Editais e Avisos- 21/09/2021

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21-09- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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AGROPECUARIA NOVA ZELANDIA S/A; AGROPECUÁRIA PEDRA DA LORENA S/A; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FLC SERVICOS ASS. CONS. EMPRESARIAL LTDA; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE VITORIA; POLIMIX CONCRETO LTDA; POSTO DE COMBUSTIVÉIS PRAIANA LTDA; POSTO DE PROD DE PETROLEO MONTE HOREBE; S/A A GAZETA ;SUED PETER BASTOS DYNA; VIACAO SAO ROQUE LTDA.