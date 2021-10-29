Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Editais e Avisos - 29/10/2021

Sexta-feira

Publicado em 

29 out 2021 às 01:00

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

29-10- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 507kb
Baixar

Anunciantes

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEF ESPIRITO SANTENSE; FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS; GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; JOSE CARLOS MERICO; JULIANA DE OLIVEIRA FREITAS;  POLIMIX CONCRETOS LTDA; SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG; TECNOMYL BRASIL DISTRIB.P.AGRICOLAS LTDA; UTI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados