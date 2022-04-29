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Editais e Avisos - 29/04/2022

Sexta-feira

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 01:00

Publicado em 

29 abr 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

29-04- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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AVC ESPACO FESTAS E EVENTOS EIRELI; BAYER S.A.; BYNV COM VAREJISTA ARTIGOS VESTUARIO S.A; DANIEL COLCHOES EIRELI; ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; INTERCONTINENTAL HOLDING S.A.; MINISTERIO DA FAZENDA; MUNICIPIO DE VITORIA; RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SIND.REST., BARES E SIMILARES ESTADO ES; SINDICATO AGENTES S.P.M. COM.MUN E DOS G M ES ES; VALERIO NUNES BASTOS; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES EIRELI;

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