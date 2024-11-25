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Editais e Avisos - 25/11/2024

Segunda-feira

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 08:43

Publicado em 

25 nov 2024 às 08:43

Arquivos & Anexos

25-11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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ALEXANDRE BUAIZ NETO; ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT REC DE GUARAPARI; CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO; CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO; CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO; CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS; MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO; MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE ITAGUACU; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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