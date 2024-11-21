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Editais e Avisos - 22/11/2024

Sexta-feira

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 17:17

Publicado em 

21 nov 2024 às 17:17

Arquivos & Anexos

22-11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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26.281.749 SIDNEI DOS SANTOS DUARTE; ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY; CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO; ELMA MARIA DAS GRACAS SANTOS PEREIRA; ENGELMIG ELETRICA LTDA; ESCOLA APRENDIZES MARINHEIROS DO ES; MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE ITAGUACU; SANTA MARIA DE JETIBA CAMARA MUNICIPAL; SECRETARIA DE GOVERNO; SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES; SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO; SICREDI UNIVALES MT/RO; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; VITAL BRASIL CHEMICAL I.C. P.QUIM LTDA; VITAL BRASIL CHEMICAL I.C. P.QUIM LTDA.

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