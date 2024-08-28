Editais e Avisos - 28/08/2024

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28-08- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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ALEXANDRE BUAIZ NETO; AUTO POSTO LAPORTE; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ; POLICIA CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; SECRETARIA DE GOVERNO; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SUPERMERCADOS BH; SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES, CONSELHO REG. EDUCAÇÃO FISICA 22 REGIAO.