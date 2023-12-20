Editais e Avisos - 20/12/2023

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20-12- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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AUTO POSTO AMA LTDA;
S/A A GAZETA;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE;
SGPC.
Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 01:00
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