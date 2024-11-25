Editais e Avisos - 25/11/2024

Arquivos & Anexos
25-11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
ALEXANDRE BUAIZ NETO;
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT REC DE GUARAPARI;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS;
MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO;
MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO;
MUNICIPIO DE ITAGUACU;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO;
RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO;
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.