Publicidade Legal

Proclamas - 10/12/2021

10 dez 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

10-12-21 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 74kb
Proclamas - 10/12/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MANOEL CASSIMIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Beco da Jaqueira, s/nº , Gurigica, Vitória-ES e MARINA LIMA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Beco da Jaqueira, s/nº , Gurigica, Vitória-ES. 25211 2.: REGINALDO PARADELA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 37, Centro, Vitória-ES e ROSELÍ SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 37, Centro, Vitória-ES. 25212 3.: GERALDO JOSÉ LOUREIRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Vitor Finamore, Nº148, Itararé, Vitória-ES e MARIA DA PAIXÃO DOS REIS PEREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Vitor Finamore, nº 148, Bairro da Penha, Vitória-ES. 25213 4.: KELISON SANT'ANA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua João Galerani, nº 32, Jucutuquara, Vitória-ES e GISELE MACHADO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua da Chácara, nº 61, São Pedro, Vitória-ES. 25214 5.: JOSÉ LINCOLN MAZZÊO ARAUJO, natural de Valença-RJ, com 69 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro civil, residente na Rua Chapot Presvot, nº 328, Aptº 1103, Praia do Canto, Vitória-ES e RITA DE CÁSSIA FERREIRA CAMPOS, natural de Santarém-PA, com 49 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Palhão, nº 1238, Diamantino, Santarém-PA. 25215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONNY COSTA PROCÓPIO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Divo Pereira da Vitória, nº 21, Porto de Santana, Cariacica-ES e JULIANA MENEZES BROZIGUIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Salvador, nº 702, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14194 2.: JOCELEI MEDEIROS DOS REIS, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), rasteleiro, residente na Rua Oitenta e Nove, nº 146, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e YASMIN RODRIGUES SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oitenta e Nove, nº 146, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14198 3.: LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA BATISTA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Nossa Da Penha, nº 35, Flexal, Cariacica-ES e THAIS DOS SANTOS COSTA, natural de Peçanha-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Nossa Da Penha, nº 35, Flexal, Cariacica-ES. 14200 4.: THIAGO CONSTANCIO SUBTIL, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Avenida União, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES e LANNA LÉSLIE TAVARES CHAGAS, natural de Eunápolis-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida União, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES. 14201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIVAL MATTOS DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Travessa Angelina Martins Leal, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES e DELZITA MACÁRIO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 60 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Travessa Angelina Martins Leal, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES. 19518 2.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA FILHO, natural de São João do Meriti-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gastão Roubach, nº 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARAH LETICIA BORJAILLE, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Santa Leopoldina, nº 555, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19519 3.: WALDEIR CARVALHO PESSANHA JUNIOR, natural de Campos-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Bom Pastor, nº 14, Vila Palestina, Cariacica-ES e GEOVANA DE LIMA GARCIA, natural de Cruzeiro do Sul-AC, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Luis Fernandes Reis, nº 111, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19520 4.: JANIERISSON AZEVEDO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua São Pedro, nº 193, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES e CLAUDIA AMANCIO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua São Pedro, nº 193, Aptº 301, Ed. Koala, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19521 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO NUNES DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Latitude, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES e CLAUDIA PEREIRA LUZ, natural de Itagimirim-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Latitude, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES. 09182 2.: CARLOS ANTONIO BLANK DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rita de Cássia Martins, nº 06, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e GRAZIELLE MOURA MARCHETTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rita de Cássia Martins, nº 06, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09184 3.: GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO MACHADO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua Humberto Campos, nº 83, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e KAROLAYNE NASCIMENTO FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Humberto Campos, nº 83, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHON ERIC ALVES LEITE, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), montador de móveis, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ALYNNE CRISTINA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08972 2.: WILLIAM PICOLLO GONDA, natural de Campinas-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Maria Rosa de Jesus, Número 218, Quilombo, Iúna-ES e BEATRIZ ALVES DA LUZ, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), adiministradora, residente na Rua Maria Rosa de Jesus, Número 218, Quilombo, Iúna-ES. 08973 3.: LUCAS MENDONÇA DE MELO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, Número 01, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e FLAVIANE SOUZA SILVA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, Número 01, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 09 de dezembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO DA SILVA CORRÊA, natural de Alegre-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Izabel Pereira Lima, nº 102, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISTIANE ALMEIDA MAXIMO, natural de Presidente Kennedy-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Izabel Pereira Lima, nº 102, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04939 2.: ALBERTO LUCAS MOTTA FRANCISCO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Antonio Ganhotto, nº 10, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANA RODRIGUES FERNANDES, natural de Curitiba-PR, com 36 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Antonio Ganhotto, nº 10, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua da Vitória, 171, Grande Vitória, Vitória-ES e PETHERSON DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Vitória, 171, Grande Vitória, Vitória-ES. 17632 2.: PABLO PORFIRIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Escadaria da Amargura, nº 35, Conquista, Vitória-ES e SARA CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria da Amargura, nº 35, Conquista, Vitória-ES. 17633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERIO PENA SILVA BOMFIM, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Chagas Freitas, nº 306, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CEDILIA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de padaria, residente na Rua Chagas Freitas, nº 306, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32822 2.: CHARLES AMORIM DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de plataforma, residente na Rua Ecoporanga, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES e SUELI SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Nanuque-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua Ecoporanga, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES. 32823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELBER SILVA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Américo Crevelin, nº 110, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e GÉSSICA SANTOS OLIVEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Américo Crevelin, nº 110, Jequitibá, Aracruz-ES. 13395 2.: DAVID DA SILVA VIANA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Oceania, nº 02, Bairro Morobá, Aracruz-ES e LARISSA SILVA AZEVEDO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Oceania, nº 02, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 13405 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 09 de dezembro de 2021 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO NUNES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Circular, N° 18, Canaã, Viana-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 59 anos de idade, solteiro(a), Marisqueira, residente na Rua Circular, N° 18, Canaã, Viana-ES. 07503 2.: WAGNER RODRIGUES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Governador Valadares, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JANY CARLOS TOLEDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida São Paulo, nº 162, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADIVALDO LOURENÇO DE FREITAS, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), marcineiro, residente na Rua Águas Formosas, nº 517, Nova Carapina II, Serra-ES e MARCIA DOS REIS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Águas Formosas, nº 517, Nova Carapina II, Serra-ES. 11330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ SILVA CARDOSO, natural de Italva-RJ, com 46 anos de idade, viúvo(a), mororista, residente na Rua Antonio Barbosa, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA FERREIRA SAMPAIO MANCINI, natural de Potiraguá-BA, com 45 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Antonio Barbosa, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ROMARIO ALVES PEIXOTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 20 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES e PAOLA RODRIGUES DE JESUS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego do Sovaco, Distrito de Imbiruçu, zona rural, Mutum-MG - 001052. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 09 de dezembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

