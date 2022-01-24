Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Editais e Avisos - 24/01/2022

Segunda-feira

Publicado em 

24 jan 2022 às 01:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

24-01-22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 283kb
Baixar

Editais e Avisos - 24/01/2022

FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; JEOVANI TADEU RIBEIRO - ME; MUNICIPIO DE VITORIA; PRESERLOC LTDA; ROSANGELA NUNES PANCINI 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados