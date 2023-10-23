Editais e Avisos - 23/10/2023

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23-10- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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SECRETARIA DE GOVERNO; [email protected];
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE [email protected]; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
VALE S.A.
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