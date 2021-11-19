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Editais e Avisos - 19/11/2021

Sexta-feira

Publicado em 

19 nov 2021 às 01:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

19-11- 21 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN; DUTRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME; FUND APOIO AO DES DA CIEN E TEC - FACTO; GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A; GLADYSTON BARBOSA; LYRA COMPANY PARTICIPACOES S/A; MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A; OLIVEIRA CARDOSO C B L C E Z ADVOGADOS; SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG; SIND.ESTAB.DOS SERVICOS SAUDE DO E.E.S; THRIVE PARTICIPACOES S/A; VILA VELHA DIESEL LTDA ME.

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