Publicidade Legal

Proclamas - 30/06/2022

Quinta-feira

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

30-06-22 - PROCLAMAS.pdf

Proclamas

___________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALECSANDRO MONTEIRO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Lafayete Amancio Nespoli, s/n , Linhares-ES e MARINETE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), pescadora, residente na Rua Lafayete Amancio Nespoli, s/n , Linhares-ES. 12020 2.: VALDEMIR MARINQUE, natural de São Domingos do Norte-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Vinhático, nº 624, Linhares-ES e NIZA NASCIMENTO, natural de Jaguaré-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), revendedora, residente na Rua Vinhático, nº 624, Linhares-ES. 12021 3.: BERNARDO COSTA FERREIRA, natural de Recife-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Genésio Durão, s/n, Apt 805, Linhares-ES e JÉSSICA NELY SERAFIM, natural de Cuiabá-MT, com 30 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Genésio Durão, s/n, Apt 805, Linhares-ES. 12022 4.: GUSTAVO CARDOSO BALDAN, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), eng de TI, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim    nº 1725, Linhares-ES e DANIELA VERGNA MASSARIA, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), aux dep. Fiscal, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim    nº 1725, Linhares-ES. 12023 5.: ALCIMAR COMINOTTI, natural de Pinheiros-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Idair Bortolotti, nº 147, Linhares-ES e JOILZA BORGES DE SOUZA MARÇAL, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), pensionista, residente na Rua Idair Bortolotti, nº 147, Linhares-ES. 12024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 29 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO EDUARDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), instalador de telecomunicações, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 37, Vitória-ES e DANIELE SANTOS DE PINHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), operadora de produção, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 37, Vitória-ES. 25583 2.: SERGIO DE SÁ FREITAS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes , nº , Vitória-ES e BIANCA DE ALMEIDA MARGON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta de edificações, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes , nº 581, Vitória-ES. 25585 3.: YURI DUARTE FIALHO, natural de São João de Meriti-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), Jogador de futebol, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 829/401-bl-C, Vitória-ES e ANA LUIZA FARIAS GUEDES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 829/401-bl-C, Vitória-ES. 25586 4.: BRUNO BAPTISTA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), corretor, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, 184, Vitória-ES e TAIS CARVALHO VIANNA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 184, Vitória-ES. 25587 5.: JOÃO LUIZ GUERINI ARPINI FILHO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Vila Velha-ES e CAROLINA ALMEIDA SENNE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 90, Vitória-ES. 25588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO TELLES MARINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavador de veículo, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 18, Vitória-ES e ADRIANA DRINITI GAIA SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 18, Vitória-ES. 25542 2.: VINICIUS WITTIG VIANNA, natural de Capivari-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAQUEL BRITO PIGNATON, natural de Montanha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25545 3.: LUI LIMA MACHADO, natural de Belém-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Pedro Depiante, Morada de Camburi, Vitória-ES e MARIANA MENDES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Pedro Depiante, Morada de Camburi, Vitória-ES. 25546 4.: IGOR BARBOSA RODRIGUES, natural de Itanhomi-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e CARLA NASSUR OZÓRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Eugênio Netto, Praia do Canto, Vitória-ES. 25547 5.: CHRISTIAN FREIRE DE ALPOIM, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELA BARBOSA MOLINA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Humberto Balbi, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25548 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILSON GOMES JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Travessa Walfredo Ferreira Paiva, nº 44, Cariacica-ES e GISELLY FERREIRA MAZIOLI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Travessa Walfredo Ferreira Paiva, nº 44, Cariacica-ES. 28968 2.: HELIO SICUTE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Constantinopla, nº 1, Cariacica-ES e ELIZIANE MARIA DOS SANTOS, natural de Itarana-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Constantinopla, nº 1, Cariacica-ES. 28969 3.: LUCAS ANTONIO DA PENHA MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Araras, nº 600, Cariacica-ES e LETÍCIA SANTOS MIRANDA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Araras, nº 600, Cariacica-ES. 28970 4.: RENAN RUFINO PIO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 140, Cariacica-ES e MICAELE PEREIRA DE SOUZA, natural de Nova Viçosa-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 140, Cariacica-ES. 28971 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 29 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÉRISSON PASSOS CALDEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), vendedor autônomo, residente na Avenida Santo Antônio, nº 15, Vitória-ES e DÉBORA DA SILVA SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 261, Vitória-ES. 17838 2.: JULIANO ALMEIDA CRUZ, natural de Itapebi-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 37, Vitória-ES e FRANCIELE BORGES DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregada de restaurante, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 37, Vitória-ES. 17839 3.: DOUGLAS NORBIN SANTA ROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aires Vieira do Nascimento, Vitória-ES e AMANDA ALMEIDA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitora de transporte escolar, residente na Rua Dinamarca, Cariacica-ES. 17842 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 29 de junho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACIEL DA SILVA BISPO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na avenida itapemirim Nº255, Vila Velha-ES e GLEIS CAROLINA ALVES, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na avenida itapemirim Nº255, Vila Velha-ES. 09477 2.: RONALDO DA CONCEIÇÃO MACEDO, natural de Feira de Santana-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), CONSTRUÇÃO CIVIL, residente na Rua José do Patrocínio, nº 1376, Vila Velha-ES e LUICIANNY BARBOZA DOS SANTOS DA CUNHA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 38 anos de idade, Divorciada(o), AUXILIAR DE VETERINÁRIA, residente na Rua José do Patrocínio, nº 1376, Vila Velha-ES. 09479 3.: JIMMY DOUGLAS BARROS NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na BR-101, km 315, Vila Velha-ES e LEIDIANA FERREIRA TEIXEIRA DE NOVAIS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na BR-101, km 315, Vila Velha-ES. 09480 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, natural de Una-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), construção civil, residente na Rua José Rezende Filho, nº 14, Soteco, Vila Velha-ES e ILMA NUNES, natural de Serra-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idoso, residente na Rua José Rezende Filho, nº 14, Soteco, Vila Velha-ES. 20108 2.: DAIVES DOS REIS MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Presidente Lima, nº 242, Ed. Nilo Calmon, Aptº 405, Centro, Vila Velha-ES e ELIZABETH PIFFER DANIEL, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Presidente Lima, nº 242, Ed. Nilo Calmon, Aptº 405, Centro, Vila Velha-ES. 20109 3.: BRUNO DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro(a), natural de Teixeira de Freitas-BA, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão preparador de pescas residente à Rua Alan Kardec, nº 8, Ap 8 Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e SHAYANE SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Alcobaça-BA, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar residente à Rua Alan Kardec, nº 8, Ap 8 Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 29 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER DE SOUZA, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na córrego da piedade, s/n, Divino de São Lourenço-ES e JULIANA ALVES DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego da piedade, s/n, Divino de São Lourenço-ES. 00358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 29 de junho de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO CARDOSO SILVA, natural de Niterói-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Joacima n° 17, Itapemirim-ES e CREUZA HELVÉCIO MERÊNCIO, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Joacima n° 17, Itapemirim-ES. 01624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO DE MIRANDA INACIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Fazenda Manoel Caetano, sem número, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA JOSÉ DUARTE BORGES, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Vidigal Ribeiro, Número 57, Jerônimo Monteiro-ES. 01159 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 29 de junho de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME LOURENÇO DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, Divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Projeta, n° 01, Morro do cabrito, Itapemirim-ES e LÍVIA PEREIRA EVANGELISTA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, n° 01, Morro do cabrito, Itapemirim-ES. 14349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 29 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO LUIS RAMOS DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de plataforma, residente na Rua São José, nº11, Viana-ES e ELAINE CRISTINA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São José, nº11, Viana-ES. 07698 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 29 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WÉLERSON BRUM DE SOUSA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 26 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Projetada s/n, Brejaubinha, Brejetuba-ES e ADRIANA MARIA DE SOUSA, natural de Mutum, MG, com 39 anos de idade, divorciada, cuidadora de idosos, residente e domiciliada na Avenida José Martinuzzo, s/n, centro, Brejetuba-ES – 001090 2.: EMERSON JÚNIOR VIEIRA NOGUEIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 23 anos de idade, solteiro, consultor técnico comercial, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Monte Santo, zona rural, Brejetuba-ES e HEVILY PILGER LORENÇO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteira, assessora de Secretaria escolar, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego do Pati, zona rural, Brejetuba-ES – 001091. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 29 de junho de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

