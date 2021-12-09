Proclamas - 09/12/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DE PAULA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Telefônica, S/nº, São Vicente, Cariacica-ES e THAÍS DE JESUS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Telefônica, S/nº, São Vicente, Cariacica-ES. 27829 2.: RONYEND MAGIONE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Luzia, nº 136, Mucuri, Cariacica-ES e JACIARA ANTUNES GUSS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua Angelo Zani, S/n, Mucuri, Cariacica-ES. 28414 3.: WALLACE GAMA ALVES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), eletrotécnico, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 01, Castelo Branco, Cariacica-ES e KÁTIA LOPES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 01, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28418 4.: JOÃO FERREIRA DA SILVA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Virgílio Macedo, nº 32, Ap 101, Santa Bárbara, Cariacica-ES e JANILDA GONÇALVES NUNES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Virgílio Macedo, nº 32, Ap 101, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28420 5.: FERNANDO BENAKIO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES e AMANDA MOREIRA DE CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/nº, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28431 6.: JOSEPH DA SILVA JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Quinze De Novembro, nº 245, Castelo Branco, Cariacica-ES e THAYNÁ CRISTINA SILVA REIS, natural de Inhapim-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Celestino de Almeida, nº 6, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28432 7.: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Santa Bárbara, nº 131 , Rosa da Penha, Cariacica-ES e JULIANA MARQUES PAGIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Santa Bárbara, nº 131 , Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28433 8.: WELLINGTON BELO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Treze de Maio, nº 54, Novo Horizonte, Cariacica-ES e JÉSSICA JOAQUIM GARCIA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Treze de Maio, nº 54, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28434 9.: SILVÉRIO IGOR LUCIANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenador de caixa, residente na Avenida Brasil, S/n, Novo Horizonte, Cariacica-ES e JANNAYNA SCHOROEPFER GOLDNER, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Brasil, S/n, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28435 10.: ANTONIO IZIDORIO NUNES, natural de Divino de Virgolandia-MG-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), fiscal de patrimônio, residente na Rua Carlos Gomes, nº 67, Bandeirantes, Cariacica-ES e FRANCISCA ROSA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), autônoma, residente na Rua Carlos Gomes, nº 67, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28436 11.: BONIFACIO TEIXEIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 31, Vista Mar, Cariacica-ES e MARINA DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Felício Duarte da Silva, nº 31, Vista Mar, Cariacica-ES. 28437 12.: EDERSON RODRIGUES LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Joana Darc, Nº16 , Jardim Botânico, Cariacica-ES e EDILMA CRISTINA DE LIMA, natural de Itaperuna-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Joana D'arc, nº 16, Jardim Botânico,, Cariacica-ES. 28438 13.: GUTIERRE BENFICA DINIZ, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Espirito Santo, nº 06, Mucuri, Cariacica-ES e CAMILA JESUS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Espirito Santo, nº 06, Mucuri, Cariacica-ES. 28439 14.: CLEYSON SANTANA SOUZA, natural de Mascote-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 207, Itapemirim, Cariacica-ES e DAYANE DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 207, Itapemirim, Cariacica-ES. 28440 15.: DANILO RAMOS CARDOSO, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua das Acácias, nº 08, Jardim Botânico, Cariacica-ES e KÉLLIA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Cacoal-RO, com 38 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua das Acácias, nº 08, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28441 16.: CESAR SOARES NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Eugênio Schwab Ramos, nº 16, Quadra 03, Vista Dourada, Cariacica-ES e MARÍLIA DALTIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Eugênio Schwab Ramos, nº 16, Quadra 03, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28442 17.: ARTHUR ELIEZER SANTACRUZ MENDIETA, natural de Assunção-ET, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 710, Rosa da Penha, Cariacica-ES e LAILA EDUARDA BÜGER DA CONCEIÇÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 710, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28443 18.: ANTONIO CARLOS GOMES, natural de Juiz de Fora-MG, com 74 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Manoel Freire De Assis, nº 10, Santa Bárbara, Cariacica-ES e MARIA ELIZABETH CARDOSO, natural de Três Rios-RJ, com 64 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Freire De Assis, nº 10, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28446 19.: MAYKOM CÉZAR DA SILVA FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), técnico mecânico, residente na Rua Ceará, nº 45, Campina Grande, Cariacica-ES e LUDMILLA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Ceará, nº 45, Campina Grande, Cariacica-ES. 28451 20.: TARCISO DE BARROS FERREIRA, natural de Branquinha-AL, com 46 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Um Amor, S/n, Vila Nova, Cariacica-ES e JADETE COSTA SOARES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Um Amor, S/n, Vila Nova, Cariacica-ES. 28452 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE COSMO BAHIENSE, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Presidente Dutra, nº 89, São Torquato, Vila Velha-ES e RENATA APARECIDA FABIANO, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Presidente Dutra, nº 89, São Torquato, Vila Velha-ES. 06278 2.: AURELIANO MIRANDA ROSA RESENDE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Agua Limpa, nº 521, Vale Encantado, Vila Velha-ES e NEUZA HELENA MOURA QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua C, nº 58 , Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06279 3.: ADILSON CARLOS FELICIO, natural de Lajinha-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 13, Santa Clara, Vila Velha-ES e GILDETE MONFARDINI, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 13, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06280 4.: GUTEMBERG CAMARGO, natural de Itaguaçu-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Aricanga, nº 341, Rio Marinho, Vila Velha-ES e VANILDA REGINA SOARES, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora de idosos, residente na Rua Aricanga, nº 341, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06281 5.: JHONATAN SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Adolfo Amaro, s/nº , São Torquato, Vila Velha-ES e LETICIA SANTIAGO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Balconista de padaria, residente na Rua Adolfo Amaro, S/nº, São Torquato, Vila Velha-ES. 06282 6.: BRUNO NARCISIO FERREIRA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 724, Cobilândia, Vila Velha-ES e KELLY DÉBORA DOS SANTOS MORANDI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de caixa, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 724, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06283 7.: JOSÉ ANTONIO ZANOLI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua 24 de Julho, nº 06, Industrial, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA MARTINS MOTA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Engenheira civil, residente na Rua 24 de Julho, nº 06, Industrial, Vila Velha-ES. 06284 8.: ALENCAR GAMES MARTINS JUNIOR, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Gerente industrial, residente na Rua: Nova, nº 42, São Torquato, Vila Velha-ES e DANIELA DA SILVA BAHIENSE MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Funcionaria pública, residente na Rua: Nova, nº 42, São Torquato, Vila Velha-ES. 06285 9.: DIONATAS SCHAFER ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Caviuna, nº 94, Alvorada, Vila Velha-ES e ÉRICA APARECIDA ANDRADE ALVES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Caviuna, nº 94, Alvorada, Vila Velha-ES. 06286 10.: ALEXANDRE CARVALHO CHISTÉ, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua da Madeira, nº 00159, Alvorada, Vila Velha-ES e NADIA ELIAS BRANDÃO, natural de Camaçari-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua da Madeira, nº 00159, Alvorada, Vila Velha-ES. 06287 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL BRITO ALVES, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Olavo Bilac, nº 22, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e SUZETE SANTOS SENA, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Olavo Bilac, nº 22, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09179 2.: OZIEL DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Muriaé, nº 84, Barramares, Vila Velha-ES e THAYS MELLO MACHADO LUCAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Muriaé, nº 84, Barramares, Vila Velha-ES. 09180 3.: GABRIEL FRAGA MONTEIRO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Alinhador de direção, residente na Avenida California nº 688, Barramares, Vila Velha-ES e GEYZA JESUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida California nº 688, Barramares, Vila Velha-ES. 09181 4.: FÁBIO DE JESUS PASSOS, natural de Caravelas-BA, com 31 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de obras, residente na Rua Latitude, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES e CRISTIANE MARINHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Latitude, nº 11, Barramares, Vila Velha-ES. 09183 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME JORGE DA SILVA FILHO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº 99, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUANA GONÇALVES LOPES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), atendente de telemarketing, residente na Rua A, nº 384, Prolar, Cariacica-ES. 14190 2.: VÍCTOR NOGUEIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e RANIÉLE MOREIRA PEREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 14193 3.: DOMINGOS DOS SANTOS GONÇALVES, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Vitória, nº 86, Nova Brasília, Cariacica-ES e KEILA DO ROSÁRIO BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vitória, nº 86, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14195 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO FERNANDO DAUMAS DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Dezoito, nº 16, Cocal, Vila Velha-ES e MICHELLI DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dezoito, Nº16, Cocal, Vila Velha-ES. 19515 2.: LEANDRO VASCONCELOS HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Mestre Gomes, nº 82, Glória, Vila Velha-ES e RAQUEL COELHO LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mestre Gomes, nº 82, Glória, Vila Velha-ES. 19516 3.: MARCELO COELHO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tuffy Nader, N° 165, Aribiri, Vila Velha-ES e FRANCIELLY MOREIRA CUPERTINO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Tuffy Nader, N°165, Aribiri, Vila Velha-ES. 19517 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO CÉSAR DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Vinte e Nove, nº 333, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e STÉFANY NEVES LOURO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mundo Novo, nº 200, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729503 2.: LUCAS GRASSI RESENDE MODENEZI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1369, Garoto, Vila Velha-ES e MARIZA SIMÕES DE BARBI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 74, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729504 3.: ALTAMIR MARTINS, natural de Vitória-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua São Gonçalo, nº 208, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ANA PUREZA SILVA, natural de Acará-PA, com 48 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Gonçalo, nº 208, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS FERREIRA DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 101, Conquista, Vitória-ES e PRISCIELEN DA SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Antônio de Oliveira, nº 101, Conquista, Vitória-ES. 17628 2.: YURY SILVA BICHI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), executor, residente na Rua Flor de Lírio, nº 126, Universitário, Vitória-ES e CAROLINE RIBEIRO SCHWAMBACH, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Flor de Lírio, nº 126, Universitário, Vitória-ES. 17629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANOEL HENRIQUE RAMOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar montador dryawall, residente na Rua Maceió, nº 27, São Marcos I, Serra-ES e RAFAELA ALVES LACERDA, natural de Jordânia-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua Maceió, nº 27, São Marcos I, Serra-ES. 11378 2.: AMILTON DA SILVA FERREIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 32 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Tupa, 33, Nova Carapina II, Serra-ES e GÉSSICA MONTEIRO DA SILVA DE MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tupa, 33, Nova Carapina II, Serra-ES. 11386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO RABELO DE SOUZA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Campinho, S/N°, Taquara II, Serra-ES e LAÍSIA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Campinho, S/N°, Taquara II, Serra-ES. 32815 2.: ANTONIO SOUZA NASCIMENTO, natural de Uruçuca-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Itaipú, nº 109, Vila Nova de Colares, Serra-ES e PÂMELA ROSA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Itaipú, nº 109, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS SILVA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Escadaria Sete de Abril, nº 18, Fundos, da Penha, Vitória-ES e MARIA APARECIDA LOURENÇO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Escadaria Sete de Abril, nº 18, Fundos, da Penha, Vitória-ES. 25207 2.: MARSHAL ZORZANELLI, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 172, Barro Vermelho, Vitória-ES e LUANA GERMANO TOSE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 172, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25210 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERALDO BATISTA VIEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Walace de Castro Barbosa, nº 20, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUÉLEN TEIXEIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 223, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04938 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO DE JESUS NUNES, natural de Itaipé-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Belos Montes, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e CLEONICE CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Oscar Romero, nº 66, Casa A, Vila Esperança, Teófilo Otoni-MG. 11537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO GUILHERME STEINMETZ, natural de Palhoça-SC, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 185, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAURA APARECIDA RENTE, natural de Santos-SP, com 46 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, nº 185, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25078 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELSON MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, Viúvo(a), lavrador, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 504, Centro, Itapemirim-ES e LAURENIR MARVILA BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, Viúva(o), lavradora, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 504, Centro, Itapemirim-ES. 14224 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 08 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIZAEL DA CONCEIÇÃO DIAS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua dos Limoeiros, nº 01, Arlindo Villaschi, Viana-ES e VANDERLÚCIA VITORINO BARBOZA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua dos Limoeiros, nº 01, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala