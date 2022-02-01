Proclamas - 01/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIVERLAN DOS SANTOS RAMOS, natural de Itaguaçu-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Esmeralda, nº 252, São Geraldo, Cariacica-ES e PAOLA DELAI, natural de Itarana-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Esmeralda, nº 252, São Geraldo, Cariacica-ES. 27609 2.: JOÃO LUIZ GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João, nº 428, Novo Horizonte, Cariacica-ES e SAIONARA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João, nº 428, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28567 3.: GUSTAVO LEÃO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Basilio da Gama, nº 73, Jardim Botanico, Cariacica-ES e DENISE SANTOS MARCILIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Basilio da Gama, nº 73, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 28568 4.: LUIZ FELIPE CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José Vieira, nº 32, Alto Lage, Cariacica-ES e VITÓRIA CAROLINA CUNHA DIAS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua José Vieira, nº 32, Alto Lage, Cariacica-ES. 28569 5.: ISRAEL DE SOUSA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Hugo Viola, nº 258, São Geraldo, Cariacica-ES e BÁRBARA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estágiaria, residente na Rua Hugo Viola, nº 258, São Geraldo, Cariacica-ES. 28570 6.: FRANCISNEY PERUGGIA ROVETA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dos Funcionários, nº 222, Operário, Cariacica-ES e ADRIANA DA SILVA AZEVEDO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dos Funcionários, nº 222, Operário, Cariacica-ES. 28571 7.: RODRIGO MATTOS RIEVERS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua São Paulo, nº 181, São Francisco, Cariacica-ES e KARLA LIMA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Paulo, nº 181, São Francisco, Cariacica-ES. 28572 8.: ANDERSON SANTOS PAIXÃO, natural de Texiera de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de carga e descarga, residente na Rua São Domingos, nº 09, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e LUCIENE DA SILVA MATOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Domingos, nº 09, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28574 9.: WERLLESOM RICARDO DA SILVA BLUNK, natural de Iuna-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Santa Rita, S/nº, Mucuri, Cariacica-ES e JULIANA DE FÁTIMA PIRES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Santa Rita, S/nº, Mucuri, Cariacica-ES. 28575 10.: ERNÂNI CORRÊA FRAZÃO NETO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Vicente Santório Fantini, nº 80, Campo Grande, Cariacica-ES e JHESANA LOAMY DUTRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vicente Santório Fantini, nº 80, Campo Grande, Cariacica-ES. 28576 11.: DANILLO ARAUJO DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Pardal, nº 148, São Conrado, Cariacica-ES e HELOISE RODRIGUES DINIZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Marinho, nº 155, Vista Mar, Cariacica-ES. 28578 12.: JOSUE MARTINS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, profissão estofador, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Belford Roxo -RJ, residente na Rua Pinheiro, nº 20, Campo Belo Cariacica-ES e SANDRA VIEIRA MOREIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão vendedora, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Ibicui- -BA, residente na Rua Pinheiro, 90, Campo Belo, Cariacica -ES.28488 (Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 31 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO LEONARDO DA SILVA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), leiturista, residente na Rua Mandacaru, nº 211, Aribiri, Vila Velha-ES e LAYSA OLIVEIRA DE ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Mandacaru, nº 211, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729579 2.: LEANDRO MOREIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vila Izabel, nº 25, Santa Clara, Vila Velha-ES e IRIS VITÓRIA XAVIER DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Simão, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729580 3.: GEILDNEY SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico em telecomunicação, residente na Rua Vinte, nº 181, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e STHEFANNE VELLOSO FELBERG, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vinte, nº 181, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729581 4.: ARTHUR FALQUETO MISTURA, natural de Castelo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professor de educação física, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 03, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e LARYSSA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 03, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729582 5.: LUIZ ANTONIO SCOLA GUIMARÃES, natural de Uruguaiana-RS, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar ambulatorial, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1791, Novo México, Vila Velha-ES e BÁRBARA CARDOSO DA SILVA, natural de Uruguaiana-RS, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1791, Novo México, Vila Velha-ES. 232729583 6.: ALEXANDRE COSTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Copenhague, nº 61, Araçás, Vila Velha-ES e LAYANNA SARTI MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Copenhague, nº 61, Araçás, Vila Velha-ES. 232729584 7.: PRA-ÝS GABRIEL DUARTE, natural de Dourados-MS, com 30 anos de idade, solteiro(a), construtor civil, residente na Rua Nelson Barbosa, S/nº, Bloco 10, Apto 404, Andorinhas III, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e VÍVIAN CRISTIANE FERREIRA DE MELLO (GÊMEA), natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), telefonista, residente na Rua Nelson Barbosa, S/nº, Bloco 10, Apto 404, Andorinhas III, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729585 8.: LEANDRO CHARLES DIAS DE OLIVEIRA TORQUATO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Todos os Santos, nº 1365, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e GISELE RESENDE DE OLIVEIRA, natural de Contagem-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Ceará, nº 500, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS EDUARDO DE ARRUDA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Horizonte, nº 18, Cocal, Vila Velha-ES e BRUNA TÁPIAS DALMAZIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Bertino Borges, 94, Antonio Honorio, Vitória-ES. 19658 2.: ALCICLEI DUTRA, natural de São João de Meriti-RJ, com 48 anos de idade, viúvo(a), militar, residente na Rua Epitacio Pessoa, nº 241, Jaburuna, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA COELHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 1151, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19659 3.: EDUARDO COSTA CAMPINHOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua São Paulo, 2401, Ed. Romanza, Aptº 702, Itapuã, Vila Velha-ES e NATHÁLIA DE FREITAS CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua São Paulo, nº 2401, Itapoã, Vila Velha-ES. 19660 4.: RAMIRO LOPES CAMPAGNARO, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar geral de conservação, residente na Rua Caetés, nº 55, Glória, Vila Velha-ES e VIVIAN TEIXEIRA SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal,nº 480, Itapuã, Vila Velha-ES. 19661 5.: RODRIGO HERNANDEZ NUNES, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, nº 1740, Apartamento 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARCELA VISA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia do Sol, nº 1740, Apartamento 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19662 6.: CLEBER LUIZ BRAGANÇA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica e operação, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 20, Dom João Batista, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, natural de São Sebastião da Lagoa de Roça-PB, com 56 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 20, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 19663 7.: LUIS MIGUEL ALFARO FALCÓN, de nacionalidade peruana, natural de Lima-Peru, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão pintor residente em Rua do Abizeiro, nº 7, Ilha dos Ayres em Vila Velha-ES, e JESSYCA CRISTINA BARROS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, natural de Serra-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão professora residente em Rua do Abizeiro, nº 7, Ilha dos Ayres em Vila Velha-ES Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 31 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOILSON AVELINO DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua Milton de Castro Mattos, nº 45, Jabour, Vitória-ES e NÁGILA DOS SANTOS MARTINS, natural de Ipiaú-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Milton de Castro Mattos, nº 45, Jabour, Vitória-ES. 25171 2.: WELLISSON GOMES NESTOR, natural de Teófilo Otoni-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 09, Jabour, Vitória-ES e JOVANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Mantena-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 09, Jabour, Vitória-ES. 25175 3.: LUCIO RAFAEL DOS REIS LAUFF, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, República, Vitória-ES e MARIANA NETTO CÓ, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Luiz Fernando Reis, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25176 4.: GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora público, residente na Rua Walcir Tápias Oliveira, Antônio Honório, Vitória-ES e INDIANARA MARIA DE JESUS SANTANA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Walcir Tápias Oliveira, Antônio Honório, Vitória-ES. 25177 5.: EDUARDO TOMASI MARGOTO, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e SUELEM BERTOLLO MARQUES, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DARLAN MEIRELES JANDRE NEGRINE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Assistente de manutenção de veículos, residente na Rua Rubem Braga, nº 57, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAPHAELA DA SILVA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativa, residente na Rua Genaro Ribeiro, nº 56, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04950 2.: RENAN ARIDI BASSUL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Waterloo Terrace, Wellington Road, 4, Apartament 3, Cork-ET e CAROLYNNE PAZINI SCHAYDEGGER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Doutor José Paes Barreto, nº 18, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04979 3.: ALEXANDRE GOMES, natural de Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidor publico estadual, residente na Rua Capitão Sabino, nº 36, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYANE OLIOSI DA HORA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Capitão Sabino, nº 36, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04980 4.: RENAN JURIATTO MARQUES BRONZE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Geólogo, residente na Rua Guaçuí, nº 18, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PÂMELA PITTELKOW SILVA, natural de Baixo Guandú-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Guaçuí, nº 18, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO MOURA MARINATO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Vanderli Conti, Qd 15, Nº 10, Boa Vista, Linhares-ES e KATIELE FERREIRA NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Avenida Vanderli Conti, Qd 15, Nº 10, Boa Vista, Linhares-ES. 11636 2.: BRUNO CONSTANCIO PANSINI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº1447 , Centro, Linhares-ES e ISABELLA MOROZINI, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº1447 , Centro, Linhares-ES. 11637 3.: BERTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 2365, Interlagos, Linhares-ES e ANDRESSA GONÇALVES FAZOLO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 2365, Interlagos, Linhares-ES. 11638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 31 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CESAR DE JESUS DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria João Rosa Neto, nº 83, Gurigica, Vitória-ES e YESICA SOLEDAD POTENTE, natural de Mar Del Plata, Distrito De Pueyrredón, Buenos Aire, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Deputado Clério Vieira Falcão, nº 231, Andorinhas, Vitória-ES. 25296 2.: RAHYSNER LUCAS WILL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 438, Joana D'arc, Vitória-ES e RAILANE RICARDO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 438, Joana D'arc, Vitória-ES. 25300 3.: RENATO LOCATELLI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Salvador Soares Pacheco, nº 14, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELA PEREIRA SIMON, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Salvador Soares Pacheco, nº 14, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25301 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON CARLOS RODRIGUES BARBOSA, natural de Açucena-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Petropolis, 47, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e FLÁVIA DA SILVA SOUZA, natural de Itabela-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Petropolis, 47, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11500 2.: ALEX GUAITOLINI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Rua Santos Pinto, 35, Centro, Serra-ES e ANDRÉIA PINTO DE ALVARENGA, natural de Vitoria-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Floriano Peixoto, 600, Centro, Serra-ES. 11510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 31 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZIO BARCELOS SANTANA JÚNIOR, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Primavera, nº 08, Campo Verde, Cariacica-ES e SARA KETLLEN DA CONCEIÇÃO BRANDÃO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Primavera, nº 08, Campo Verde, Cariacica-ES. 14294 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 31 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON LEONARDO JESUS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6869. Resistência, Vitória-ES e MILENA DE SOUZA WAICHERT, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritorio, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6869. Resistência, Vitória-ES. 17696 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 31 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENNO PORTES CALIARI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Cinco, S/n°, Canaã, Viana-ES e KEZIA ZEKEL DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cinco, S/n°, Canaã, Viana-ES. 07544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 31 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala