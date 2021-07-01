01-07-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 01/07/2021
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO FILIPI ARAUJO DA SILVA, natural de Muqui-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxilar de expedição, residente na Avenida Carlos Lindenberg, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Carlos Lindenberg, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01082
2.: IZAIR FERNANDO DE CARVALHO FILHO, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnico de Enfermagem, residente na Rua America de Logo, Número 3, Santo Antonio, Jerônimo Monteiro-ES e FLAVIA ARAUJO BERÇACULO, natural de Muqui-ES-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente de produção, residente na Rua America de Logo, Número 3, Santo Antonio, Jerônimo Monteiro-ES. 01083
3.: CAIO ZUCOLOTO DARDENGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Governador Lindemberg, Número 439, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES e JORDANA RODRIGUES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Governador Lindemberg, Número 439, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01085
4.: RODRIGO BERNARDO OLIVEIRA, natural de Muqui-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Av. Carlos Lindemberg, Sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e CRISTIANE PEREIRA MANOEL RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Av. Carlos Lindemberg, Sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01087
5.: BRUNO LÃ SARTORI VESOLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, Número 468, Jerônimo Monteiro-ES e MAIQUELI PEREIRA DE SOUZA JORGE VAILLANT, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Joaquim Gonçalves Alves, Número 468, Jerônimo Monteiro-ES. 01088
6.: CLODOALDO FREGADOLLI CALADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), medico, residente na Rua Bernardo Horta, 201, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SAMANTHA COLA ZUCOLOTTO, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Nestor Ramos, Número 186, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01089
7.: RODRIGO BERNARDO OLIVEIRA, natural de Muqui-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Avenida Carlos Lindemberg, sem Número, Jerônimo Monteiro-ES e CRISTIANE PEREIRA MANOEL RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Carlos Lindemberg, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01090
8.: ALEX PEREIRA CARVALHO, natural de São José do Calçado-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), MUSICO, residente na Rua Oliveiro de Oliveira Prata, Número 1459, Jerônimo Monteiro-ES e PRICILA CAROLO BORGES, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Oliveiro de Oliveira Prata, Número 159, Jerônimo Monteiro-ES. 01092
9.: ALEX PEREIRA CARVALHO, natural de São José do Calçado-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Oliveiro De Oliveira Prata, Número 159, Jerônimo Monteiro-ES e PRICILA CAROLO BORGES, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Oliveiro de Oliveira Prata, Número 159, Jerônimo Monteiro-ES. 01094
10.: MARCIO GONÇALVES SILVA, natural de Alegre-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Sebastião Carangola, sem Número, Santa Clara, Jerônimo Monteiro-ES e LUCIANA DOS SANTOS CRUZ, natural de Alegre-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Avenida Sebastião Carangola, sem Número, Santa Clara, Jerônimo Monteiro-ES. 01095
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 30 de junho de 2021
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VITOR ROSSETO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Sargento Olímpio, nº 57, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DENNAYR HEVILLYN LINO MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Sargento Olímpio, nº 57, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04670
2.: EDUARDO DA SILVA CASTRO, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Canindé, nº 34, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim-ES e INGRID GALVANI HARCKBART CARVALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Doutor Baptista Fluminense, nº 20, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04675
3.: WELLINGTON NUNES SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Doutor Brício Mesquita, nº 206, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLINE PEREIRA DE SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Doutor Brício Mesquita, nº 206, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04695
4.: MICHEL BRANDOLIM SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), assistente de alinhador, residente na Rua Doutor Amilcar Figliuzzi, Nº 32, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCIELY DE SOUZA DUARTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), analista clínica, residente na Rua das Garças, nº 119, Fé e Raça, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04697
5.: NATAN AUGUSTO SIMÕES, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Mariana Soares de Brito, nº 6, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LARA GOMES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Atleta de voleibol, residente na Rua Mariana Soares de Brito, nº 6, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04707
6.: DIJALMA DA SILVA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 76 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Samuel Levy, Nº 61, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERENICE SOARES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Samuel Levy, Nº 61, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04710
7.: JONATHAN TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), resinador, residente na Rua José Riso, nº 42, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA DAMES ANIBAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Riso, nº 42, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04711
8.: RENAN PERIM SIQUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Domingos Fabris, nº 12, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JONELANE DA SILVA FREITAS, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua José Alves da Silva, nº 35, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04712
9.: RUAN LUIZ DA SILVA MOREIRA SIMÕES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Castorina Passoni, nº 148, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA CLARA MARQUES MACIEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Waldemir Simões, nº 348, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04713
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de junho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VALTAIR SOUZA DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Odila Pestana Calmon, S/n, Lt 18, Qd 16, Planalto, Linhares-ES e VANESSA NEVES LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Odila Pestana Calmon, S/n, Lt 18, Qd 16, Planalto, Linhares-ES. 11082
2.: JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cristóvão Colombo, Nº 115, Bl 2, Cs 1, Interlagos, Linhares-ES e YASMIM LINS CAVALCANTE, natural de Quixeramobim-CE, com 29 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Cristóvão Colombo, Nº 115, Bl 2, Cs 1, Interlagos, Linhares-ES. 11083
3.: JOSÉ ROSICLÁUDIO DA SILVA, natural de Belém de Maria-PE, com 45 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Angelin, S/n, Lt 07, Qd 22, Movelar, Linhares-ES e LUCÉLIA DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Angelin, S/n, Lt 07, Qd 22, Movelar, Linhares-ES. 11084
4.: JOÃO ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Erasmo Coutinho, Nº 559, Santa Cruz, Linhares-ES e MAYELE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), selecionadeira agrícola, residente na Rua Erasmo Coutinho, Nº 559, Santa Cruz, Linhares-ES. 11085
5.: EVANDRO AGRIZZI, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 1661, Shell, Linhares-ES e GLAUCILÉIA DE OLIVEIRA MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Nelson Amorin, Nº 103, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11086
6.: MARCIO NASCIMENTO CERCELINO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, Nº 39, Novo Horizonte, Linhares-ES e NATALIA SOUZA BRITO, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, Nº 39, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11087
7.: GEOVANE RAMOS DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Lt 07, Qd 91, Planalto, Linhares-ES e IRAILDES BRITO RAMOS, natural de Ilhéus-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Lt 07, Qd 91, Planalto, Linhares-ES. 11088
8.: BRUNO ARRIGONI REIS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida República, Nº 1683, Interlagos, Linhares-ES e MILENA AFONSO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de gestão pública, residente na Avenida República, Nº 1683, Interlagos, Linhares-ES. 11089
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 30 de junho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GIANCARLO PEREIRA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Três Corações, nº 10, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ARIANA MARQUES, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Elienir Dornellas, nº 64, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 13758
2.: CHRISTIANO DE SOUZA REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bela Vista II, nº 24, Aparecida, Cariacica-ES e AYANDRA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista II, nº 24, Aparecida, Cariacica-ES. 13760
3.: MICHEL AMARAL VASCONCELOS, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua G, nº 24, Nova Brasília, Cariacica-ES e JÉSSICA LIMA CAETANO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua G, nº 24, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13761
4.: SERGIO RITHIELY REIS FURTADO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), alinhador de linha de produção, residente na Rua São João, nº 116, Porto de Santana, Cariacica-ES e ANA PAULA PRECIOSO DE SOUSA, natural de São João de Meriti-RJ, com 32 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua São João, nº 116, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13762
5.: EMANUEL PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua da Assembléia, N 01, Aparecida, Cariacica-ES e ANA PAULA DIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua da Assembléia, N 01, Aparecida, Cariacica-ES. 13763
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 30 de junho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO CARLOS DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Rua Ricardo Luiz Smith, nº 32, Maria Ortiz, Vitória-ES e MICHELLE CARDOSO DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), microempredora individual, residente na Rua Ricardo Luiz Smith, nº 32, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24808
2.: VICTOR MEDEIROS CALDAS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), tecnico em enfermagem, residente na Rua José Machado, nº 321, Tabuazeiro, Vitória-ES e ALINE DE SOUZA NUNES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Caravelas, nº 30, Boa Vista II, Serra-ES. 24809
3.: JOSILDO DA SILVA AMORIM, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), empesário, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 245/3301, Enseada do Suá, Vitória-ES e ANDRESSA COSTA HIRLE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 245/3301, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24813
4.: ELIVELTON LUÍZ JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 705, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUDMILA MIRANDA DEPRETTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Ronaldo Scampini, nº 705, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24814
5.: GUILHERME CARVALHO PAIVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Constante Sodré, nº 1254, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES e ISABELA PERIM PECHINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Constante Sodré, nº 1254, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24815
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de junho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABRICIO SIMÕES PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), servidor publico, residente na AVENIDA SERINGAL Nº 515, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES e CARLOS HENRIQUE TAVARES SILVA, natural de Aimores-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na AVENIDA SERINGAL Nº 515, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES. 08898
2.: YGOR BARBOSA NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua do Melão, nº 15, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CARLA LETICIA RECLA CAETANO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua do Melão, nº 15, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08902
3.: ACÁCIO MARIANO DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 70 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Duque de Caxias, nº 858, Morada da Barra, Vila Velha-ES e KÁTIA APARECIDA NARDI, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Duque de Caxias, nº 858, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08904
4.: DIEGO CAVALCANTE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Senna, N° 290, BARRAMARES, Vila Velha-ES e ALINE SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Senna, N° 290, Barramares, Vila Velha-ES. 08905
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de junho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBSON PEREIRA MAGALHÃES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Quaresmeiras, Sn, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES e BEATRIZ BETINI BERUD, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua das Quaresmeiras, Sn, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03263
