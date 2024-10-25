Editais e Avisos - 25/10/2024

Arquivos & Anexos
25-10- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
38 BATALHAO DE INFANTARIA;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CASA DAS RACOES ECOPORANGA;
CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS;
CONSORCIO POLINORTE DE SAUDE-CONPS;
Cristiane Gianezi da Silveira;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
L4B LOGISTICA LTDA;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
UFES.