Editais e Avisos - 22/11/2024

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22-11- 24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
26.281.749 SIDNEI DOS SANTOS DUARTE;
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
ELMA MARIA DAS GRACAS SANTOS PEREIRA;
ENGELMIG ELETRICA LTDA;
ESCOLA APRENDIZES MARINHEIROS DO ES;
MINISTERIO PUBLICO ESTADO ESPIRITO SANTO;
MUNICIPIO DE ITAGUACU;
SANTA MARIA DE JETIBA CAMARA MUNICIPAL;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO;
SICREDI UNIVALES MT/RO;
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;
VITAL BRASIL CHEMICAL I.C. P.QUIM LTDA;
VITAL BRASIL CHEMICAL I.C. P.QUIM LTDA.