2.: LUIZ HENRIQUE BOZZI PIMENTA DE SOUSA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego Área Rural, S/n, Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante-ES e LIZ CARVALHO SILVA, natural de Teresópolis-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), ciência e tecnologia de alimentos, residente na Avenida Beira Rio, 205, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03264
3.: PAULO MARCOS FALQUETO FERNANDES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Lourenço Lourenção, nº 144, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e KEILA ANACLETO, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua da Divisa, nº 69, Vila Betanea, Venda Nova do Imigrante-ES. 03265
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Venda Nova do Imigrante-ES, 30 de junho de 2021
Paula Mafra Nunes Leite
Oficiala e Registradora Civil
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: NILSON BARRETO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e RHAIANY GUERRA LOVATO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), gestora de t.i, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24587
2.: VITOR CARDOSO SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAMIRES MASSARIOL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Princesa Isabel, Centro, Serra-ES. 24596
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 30 de junho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Bom Fim, N° 725, Itaipavai, Itapemirim-ES e VITORIA REGINA MARINS DA SILVA, natural de Itaborai-RJ, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bom Fim, N° 725, Itaipava, Itapemirim-ES. 01526
2.: CKRISTOFFER RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Avenida Itapemirim, N° 832, Itaipava, Itapemirim-ES e LUANA KETLULEY PEREIRA NOGUEIRA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Itapemirim, N° 832, Itaipava, Itapemirim-ES. 01527
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 30 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MOIZES VIEIRA, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Paraíba, nº 10, Planalto, Vila Velha-ES e RENILDA MOREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Paraíba, nº 10, Planalto, Vila Velha-ES. 06123
2.: DIEGO TIAGO SANTOS NUNES, natural de Nova Viçosa-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sagitário, nº 95, Alvorada, Vila Velha-ES e JÉSSICA ARAUJO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte operacional, residente na Rua Sagitário, nº 95, Alvorada, Vila Velha-ES. 06124
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de junho de 2021
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: OSWALDO MENDES FERREIRA NETO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Passo Fundo, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LAYANNE SABADINI FIDÉLIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritorio, residente na Rua Passo Fundo, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07335
2.: EDSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de informatica, residente na Rua Toneleiro Augusto, nº 34, Areinha, Viana-ES e FRANCIELY VIDAL COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Toneleiro Augusto, nº 34, Areinha, Viana-ES. 07336
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 30 de junho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIOGO HUMBERTO PEREIRA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 30 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Projetada, 02, Campo Acima, Itapemirim-ES e TAMARA BARRETO FERREIRA, natural de São Francisco de Itabapoana-RJ, com 21 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, 02, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14100
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 30 de junho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BELTESSASAR DOS SANTOS SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), conferente de carga e descarga, residente na Rua Três Irmãos, nº 9, Vila Garrido, Vila Velha-ES e JEANNY BARCELOS DOS REMEDIOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Três Irmãos, nº 9, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04272
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 30 de junho de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUSTAVO DE FREITAS FLORINDO, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Cícero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MIRIAN CASSIANO MEDEIROS, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cícero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08848
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 30 de junho de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: EVALDO DA CONCEIÇÃO, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 11 de janeiro de 1974, estado civil divorciado, profissão motorista, residente e domiciliado Rua Europa, S/N, Lot. Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Valdir da Conceição e Maria das Graças Rodrigues Conceição e SARA BIIGER, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 10 de fevereiro de 1979, estado civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha, residente e domiciliada Rua Europa, S/N, Lot. Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Dorvalino Biiger e Joana Alvina Bueker Biiger, falecida.
2.: FERNANDO GOGGI, natural de Cariacica, -ES, nascido em 14 de dezembro de 1965, estado civil divorciado, profissão mecânico, residente e domiciliado Rod. ES 165, KM 1, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gercilio Goggi, falecido e Maria da Conceição Goggi, falecida e OLIETE MARIA CANAL, natural de Conceição da Barra, -ES, nascida em 07 de dezembro de 1959, estado civil divorciada, profissão professora aposentada, residente e domiciliada Rod. ES 165, KM 1, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gildo Canal, falecido e Agda Denadai Canal, falecida.
3.: WILSON ULIANA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 30 de julho de 1986, estado civil solteiro, profissão bancário, residente e domiciliado Rod. Rota do Carmo, S/N, Pedra Azul, Aracê, em Domingos Martins-ES, filho de Rainor Uliana e Hozana Dell Armi Uliana e BÁRBARA BRAVIM ULIANA., natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 23 de outubro de 1990, estado civil solteira, profissão Bancária, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 87, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Elizeu Luiz Uliana e Marilene Aparecida Bravim Uliana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Aracê, Domingos Martins, ES, 25 de junho de 2021.
Arione Stanislau Dos Passos
Oficial do Registro Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: MARCOS ANTONIO CARDOZO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 36 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Monte Santo, zona rural, Brejetuba-ES e MARLENE PEREIRA MOURA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 46 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Monte Santo, zona rural, Brejetuba-ES - 000996.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 30 de junho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã