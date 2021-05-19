Proclama - 19/05/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO BERNARDES DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Carandaí, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES e SÊMELA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Carandaí, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES. 31557 2.: ANDERSON SOUZA FERNANDES, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 09, Taquara I, Serra-ES e MARIA APARECIDA OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 09, Taquara I, Serra-ES. 31560 3.: MAGELO ZULMAR SIQUEIRA COUTINHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Macucu, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DA GLÓRIA SOUSA PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Macucu, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES. 31561 4.: VALDINEY DE OLIVEIRA BRAGA, natural de Resplendor-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 115, Valparaíso, Serra-ES e ELIÇANDRA VICENTINI KENNEDY, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 115, Valparaíso, Serra-ES. 31562 5.: DIEGO MARTINS DE PIANTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Travessa Guarani, nº 114, Carapina Grande, Serra-ES e LEANDRA ASTENREITER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Travessa Guarani, nº 114, Carapina Grande, Serra-ES. 31563 6.: FELIPE PEREIRA DE FREITAS, natural de Resplendor-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Nova Venécia, nº 66, Jardim da Serra, Serra-ES e NATÁLIA BRITO DE SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova Venécia, nº 66, Jardim da Serra, Serra-ES. 31564 7.: MARCOS VIEIRA DA COSTA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Região Nordeste, nº 360, Barcelona, Serra-ES e KAROLINE CARON BENICHIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gramado, nº 83, Barcelona, Serra-ES. 31565 8.: FLÁVIO DA SILVA MONFARDINI, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alegre, nº 110, Valparaíso, Serra-ES e NATÁLIA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alegre, nº 110, Valparaíso, Serra-ES. 31566 9.: JONATHAN DE OLIVEIRA BRITO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor varejista, residente na Avenida Região Sudeste, nº 488, Barcelona, Serra-ES e KAMILA DOS ANJOS FERREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Região Sudeste, nº 488, Barcelona, Serra-ES. 31567 10.: IVO MARTINS RAMALHO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Itamaracá, nº 214, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GABRIELA JULIA VIEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itamaracá, nº 214, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31568 11.: DAVI NOGUEIRA VICENTINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2286, Colina De Laranjeiras, Serra-ES e ANA ISABEL ALMEIDA DIAS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2286, Colina De Laranjeiras, Serra-ES. 31571 12.: KAIO CEZAR RAMOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Rosálias, nº 08, Feu Rosa, Serra-ES e CLARA ELISA DIAS LELES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Colibri, N° 179, Parque do Uirapuru, Conselheiro Pena-MG. 31573 13.: RODRIGO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), coveiro, residente na Rua Bethoven, nº 340, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MICHILENE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Bethoven, nº 340, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31574 14.: RAISTEN ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Sergipe, nº 149, José de Anchieta II, Serra-ES e MARILIA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sergipe, nº 149, José de Anchieta II, Serra-ES. 31575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO JESUS DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Paneleiro, residente na Rua Boa Vista, nº 237, Vista Mar, Cariacica-ES e KATIUSCIA MUNIZI BRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Boa Vista, nº 237, Vista Mar, Cariacica-ES. 27582 2.: ALAÉCIO DA SILVA AMORIM, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Montes Claros, nº 11, Castelo Branco, Cariacica-ES e ÉRICA PEREIRA DIAS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Montes Claros, nº 11, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27748 3.: WEIJHONISON DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), polícial militar, residente na Rua Boca do Mato, S/n, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e ALINE CAETANO DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Pastor Saturnino José Pereira, nº 17, Campo Grande, Cariacica-ES. 27780 4.: SIDNEY GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Montador, residente na Rua Belo Horizonte, nº 10, Novo Brasil, Cariacica-ES e AYLA RYANNE MACÊDO SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Belo Horizonte, N° 10, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27781 5.: ELCIMAR VALLOTTO ERLER, natural de Mucurici-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Ametista, nº 245, São Geraldo, Cariacica-ES e SARA ANTONIA DE ARAUJO KUNZENDORFF, natural de Mantena-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Ametista, nº 245, São Geraldo, Cariacica-ES. 27784 6.: KELVIN GERALDO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua dos Canavieiros, nº 7, Padre Gabriel, Cariacica-ES e EVELYN FERREIRA AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua dos Canavieiros, nº 7, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27785 7.: UARLI LIMA DO NASCIMENTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Pará, nº 256, Jardim América, Cariacica-ES e ADRIANA DOS SANTOS FERRAZ ANTUNES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Pará, nº 256, Jardim América, Cariacica-ES. 27786 8.: ROBERTO CARLOS CAITANO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Avenida Dois, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e CIRLENE FERNANDES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), supervisora de unidade de saúde, residente na Avenida Dois, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27791 9.: ANTONIO COSTA, natural de Cariacica-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Topazio, 70, São Geraldo, Cariacica-ES e MARIA GORETE DO NASCIMENTO SOUZA DE MORAIS, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, viúvo(a), empreendedora, residente na Rua Turmalina, nº 12, São Geraldo, Cariacica-ES. 27799 10.: SAULO ANDRÉ DOS SANTOS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, Nº128, Sotema, Cariacica-ES e DONNA MIRIAN DOS SANTOS COUTINHO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de caixa, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 128, Sotema, Cariacica-ES. 27801 11.: WESLEY RODRIGUES DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Monte Castelo, Nº: 15, Vera Cruz, Cariacica-ES e MARTA DA SILVA COSTA, natural de Itinga-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Igreja, 84, Porto Alegre, Itinga-MG. 27808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de maio de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LENNON DOS SANTOS PARREIRA HEREDIA, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, nº 296, Vista da Serra I, Serra-ES e LARA LUXINGER RAMIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 87, Maria Niobe, Serra-ES. 10818 2.: CLAUDIOMIRO MIRANDA REIS, natural de Barra Mansa-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Santos Pinto, 35, Torre A, Apto 303, Centro, Serra-ES e PATRICIA DA PENHA BURGARELLI PANCIERI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), assistente comercial, residente na Rua Santos Pinto, 35, Torre A, Apto 303, Centro, Serra-ES. 10906 3.: IZAILSON DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sucupira, nº 08, Cidade Pomar, Serra-ES e MARCELLY SILVA LEONÍDIO, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Vila Velha, 348, Centro, Pedro Canário-ES. 10914 4.: MAXSUEL JÚLIO BEZERRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Avenida Colatina, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CLEIZIELE DE SOUZA CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colatina, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10917 5.: LUAN ALVES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar pátio, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 237, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MYLENE SCHINEIDER BOSTEL, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 237, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10918 6.: FRANCO NERO DIAS DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), retificador, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e VALÉRIA DO NASCIMENTO, natural de Ibiraçu-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10919 7.: GEORGE LUIZ DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Paraná, nº 125, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e DULCILEY TOLENTINO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Paraná, nº 125, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10920 8.: GABRIEL DE OLIVEIRA AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Belo Horizonte, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e JOSELI DE FÁTIMA ENDLICH, natural de Santa Leopoldina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Mesquita, nº 386, Nova Carapina I, Serra-ES. 10924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON BRANDÃO VARGAS, natural de Belford Roxo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Calceteiro, residente na Rua Baixo Guandu, nº 290, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAIARA INACIO BATISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Baixo Guandu, nº 290, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04641 2.: RENNAN DE OLIVEIRA ARRUDA, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Beco Maria Cabral Santos, nº 19, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e REBECA ZAMPIROLO SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco Maria Cabral Santos, nº 19, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04653 3.: MÁRCIO VIEIRA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 54, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA ANTONIOLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 54, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04654 4.: RONDINELLI CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Firmino José Pereira, nº 94, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA REIS ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agente de combate à endemias, residente na Rua Firmino José Pereira, nº 94, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04656 5.: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Operador de filtro-prensa, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 52, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEISA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 59, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEITON LÚCIO DOS SANTOS ALVES, natural de ITAJUÍPE-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas leves, residente na RUA ELIAS SIQUEIRA Nº 245, BARRAMARES, Vila Velha-ES e ANA PAULA SILVA DOS SANTOS, natural de ITABUNA-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na RUA ELIAS SIQUEIRA Nº 245, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08834 2.: MAYCON PEREIRA DOS SANTOS DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR ADMINISTRATIVO, residente na RUA GUARAPARI Nº 119, RIVIERA DA BARRA, VILA VELHA ES, Vila Velha-ES e BRUNA PASSOS DE BRITO, natural de VITÓRIA-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ESTUDANTE, residente na RUA GUARAPARI Nº 119, RIVIERA DA BARRA, VILA VELHA ES, Vila Velha-ES. 08839 3.: LUCAS DE SOUZA BRANDÃO, natural de Viória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico em manutenção, residente na RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,S/N, BARRAMARES, Vila Velha-ES e BRUNA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,S/N, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08840 4.: WANDERSON MUNIZ CRUZ, natural de Mucuri-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 254, João Goulart, Vila Velha-ES e RUBIA ROBERTA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 254, João Goulart, Vila Velha-ES. 08841 5.: HUGO CARLOS CAMPISTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Avenida Alvares de Azevedo, N° 24, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e MARCELA MORÁO CORTELETTI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Alvares de Azevedo, N° 24, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL OUVERNEY DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2461, Interlagos, Linhares-ES e WILLIANE DA SILVA NEVES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Areal Bebedouro, Bebedouro, Linhares-ES. 10973 2.: HERCULLES CONCEIÇÃO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1965, Interlagos, Linhares-ES e RAYSSA PAMPOLINI FERRO GIOVANELLI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 492, Interlagos, Linhares-ES. 10974 3.: WANDERSON DA CONCEIÇÃO CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Antenor Elias, s/n , Santa Cruz, Linhares-ES e KELYANE GABRIEL DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antenor Elias, s/n , Santa Cruz, Linhares-ES. 10975 4.: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente/repositor, residente na Rua José Rodrigues da Vitória, Nº 586, Interlagos, Linhares-ES e CAROLAINY COUTINHO LOUREIRO, natural de Montanha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua José Rodrigues da Vitória, Nº 586, Interlagos, Linhares-ES. 10976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR BARRETO SILVA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Santa Catarina, nº 171, Itapoa, Vila Velha-ES e MARIA VICTORIA DE VASCONCELLOS MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Alda Siqueira Mota, nº 50, Ap 903, Ed Pedra do Mar, Centro, Vila Velha-ES. 18832 2.: AURIGNAC PEDRO DA SILVA, natural de Princesa Isabel-PB, com 26 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Moema, nº 520, Divino, Vila Velha-ES e MARIA CLARA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Moema, nº 520, Divino, Vila Velha-ES. 18833 3.: VANDISON MORAIS SANTOS, natural de Arataca-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santos Dumont, nº 529, Soteco, Vila Velha-ES e SABRINE RODRIGUES DA SILVA, natural de Carlos Chagas-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santos Dumont, nº 529, Soteco, Vila Velha-ES. 18834 4.: LEONARDO THEBALDI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ary Ferreira Chagas, nº 195, Casa, Mata da Praia, Vitória-ES e FERNANDA GALLINA LOIOLA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Piratininga, nº 111, Ed San Blas, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICAEL DE ARAUJO DE PAULA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Santa Alexandrina, nº 120, Bairro Redenção, Vitória-ES e RAQUEL SOUZA SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Alexandrina, nº 120, Bairro Redenção, Vitória-ES. 17366 2.: ADEMILSON BATISTA, natural de Governador Valadares-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Escadaria Rodrigo Francisco Alves, S/nº, Caratoíra, Vitória-ES e MARIA DA CONCEICAO DA ROCHA LESSA, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Rodrigo Francisco Alves, S/nº, Caratoíra, Vitória-ES. 17374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR RAPOSO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Consultor imobiliário, residente na Rua Monte Gileade, nº 48, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FERNANDA HELENA ZANOTTI ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 289, Apto. 602 Centro, Vitória-ES. 24685 2.: MICHEL NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 201, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e MICHELE ALMEIDA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 201, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIMAR DE ARAUJO SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e CINTIA FELIPE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07288 2.: CRISTIAN LOPES DA SILVA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio Doce, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ADRIANA CARVALHO DIAS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Doce, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 96, Santa Luzia, Cariacica-ES e KAREN ASSIS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua General Ozório, nº 343, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONEY MIRANDA DA SILVA, natural de Imperatriz-MA, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, Barro Vermelho, Vitória-ES e ISABELA MEDEIROS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: EFFESON DOS SANTOS PISSINATE, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Estrada Aracruz X Coqueiral, S/nº, Bela Vista, Aracruz-ES e PRISCILA FERMINO NEVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), ajudante florestal, residente na Estrada Aracruz X Coqueiral, S/n°, Bela Vista, Aracruz-ES. 13171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DE FREITAS ALVES, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antonio Guilherme, Número 63, Bairro Quilombo, Iúna-ES e GIOVANNA PINHEIRO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Baby-sitter, residente na Rua Antonio Guilherme, Número 63, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08831 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas