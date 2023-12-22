Editais e Avisos - 22/12/2023

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22-12- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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Tamanho do arquivo: 233kb
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MUNICIPIO DE FUNDAO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SGPC;
VALERIO NUNES BASTOS.
Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 01:00
Publicado em
MUNICIPIO DE FUNDAO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SGPC;
VALERIO NUNES BASTOS.
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