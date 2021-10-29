Editais e Avisos - 29/10/2021

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29-10- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF ESPIRITO SANTENSE; FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS; GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; JOSE CARLOS MERICO; JULIANA DE OLIVEIRA FREITAS; POLIMIX CONCRETOS LTDA; SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG; TECNOMYL BRASIL DISTRIB.P.AGRICOLAS LTDA; UTI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A.