicente Bellon e Maria da Gloria Lorenzon Bellon e RITHIELI ZANDONADI REIS, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 30 de abril de 1992, estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada Rod. ES 165, KM 25, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ademir Cristo dos Reis e Marilucia Zandonadi Reis. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 31 de marco de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil