Editais e Avisos - 26/12/2023

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SECRETARIA DE GOVERNO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SGPC ; BANESTES.
Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 01:00
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