Proclama - 18/02/2022

Proclamas - 18/02/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE PEREIRA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 69 anos de idade, viúvo(a), vigilante, residente na Rua Da Vitória, nº 914, Porto Novo, Cariacica-ES e OSANIA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Cariacica, ES-, com 50 anos de idade, viúvo(a), cuidadora, residente na Rua Da Vitória, nº 914, Porto Novo, Cariacica-ES. 14278 2.: CLÁUDIO ANTONIO COELHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), conferente de carga, residente na Rua Antônio de Paula Ramos, nº 11, Porto Novo, Cariacica-ES e LICÉA IZABEL DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio de Paula Ramos, nº 11, Porto Novo, Cariacica-ES. 14285 3.: NILSON DOS SANTOS MENDONÇA, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João, nº 91, Porto Novo, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA FORTUNATO PASSOS, natural de Resplendor-MG, com 48 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua São João, nº 91, Porto Novo, Cariacica-ES. 14288 4.: JEFFERSON COUTINHO PASSOS, natural de Guarapari-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico especializado em manutençao, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 88, Tucum, Cariacica-ES e ELISANGELA MANGA AMARO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 88, Tucum, Cariacica-ES. 14306 5.: ADEMIR ANTONIO MULULO, natural de Domingos Martins-ES, com 56 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Curio, 48, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e LUANA MARIA PEREIRA LOPES BATISTA, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Curio, 48, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14307 6.: LUCIANO PEREIRA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Rua Ralph Gomes Sales, nº 15, Flexal, Cariacica-ES e ELIANE CANDIDO DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Ralph Gomes Sales, nº 15, Flexal, Cariacica-ES. 14308 7.: JULIANO DE SOUZA ARAUJO, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Publicitário, residente na Tr Itarana, nº 126, Del Porto, Cariacica-ES e KÁSSIA GOMES ALMONDES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Psicólogo clínico, residente na Tr Itarana, nº 126, Del Porto, Cariacica-ES. 14321 8.: PEDRO BASILIO MACHADO, natural de Aimorés-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Aparecida, S/nº, Bairro Aparecida, Cariacica-ES e EVERALDA ALVES GOMES SILVA, natural de Pavão-MG, com 65 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Maria Aparecida, S/nº, Bairro Aparecida, Cariacica-ES. 14322 9.: ALCY NUNES, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Barcelona, nº 24, Cariacica Sede, Cariacica-ES e MARIA DE LOURDES, natural de Mutum-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Vinte e Um, nº 49, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14323 10.: JACKSON ARAUJO COELHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Seis de Fevereiro, nº 03, Graúna, Cariacica-ES e RAFAELA ANDRADE SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Seis de Fevereiro, nº 03, Graúna, Cariacica-ES. 14330 11.: DAVID BEZERRA ISIDORO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Principal, 18, Nova Canaã, Cariacica-ES e LUCIENE GOMES RIBEIRO, natural de Carlos Chagas-MG, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 13, Nova Canaã, Cariacica-ES. 14331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LIOMAR SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 57 anos de idade, não consta, pedreiro, residente na Rua Pt João Pedro da Silva, nº 122, Ataíde, Vila Velha-ES e VANUZA GERALDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pt João Pedro da Silva, nº 122, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729613 2.: FELIPE MARQUES CLETO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Montevidéu, nº 862, Araçás, Vila Velha-ES e JAQUELINE FLORES PASTI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Montevidéu, nº 862, Araçás, Vila Velha-ES. 232729614 3.: FLAVIO RABELO, natural de Pirapetinga-MG, com 62 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dezenove, nº 14, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e DINALVA MENEZES DANTAS, natural de Taguatinga-DF, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Dezenove, nº 14, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729615 4.: MARCELO ROSA DA SILVA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 92, Aribiri, Vila Velha-ES e CAMILA ALBERTA DIAS, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 92, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729616 5.: NATHAN RODRIGUES BRAGA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Rosa Branca, nº 70, Novo México, Vila Velha-ES e ISABEL SALES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), relações públicas, residente na Rua Antônio Júlio dos Santos, nº 201, Fazenda Morumbi, São Paulo-SP. 232729617 6.: JOELSON NASCIMENTO SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Y, nº 01, SEAC, São Mateus-ES e TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA, natural de São Gabriel-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Saturnino Mauro Rangel, nº 04, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729618 7.: LUCAS NASCIMENTO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na 72 a Bathurst Gardens Nw10 5hy Londres Inglaterra, Vila Velha-ES e CAMILA PEREIRA CHRISTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), gerente assistente, residente na 72 a Bathurst Gardens Nw10 5hy Londres Inglaterra, Vila Velha-ES. 232729619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIQUES RODRIGUES BATISTA, natural de Serra-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, 217, São Judas Tadeu, Serra-ES e ANA MAGALHÃES DA SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 50 anos de idade, Viúva(o), domestica, residente na Rua Antônio Pereira Madruga, 217, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11533 2.: RAMON MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua do Girassol, nº 10, Cascata, Serra-ES e EVELYN FERREIRA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua do Girassol, nº 10, Cascata, Serra-ES. 11534 3.: FELIPE TEIXEIRA TODESCO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, residente na Av. Jones Santos Neves,339, Caçaroca, Serra-ES e MARCIELI MALAVASI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua D, nº 708, Bl 701Cm Apto 202, 2ª Etapa , Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 11535 4.: JÚLIO CESAR FERREIRA CONCEIÇÃO, natural de Mucuri-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Colatina, 89, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e LETICIA ALMEIDA DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Colatina, 89, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11536 5.: ISAAC MOREIRA VIDAL, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Xique-Xique, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES e MELINA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Xique-Xique, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES. 11544 6.: LEANDRO VIEIRA ROCHA, natural de Osasco-SP, com 35 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Tambu, nº 01, Vista da Serra II, Serra-ES e MARIANE SANTOS TEIXEIRA, natural de Muritiba-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tambu, nº 01, Vista da Serra II, Serra-ES. 11557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARIEL JÚNIO DOS REIS SANTOS, natural de Arataca-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Augusto de Carvalho, nº 1680, Centro, Linhares-ES e RAFAELA CAMPOS, natural de Itabela-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Augusto de Carvalho, nº 1680, Centro, Linhares-ES. 11682 2.: AUGUSTO MARIA NETO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de instalação, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 13, Novo Horizonte, Linhares-ES e KAMYLA MARIA PEZZIN, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 13, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11683 3.: PEDRO ELIAS BLANK CALIMAN, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), especialista de infraestrutura I, residente na Avenida Pretextata Felix Porto, Lagoa Park II, Linhares-ES e FERNANDA TESTA KLEIN, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Pretextata Felix Porto, Lagoa Park II, Linhares-ES. 11684 4.: RODNER ANTONIO PRATTI, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Remegildo Milanez, S/n, Canivete, Linhares-ES e TUANNY DOS SANTOS DIAS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Remegildo Milanez, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11685 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 17 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO RUBIM SCARDUA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Felicidade Siqueira, nº 349, Alvorada, Vila Velha-ES e ALINE QUIRINO DIAS, natural de Cajazeiras-PB, com 30 anos de idade, solteiro(a), Analista administrativo, residente na Rua Felicidade Siqueira, nº 349, Alvorada, Vila Velha-ES. 06340 2.: THIAGO BARCELOS GUALBERTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Ciro Carnelli, nº 103, São Torquato, Vila Velha-ES e LAISA REINOSO MARIANELLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Ciro Carnelli, nº 103 , São Torquato, Vila Velha-ES. 06341 3.: FLAVIO BATISTA PAIVA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua das Acácias, nº 797, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ALICE MERES DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua das Acácias, nº 797, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06342 4.: ANDRÉ LUIZ GOMES DRUMOND, natural de Macaé-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Travessa Harmonia, nº 19, São Torquato, Vila Velha-ES e RAIANE SÁ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Coordenadora, residente na Travessa Harmonia, nº 19, São Torquato, Vila Velha-ES. 06343 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS NASCIMENTO FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Erico Verissimo, nº 333, Cidade da Barra,, Vila Velha-ES e ANDRESA SANTOS DA SILVA, natural de Ihéus-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Erico Verissimo, nº 39, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09266 2.: KAYQUE SANTOS GUERRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Técnico de telecomunicações (telefonia), residente na Rua Marechal Deodoro, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES,, Vila Velha-ES e TÍFFANY DELA COSTA LEONEL, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), ATENDENTE, residente na Rua Marechal Deodoro, S/nº, Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES,, Vila Velha-ES. 09267 3.: RODRIGO DA PENHA GOMES, natural de São Gonçalo-RJ, com 33 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de informática, residente na Rua da Sereia, nº 07, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ANA LÚCIA GOMES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 34 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Sereia nº 07, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09268 4.: ANDRÉ PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Fortaleza-CE, com 47 anos de idade, Solteiro(a), operador de enfardamento, residente na Rua Princesa Izabel, nº 771, João Goulart, Vila Velha-ES e MÁRCIA PINTO DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Princesa Izabel, nº 771, João Goulart, Vila Velha-ES. 09269 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELAN COSTA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), Jornalista, residente na Rua José Antônio Santana, nº 225, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LORRAINE CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Angra dos Reis-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santos Dumont, nº 56, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05000 2.: YAGO ALVES CABELINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Comerciante, residente na Avenida Beira Rio, nº 297, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLINA MEIRELES BASTOS, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Avenida Beira Rio, nº 297, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05003 3.: ITAMAR GOMES CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), Administrador hospitalar, residente na Rua Aramis Barroso de Lima, S/nº, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA DE LOURDES DIAS, natural de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Aramis Barroso de Lima, S/nº, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SOUZA FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Joaquim Manoel de Macedo, nº 26, Boa Vista I, Vila Velha-ES e CAROLINE SAMPAIO DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Belarmino Nunes, N° 313, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19723 2.: DIEGO CARRANCA DE AGUIRRE SOARES, natural de Santos-SP, com 36 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 2170, Apartamento 1408, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 2170, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19724 3.: FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), controlador de tráfego, residente na Rua C, S/número, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e KETLYN DO NASCIMENTO MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Carlos Gomes, N° 10, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 19725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANDIR FRAGA JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), economista, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 406, Jardim da Penha, Vitória-ES e YASMIN FERREIRA REBONATO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25178 2.: SAEL BAYONA GUAQUETA, natural de Bogotá, Cundinamarca-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de sistemas, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUANA BONTEMPO E SILVA, natural de Carmo do Paranaíba-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL CAMPOLINA VIDAL, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 130, Centro, Itapemirim-ES e RAYSA LOUBACK SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública estadual, residente na Rua Argentino Fonseca, nº 130, Centro, Itapemirim-ES. 14272 2.: JANAILSON FERREIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Tres Irmãos, S/nº, Itaóca, Itapemirim-ES e JULIANA DA SILVA PEDRADA, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Três Irmãos, S/nº, Itaóca,, Itapemirim-ES. 14273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMULO RODRIGUES VELASCO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de projetos, residente na Rua João da Cruz, nº 269/804 , Praia do Canto, Vitória-ES e DANIELLA GONÇALVES STEFANELLI, natural de Mucuri-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João da Cruz, nº 269/804, Praia do Canto, Vitória-ES. 25326 2.: WAGNER THOFOLI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rampa Geraldino Rosa Loureiro, nº 86, Tabuazeiro, Vitória-ES e ROMAYANE OLIVEIRA BUENO, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Rua Itaparica, nº 147, Santa Cecília, Cariacica-ES. 25327 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ALVES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Winston Churchill, S/nº, Vila Nova, Viana-ES e AMANDA MARIANO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Winston Churchill, S/nº, Vila Nova, Viana-ES. 07562 2.: VITOR ALEIXO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de industriar, residente na Rua Vista Alegre, nº 54, Bom Pastor, Viana-ES e THAMYRES BAHIENSE DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Fortaleza, S/n°, Soteco, Viana-ES. 07563 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO MENEZES SPADETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 135, São José, Vitória-ES e JESSICA MARCOS DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 135, São José, Vitória-ES. 17710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDWARD DE PAULA KOEHLER, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de produção, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 51, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ANA PAULA CARDOSO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 51, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04402 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM PEREIRA RESENDE, natural de São Mateus-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Vereador Braz Lofêgo, Número 215, Bairro Quilombo, Iúna-ES e THAYNAM CARRILHO AZARIAS DO SACRAMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), massoterapeuta, residente na Rua Vereador Braz Lofêgo, Número 215, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de fevereiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas