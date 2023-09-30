Editais e Avisos - 30/09/2023

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DOM DIEGO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA; IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA; SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA;
SOLAR DA PRAIA EMPR. IMOBIL. SPE LTDA
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