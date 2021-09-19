Editais e Avisos - 19/09/2021

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SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNIC DE PANCAS SISPMP; SPASSU TECNOLOGIA.
Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 01:00
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