Proclamas - 10/12/2021
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO MANOEL CASSIMIRO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Beco da Jaqueira, s/nº , Gurigica, Vitória-ES e MARINA LIMA BARBOSA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Beco da Jaqueira, s/nº , Gurigica, Vitória-ES. 25211
2.: REGINALDO PARADELA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 37, Centro, Vitória-ES e ROSELÍ SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Dionísio Rosendo, nº 37, Centro, Vitória-ES. 25212
3.: GERALDO JOSÉ LOUREIRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Vitor Finamore, Nº148, Itararé, Vitória-ES e MARIA DA PAIXÃO DOS REIS PEREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Vitor Finamore, nº 148, Bairro da Penha, Vitória-ES. 25213
4.: KELISON SANT'ANA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua João Galerani, nº 32, Jucutuquara, Vitória-ES e GISELE MACHADO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua da Chácara, nº 61, São Pedro, Vitória-ES. 25214
5.: JOSÉ LINCOLN MAZZÊO ARAUJO, natural de Valença-RJ, com 69 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro civil, residente na Rua Chapot Presvot, nº 328, Aptº 1103, Praia do Canto, Vitória-ES e RITA DE CÁSSIA FERREIRA CAMPOS, natural de Santarém-PA, com 49 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Avenida Palhão, nº 1238, Diamantino, Santarém-PA. 25215
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JHONNY COSTA PROCÓPIO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Divo Pereira da Vitória, nº 21, Porto de Santana, Cariacica-ES e JULIANA MENEZES BROZIGUIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Salvador, nº 702, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14194
2.: JOCELEI MEDEIROS DOS REIS, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), rasteleiro, residente na Rua Oitenta e Nove, nº 146, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e YASMIN RODRIGUES SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oitenta e Nove, nº 146, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14198
3.: LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA BATISTA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Nossa Da Penha, nº 35, Flexal, Cariacica-ES e THAIS DOS SANTOS COSTA, natural de Peçanha-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Nossa Da Penha, nº 35, Flexal, Cariacica-ES. 14200
4.: THIAGO CONSTANCIO SUBTIL, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Avenida União, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES e LANNA LÉSLIE TAVARES CHAGAS, natural de Eunápolis-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida União, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES. 14201
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 09 de dezembro de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JULIVAL MATTOS DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Travessa Angelina Martins Leal, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES e DELZITA MACÁRIO DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 60 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Travessa Angelina Martins Leal, nº 18, Soteco, Vila Velha-ES. 19518
2.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA FILHO, natural de São João do Meriti-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gastão Roubach, nº 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARAH LETICIA BORJAILLE, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Santa Leopoldina, nº 555, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19519
3.: WALDEIR CARVALHO PESSANHA JUNIOR, natural de Campos-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Bom Pastor, nº 14, Vila Palestina, Cariacica-ES e GEOVANA DE LIMA GARCIA, natural de Cruzeiro do Sul-AC, com 32 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Luis Fernandes Reis, nº 111, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19520
4.: JANIERISSON AZEVEDO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua São Pedro, nº 193, Aptº 301, Glória, Vila Velha-ES e CLAUDIA AMANCIO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua São Pedro, nº 193, Aptº 301, Ed. Koala, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19521
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: REINALDO NUNES DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Latitude, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES e CLAUDIA PEREIRA LUZ, natural de Itagimirim-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Latitude, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES. 09182
2.: CARLOS ANTONIO BLANK DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rita de Cássia Martins, nº 06, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e GRAZIELLE MOURA MARCHETTE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rita de Cássia Martins, nº 06, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09184
3.: GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO MACHADO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua Humberto Campos, nº 83, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e KAROLAYNE NASCIMENTO FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Humberto Campos, nº 83, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09185
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JHON ERIC ALVES LEITE, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), montador de móveis, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ALYNNE CRISTINA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Claudionor Mariano da Silveira, sem Número, Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08972
2.: WILLIAM PICOLLO GONDA, natural de Campinas-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Maria Rosa de Jesus, Número 218, Quilombo, Iúna-ES e BEATRIZ ALVES DA LUZ, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), adiministradora, residente na Rua Maria Rosa de Jesus, Número 218, Quilombo, Iúna-ES. 08973
3.: LUCAS MENDONÇA DE MELO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, Número 01, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e FLAVIANE SOUZA SILVA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Sebastião do Carmo Amorim, Número 01, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08974
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 09 de dezembro de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANTÔNIO DA SILVA CORRÊA, natural de Alegre-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Izabel Pereira Lima, nº 102, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CRISTIANE ALMEIDA MAXIMO, natural de Presidente Kennedy-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Izabel Pereira Lima, nº 102, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04939
2.: ALBERTO LUCAS MOTTA FRANCISCO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Antonio Ganhotto, nº 10, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANA RODRIGUES FERNANDES, natural de Curitiba-PR, com 36 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Antonio Ganhotto, nº 10, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04940
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: AGNALDO VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua da Vitória, 171, Grande Vitória, Vitória-ES e PETHERSON DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Vitória, 171, Grande Vitória, Vitória-ES. 17632
2.: PABLO PORFIRIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Escadaria da Amargura, nº 35, Conquista, Vitória-ES e SARA CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria da Amargura, nº 35, Conquista, Vitória-ES. 17633
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBERIO PENA SILVA BOMFIM, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Chagas Freitas, nº 306, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CEDILIA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de padaria, residente na Rua Chagas Freitas, nº 306, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32822
2.: CHARLES AMORIM DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de plataforma, residente na Rua Ecoporanga, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES e SUELI SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Nanuque-MG, com 43 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua Ecoporanga, s/nº , Jardim Carapina, Serra-ES. 32823
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 09 de dezembro de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ELBER SILVA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Américo Crevelin, nº 110, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e GÉSSICA SANTOS OLIVEIRA, natural de Pinheiros-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Américo Crevelin, nº 110, Jequitibá, Aracruz-ES. 13395
2.: DAVID DA SILVA VIANA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Oceania, nº 02, Bairro Morobá, Aracruz-ES e LARISSA SILVA AZEVEDO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Oceania, nº 02, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 13405
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 09 de dezembro de 2021
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala Interina
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANTONIO NUNES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Circular, N° 18, Canaã, Viana-ES e MARIA APARECIDA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 59 anos de idade, solteiro(a), Marisqueira, residente na Rua Circular, N° 18, Canaã, Viana-ES. 07503
2.: WAGNER RODRIGUES BATISTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Governador Valadares, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JANY CARLOS TOLEDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida São Paulo, nº 162, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07504
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 09 de dezembro de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADIVALDO LOURENÇO DE FREITAS, natural de Nova Venécia-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), marcineiro, residente na Rua Águas Formosas, nº 517, Nova Carapina II, Serra-ES e MARCIA DOS REIS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Águas Formosas, nº 517, Nova Carapina II, Serra-ES. 11330
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 09 de dezembro de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDRÉ SILVA CARDOSO, natural de Italva-RJ, com 46 anos de idade, viúvo(a), mororista, residente na Rua Antonio Barbosa, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA FERREIRA SAMPAIO MANCINI, natural de Potiraguá-BA, com 45 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Antonio Barbosa, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01880
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Oficio e Tabelião Interino
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: ROMARIO ALVES PEIXOTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 20 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES e PAOLA RODRIGUES DE JESUS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego do Sovaco, Distrito de Imbiruçu, zona rural, Mutum-MG - 001052.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 09 de dezembro de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã