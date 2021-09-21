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Editais e Avisos- 21/09/2021

Terça-feira

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

21 set 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

21-09- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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AGROPECUARIA NOVA ZELANDIA S/A; AGROPECUÁRIA PEDRA DA LORENA S/A; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FLC SERVICOS ASS. CONS. EMPRESARIAL LTDA; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO;  GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE VITORIA; POLIMIX CONCRETO LTDA; POSTO DE COMBUSTIVÉIS PRAIANA LTDA; POSTO DE PROD DE PETROLEO MONTE HOREBE; S/A A GAZETA ;SUED PETER BASTOS DYNA; VIACAO SAO ROQUE LTDA.

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