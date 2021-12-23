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Editais e Avisos - 23/12/2021

Quinta-feira

Publicado em 

23 dez 2021 às 01:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

23 -12-21 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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Editais e Avisos - 23/12/2021

A.L.R. COELHO AUTO POSTO SANTA ANA LTDA; AVC ESPACO FESTAS E EVENTOS EIRELI; BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN; DUTRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME; EDSON BATISTA CANDIDO 02022541782; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA ; JOSE ANTONIO ROSSI RIO MINAS GEOLOGIA  LTDA; SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES; SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

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