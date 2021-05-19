Publicidade Legal

Proclama - 19/05/2021

Quarta-feira

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 01:00

Publicado em 

19 mai 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

19-05-21 - PROCLAMAS.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Tamanho do arquivo: 84kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO BERNARDES DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Carandaí, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES e SÊMELA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 21 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Carandaí, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES. 31557 2.: ANDERSON SOUZA FERNANDES, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 09, Taquara I, Serra-ES e MARIA APARECIDA OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 09, Taquara I, Serra-ES. 31560 3.: MAGELO ZULMAR SIQUEIRA COUTINHO, natural de Baixo Guandu-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Macucu, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DA GLÓRIA SOUSA PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Macucu, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES. 31561 4.: VALDINEY DE OLIVEIRA BRAGA, natural de Resplendor-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 115, Valparaíso, Serra-ES e ELIÇANDRA VICENTINI KENNEDY, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 115, Valparaíso, Serra-ES. 31562 5.: DIEGO MARTINS DE PIANTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Travessa Guarani, nº 114, Carapina Grande, Serra-ES e LEANDRA ASTENREITER SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Travessa Guarani, nº 114, Carapina Grande, Serra-ES. 31563 6.: FELIPE PEREIRA DE FREITAS, natural de Resplendor-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Nova Venécia, nº 66, Jardim da Serra, Serra-ES e NATÁLIA BRITO DE SANTANA, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nova Venécia, nº 66, Jardim da Serra, Serra-ES. 31564 7.: MARCOS VIEIRA DA COSTA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Região Nordeste, nº 360, Barcelona, Serra-ES e KAROLINE CARON BENICHIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gramado, nº 83, Barcelona, Serra-ES. 31565 8.: FLÁVIO DA SILVA MONFARDINI, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alegre, nº 110, Valparaíso, Serra-ES e NATÁLIA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Alegre, nº 110, Valparaíso, Serra-ES. 31566 9.: JONATHAN DE OLIVEIRA BRITO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor varejista, residente na Avenida Região Sudeste, nº 488, Barcelona, Serra-ES e KAMILA DOS ANJOS FERREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Região Sudeste, nº 488, Barcelona, Serra-ES. 31567 10.: IVO MARTINS RAMALHO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Itamaracá, nº 214, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GABRIELA JULIA VIEIRA, natural de Nova Viçosa-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itamaracá, nº 214, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31568 11.: DAVI NOGUEIRA VICENTINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2286, Colina De Laranjeiras, Serra-ES e ANA ISABEL ALMEIDA DIAS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2286, Colina De Laranjeiras, Serra-ES. 31571 12.: KAIO CEZAR RAMOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Rosálias, nº 08, Feu Rosa, Serra-ES e CLARA ELISA DIAS LELES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Colibri, N° 179, Parque do Uirapuru, Conselheiro Pena-MG. 31573 13.: RODRIGO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), coveiro, residente na Rua Bethoven, nº 340, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e MICHILENE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Bethoven, nº 340, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31574 14.: RAISTEN ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Sergipe, nº 149, José de Anchieta II, Serra-ES e MARILIA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Sergipe, nº 149, José de Anchieta II, Serra-ES. 31575 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO JESUS DA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Paneleiro, residente na Rua Boa Vista, nº 237, Vista Mar, Cariacica-ES e KATIUSCIA MUNIZI BRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Boa Vista, nº 237, Vista Mar, Cariacica-ES. 27582 2.: ALAÉCIO DA SILVA AMORIM, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Montes Claros, nº 11, Castelo Branco, Cariacica-ES e ÉRICA PEREIRA DIAS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Montes Claros, nº 11, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27748 3.: WEIJHONISON DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), polícial militar, residente na Rua Boca do Mato, S/n, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e ALINE CAETANO DOS SANTOS, natural de Muqui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Pastor Saturnino José Pereira, nº 17, Campo Grande, Cariacica-ES. 27780 4.: SIDNEY GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Montador, residente na Rua Belo Horizonte, nº 10, Novo Brasil, Cariacica-ES e AYLA RYANNE MACÊDO SANTANA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Belo Horizonte, N° 10, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27781 5.: ELCIMAR VALLOTTO ERLER, natural de Mucurici-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Ametista, nº 245, São Geraldo, Cariacica-ES e SARA ANTONIA DE ARAUJO KUNZENDORFF, natural de Mantena-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Ametista, nº 245, São Geraldo, Cariacica-ES. 27784 6.: KELVIN GERALDO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua dos Canavieiros, nº 7, Padre Gabriel, Cariacica-ES e EVELYN FERREIRA AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua dos Canavieiros, nº 7, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27785 7.: UARLI LIMA DO NASCIMENTO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Pará, nº 256, Jardim América, Cariacica-ES e ADRIANA DOS SANTOS FERRAZ ANTUNES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Pará, nº 256, Jardim América, Cariacica-ES. 27786 8.: ROBERTO CARLOS CAITANO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Avenida Dois, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES e CIRLENE FERNANDES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), supervisora de unidade de saúde, residente na Avenida Dois, S/n, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27791 9.: ANTONIO COSTA, natural de Cariacica-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Topazio, 70, São Geraldo, Cariacica-ES e MARIA GORETE DO NASCIMENTO SOUZA DE MORAIS, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, viúvo(a), empreendedora, residente na Rua Turmalina, nº 12, São Geraldo, Cariacica-ES. 27799 10.: SAULO ANDRÉ DOS SANTOS RANGEL, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, Nº128, Sotema, Cariacica-ES e DONNA MIRIAN DOS SANTOS COUTINHO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de caixa, residente na Avenida Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 128, Sotema, Cariacica-ES. 27801 11.: WESLEY RODRIGUES DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Monte Castelo, Nº: 15, Vera Cruz, Cariacica-ES e MARTA DA SILVA COSTA, natural de Itinga-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Igreja, 84, Porto Alegre, Itinga-MG. 27808 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de maio de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LENNON DOS SANTOS PARREIRA HEREDIA, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, nº 296, Vista da Serra I, Serra-ES e LARA LUXINGER RAMIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Luiz D'isep I, nº 87, Maria Niobe, Serra-ES. 10818 2.: CLAUDIOMIRO MIRANDA REIS, natural de Barra Mansa-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Santos Pinto, 35, Torre A, Apto 303, Centro, Serra-ES e PATRICIA DA PENHA BURGARELLI PANCIERI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), assistente comercial, residente na Rua Santos Pinto, 35, Torre A, Apto 303, Centro, Serra-ES. 10906 3.: IZAILSON DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sucupira, nº 08, Cidade Pomar, Serra-ES e MARCELLY SILVA LEONÍDIO, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Vila Velha, 348, Centro, Pedro Canário-ES. 10914 4.: MAXSUEL JÚLIO BEZERRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Avenida Colatina, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CLEIZIELE DE SOUZA CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colatina, S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10917 5.: LUAN ALVES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar pátio, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 237, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MYLENE SCHINEIDER BOSTEL, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 237, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10918 6.: FRANCO NERO DIAS DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), retificador, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES e VALÉRIA DO NASCIMENTO, natural de Ibiraçu-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Sta Maria, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10919 7.: GEORGE LUIZ DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Paraná, nº 125, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e DULCILEY TOLENTINO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Paraná, nº 125, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10920 8.: GABRIEL DE OLIVEIRA AMARAL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Belo Horizonte, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e JOSELI DE FÁTIMA ENDLICH, natural de Santa Leopoldina-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Mesquita, nº 386, Nova Carapina I, Serra-ES. 10924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 18 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELTON BRANDÃO VARGAS, natural de Belford Roxo-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Calceteiro, residente na Rua Baixo Guandu, nº 290, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAIARA INACIO BATISTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Baixo Guandu, nº 290, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04641 2.: RENNAN DE OLIVEIRA ARRUDA, natural de Muqui-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Beco Maria Cabral Santos, nº 19, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e REBECA ZAMPIROLO SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Beco Maria Cabral Santos, nº 19, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04653 3.: MÁRCIO VIEIRA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 54, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e REGINA TEREZINHA DE OLIVEIRA ANTONIOLLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Juvenal Parteli, nº 54, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04654 4.: RONDINELLI CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Firmino José Pereira, nº 94, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA REIS ROSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agente de combate à endemias, residente na Rua Firmino José Pereira, nº 94, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04656 5.: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Operador de filtro-prensa, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 52, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GEISA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Nelson Cavichini de Azevedo, nº 59, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de maio de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEITON LÚCIO DOS SANTOS ALVES, natural de ITAJUÍPE-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas leves, residente na RUA ELIAS SIQUEIRA Nº 245, BARRAMARES, Vila Velha-ES e ANA PAULA SILVA DOS SANTOS, natural de ITABUNA-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na RUA ELIAS SIQUEIRA Nº 245, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08834 2.: MAYCON PEREIRA DOS SANTOS DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR ADMINISTRATIVO, residente na RUA GUARAPARI Nº 119, RIVIERA DA BARRA, VILA VELHA ES, Vila Velha-ES e BRUNA PASSOS DE BRITO, natural de VITÓRIA-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ESTUDANTE, residente na RUA GUARAPARI Nº 119, RIVIERA DA BARRA, VILA VELHA ES, Vila Velha-ES. 08839 3.: LUCAS DE SOUZA BRANDÃO, natural de Viória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico em manutenção, residente na RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,S/N, BARRAMARES, Vila Velha-ES e BRUNA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,S/N, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08840 4.: WANDERSON MUNIZ CRUZ, natural de Mucuri-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 254, João Goulart, Vila Velha-ES e RUBIA ROBERTA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Dionízio Pereira Neves, nº 254, João Goulart, Vila Velha-ES. 08841 5.: HUGO CARLOS CAMPISTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Avenida Alvares de Azevedo, N° 24, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e MARCELA MORÁO CORTELETTI, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Alvares de Azevedo, N° 24, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL OUVERNEY DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 2461, Interlagos, Linhares-ES e WILLIANE DA SILVA NEVES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Areal Bebedouro, Bebedouro, Linhares-ES. 10973 2.: HERCULLES CONCEIÇÃO ALVES, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1965, Interlagos, Linhares-ES e RAYSSA PAMPOLINI FERRO GIOVANELLI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 492, Interlagos, Linhares-ES. 10974 3.: WANDERSON DA CONCEIÇÃO CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Antenor Elias, s/n , Santa Cruz, Linhares-ES e KELYANE GABRIEL DA SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antenor Elias, s/n , Santa Cruz, Linhares-ES. 10975 4.: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES, natural de Rio Bananal-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente/repositor, residente na Rua José Rodrigues da Vitória, Nº 586, Interlagos, Linhares-ES e CAROLAINY COUTINHO LOUREIRO, natural de Montanha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua José Rodrigues da Vitória, Nº 586, Interlagos, Linhares-ES. 10976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 18 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR BARRETO SILVA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Santa Catarina, nº 171, Itapoa, Vila Velha-ES e MARIA VICTORIA DE VASCONCELLOS MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Alda Siqueira Mota, nº 50, Ap 903, Ed Pedra do Mar, Centro, Vila Velha-ES. 18832 2.: AURIGNAC PEDRO DA SILVA, natural de Princesa Isabel-PB, com 26 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Moema, nº 520, Divino, Vila Velha-ES e MARIA CLARA GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Moema, nº 520, Divino, Vila Velha-ES. 18833 3.: VANDISON MORAIS SANTOS, natural de Arataca-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santos Dumont, nº 529, Soteco, Vila Velha-ES e SABRINE RODRIGUES DA SILVA, natural de Carlos Chagas-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santos Dumont, nº 529, Soteco, Vila Velha-ES. 18834 4.: LEONARDO THEBALDI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ary Ferreira Chagas, nº 195, Casa, Mata da Praia, Vitória-ES e FERNANDA GALLINA LOIOLA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Piratininga, nº 111, Ed San Blas, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 18 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICAEL DE ARAUJO DE PAULA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Santa Alexandrina, nº 120, Bairro Redenção, Vitória-ES e RAQUEL SOUZA SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Alexandrina, nº 120, Bairro Redenção, Vitória-ES. 17366 2.: ADEMILSON BATISTA, natural de Governador Valadares-MG, com 58 anos de idade, Divorciado(a), açougueiro, residente na Escadaria Rodrigo Francisco Alves, S/nº, Caratoíra, Vitória-ES e MARIA DA CONCEICAO DA ROCHA LESSA, natural de Mutum-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Rodrigo Francisco Alves, S/nº, Caratoíra, Vitória-ES. 17374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR RAPOSO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Consultor imobiliário, residente na Rua Monte Gileade, nº 48, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e FERNANDA HELENA ZANOTTI ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 289, Apto. 602 Centro, Vitória-ES. 24685 2.: MICHEL NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 201, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e MICHELE ALMEIDA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 201, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIMAR DE ARAUJO SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e CINTIA FELIPE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua Vista Alegre, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES. 07288 2.: CRISTIAN LOPES DA SILVA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio Doce, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ADRIANA CARVALHO DIAS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Doce, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 18 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 96, Santa Luzia, Cariacica-ES e KAREN ASSIS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua General Ozório, nº 343, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 18 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONEY MIRANDA DA SILVA, natural de Imperatriz-MA, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Diógenes Nascimento das Neves, Barro Vermelho, Vitória-ES e ISABELA MEDEIROS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 18 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: EFFESON DOS SANTOS PISSINATE, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Estrada Aracruz X Coqueiral, S/nº, Bela Vista, Aracruz-ES e PRISCILA FERMINO NEVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), ajudante florestal, residente na Estrada Aracruz X Coqueiral, S/n°, Bela Vista, Aracruz-ES. 13171 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 18 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DE FREITAS ALVES, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antonio Guilherme, Número 63, Bairro Quilombo, Iúna-ES e GIOVANNA PINHEIRO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), Baby-sitter, residente na Rua Antonio Guilherme, Número 63, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08831 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 18 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas

