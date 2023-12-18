Editais e Avisos - 18/12/2023

Arquivos & Anexos
18-12- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
.
Tamanho do arquivo: 248kb
Anunciantes
BANESTES; CONSTRUTORA E INCORP.MOREIRA LTDA; EPP
SECRETARIA DE GOVERNO; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; S/A GAZETA.
Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 01:00
Publicado em
BANESTES; CONSTRUTORA E INCORP.MOREIRA LTDA; EPP
SECRETARIA DE GOVERNO; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; S/A GAZETA.
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta