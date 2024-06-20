Editais e Avisos - 20/06/2024

Arquivos & Anexos
20-06-24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
CAMARA MUNICIPAL VITORIA;
FEDERACAO CAPIXABA DE BADMINTON;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
GLOBO PREST. SERVIÇOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO;
RUAM CARLOS CHAVES GOTARDO;
SANTA MARIA DE JETIBA CAMARA MUNICIPAL;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE
SUPERMERCADOS CARONE;
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;
VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES.