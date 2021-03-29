AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Publicidade Legal

Editais e Avisos - 29/03/2021

Segunda-feira

Publicado em 29 de Março de 2021 às 01:00

Publicado em 

29 mar 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Editais e Avisos - 29/03/2021

Tamanho do arquivo: 360kb
Baixar

Anunciantes

COMANDO DA MARINHA; COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN; CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL; DUTRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME; ECO-PLAN ECOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; HP COMERCIO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA; METROPOLITANO IMOBILIARIA S/A; S/A A GAZETA; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES EIRELI; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES EIRELI; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A; W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a corporação, a vítima, que não teve o nome nem a idade divulgados, havia sido vista pela última vez por testemunhas na sexta-feira (31), quando se debatia na água
Corpo de homem é encontrado em rio após afogamento, em Bom Jesus do Norte
Osmar Antônio Faustino saiu de casa no último dia 29 de julho e não foi mais visto
Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido em Cariacica
Marco Antônio Nader Borges, mais conhecido como Marquinho Borges
Morre Marquinho Borges, ex-presidente da Câmara de Vereaores de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados